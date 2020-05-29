Юлия Куклина, г. Советск:

— Природа — лучший друг и психолог. Наслаждаюсь красотой родных мест. Деревенская дорога, свежая зелень, стройные берёзки, полевые первоцветы… А недавно мы дружной велокомпанией совершили путешествие к Зараменской пещере.

Пещера находится в 7 км от Советска. Там, у деревни Зараменье, река делает излучину и видна высокая обрывистая стена, а в ней полость. Это и есть Зараменская пещера. Высота её 3,5 м, ширина 4,5 м, глубина 4 м.

В интернете есть информация о том, что с Зараменской пещерой связано немало преданий. Наиболее популярной была история о том, что она имеет несколько ходов. Один ведёт по направлению к Советску, поворачивает к реке Пижме и подходит к месту Пижемского городища, расположенного в 5 км от Советска, где Пижма впадает в Вятку.

Мы не искали ходы, но получили массу положительных эмоций благодаря нашей поездке к пещере.

В мире столько всего интересного и прекрасного, что хочется наслаждаться, наполняться, ощущать, осязать — любить.

Фото: Юлия Куклина