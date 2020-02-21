«Пусть победа в состязании станет началом большого пути»

Глава региона Игорь Васильев встретился с призёрами V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Победителями из столицы (каждый по своему направлению) вернулись сразу двое кировчан: Антон Коробейников и Никита Перевощиков.

Правда, ребятам пришлось немало поволноваться, но, как сказал губернатор, на таких масштабных соревнованиях это вполне естественно.

— Участие в Национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» — одно из доказательств вашего профессионализма, стремления учиться и идти вперёд. Пусть ваши личные победы в таком сложном состязании станут началом большого пути достижений и открытий. А мы, в свою очередь, сделаем всё возможное, чтобы поддержать вас и помочь в реализации поставленных целей, — сказал Игорь Владимирович.

Специалист в обувном деле…

Антон Коробейников из села Адышево Оричевского района, заявился на состязания, ещё будучи учеником, победив в региональном отборочном туре. И стал первым в компетенции «Ремонт обуви», оставив позади всех своих соперников. На соревнованиях ему нужно было заменить декоративный бант на обуви и верхний слой на двух стельках. Как сказала Ольга Ковырзина, преподаватель школы-интерната № 3 г. Кирова для детей с ограниченными возможностями здоровья, где шесть лет под её руководством овладевал навыками профессии Антон, у мальчишки были серьёзные столичные соперники, но ему удалось победить их.

— Он уверенный в себе, способный ученик, целеустремлённый, терпеливый. Ему удавалось всё, чем он занимался в школе, — отметила Ольга Борисовна.

И добавила, что специальность мастера по ремонту обуви востребованная, хорошего специалиста в этом деле найти трудно, и школа-интернат № 3 единственная, где детей обучают ремонтировать обувь. Поэтому, как сказала преподаватель, их выпускников всегда с удовольствием берут в многопрофильный техникум.

Сейчас в этом техникуме Антон совершенствует навыки сборщика обуви. Планирует овладеть профессией плиточника-облицовщика.

Как заметил губернатор, пусть ищет себя, главное, чтобы было желание работать.

Ольга Борисовна признала большую пользу подобных чемпионатов.

— Наши дети особые, но требуют точно такого же внимания, как их здоровые сверстники. К сожалению, они редко выезжают на большие мероприятия. А проект «Россия — страна возможностей», которым является «Абилимпикс», позволяет ребятам показать свои умения, пообщаться друг с другом, — сказала она.

…И будущий программист

Такого же мнения второй призёр чемпионата Никита Перевощиков — ученик 12 класса школы-интерната для детей с проблемами слуха. Молодой человек занял первое место в IV региональном чемпионате в компетенции «Обработка текста». Никита проявляет способности к точным наукам, интересуется информатикой, отличник. Идёт на красный аттестат.

— На национальном чемпионате нам нужно было набрать четыре страницы текста и отформатировать их. Это было нелегко, но мы с моим учителем Ольгой Николаевной долго готовились к финалу. Мне очень понравилось участвовать в чемпионате, хотя я очень волновался. Думаю, что для нас это возможность познакомиться с большим количеством профессий, а ещё проверить свои силы, — поделился Никита. — Моя мечта — стать программистом и работать в сфере информационных технологий.

Ольга Гребенева рассказала, что на выполнение задания Никите, как и другим участникам, было отведено два часа. За это время нужно было обработать готовый текст по определённому образцу. Результатом упорной подготовки стало второе место на Национальном чемпионате. Не удалось обойти только москвичей.

Никита Перевощиков намерен после окончания школы поступать в московский технический университет имени Баумана. Это несколько удивило Игоря Владимировича, поскольку большие возможности для обучения есть и в Вятском университете.

Оказывается, в Бауманке учится уже не один выпускник школы-интерната для детей с проблемами слуха. А те, кто уже получил образование, возвращаются в родные края. Глава региона пожелал Никите поступить в выбранный вуз, получить хорошее образование и тоже вернуться.

В заключение встречи Игорь Владимирович поблагодарил ребят за отличные результаты на чемпионате и пожелал удачи в дальнейшем профессиональном обучении.

Поздравил ребят с победой и первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов. Он отметил, что чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» показывает, что среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями много по-настоящему талантливых людей.

— Выпускники техникумов ценятся работодателями именно за их ответственный подход к делу. Рабочие специальности будут востребованы в любое время, а иметь профессию, которая пригодится в жизни, это большое дело. Своим примером участники и призёры чемпионата «Абилимпикс» ещё раз доказали, что профессионалом в выбранной компетенции может стать каждый, если будет старательно учиться и оттачивать своё мастерство, — подчеркнул Дмитрий Александрович.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей». Его цель — эффективная профессиональная ориентация и мотивация людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. В чемпионате, который прошёл в Москве в конце прошлого года, участвовали делегации из 13 регионов. Кировскую область представляли 5 школьников и 9 студентов, которые показали своё умение в десяти компетенциях.

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