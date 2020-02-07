Путь к пьедесталу XIX Сурдлимпиады

Родители любовались только что проснувшимся сыночком Максимушкой. Мама говорила ему ласковые слова, а он радостно улыбался. Вдруг за окном прогрохотал грузовик, но малыш и глазом не моргнул. Мама забеспокоилась, стала греметь погремушкой, бить в детский барабан, но Максимка не реагировал на звуки. Не описать горе и отчаяние родителей, осознавших, что их ребёнок не слышит.

Диагноз сурдолога – двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 4-й степени – прозвучал как страшный приговор. А сообщение о том, что малышу рекомендовано специальное

обучение в дошкольном отделении при школе-интернате для глухих детей в городе Кирове (это 280 километров от их родной деревни Нижняя Паломица Опаринского района), просто убивало.

Если бы можно было в то горестное и тревожное для семьи время заглянуть в будущее и увидеть сына на пьедестале почёта XIX Сурдлимпийских игр 2019 года в Италии, картина показалась бы невероятной и фантастической. Но именно так и произошло.

В сентябре 1999 года родители привезли трёхлетнего Максимку на учёбу в Киров. Как расставались, тяжело даже вспоминать! (Мечта о переезде в Киров, поближе к сыночку, осуществилась, когда Максим учился в старших классах.)

Постепенно малыш привык к новой жизни, но очень скучал по родным. Он быстро подружился с ребятами, доверчиво и ласково относился к педагогам и няням. Письма, приходившие от мамы, Максимка восторженно целовал, показывал всем взрослым и детям, а ночью бережно хранил под подушкой. Родители и родственники при каждой возможности старались навестить его или свозить домой. Мама освоила дактильную азбуку, которую сын выучил в садике, и, когда он бывал дома, они продолжали заниматься так, как советовали педагоги.

Максимка очень любил подвижные игры и физкультуру. В младших классах старательно тренировался в школьной спортивной секции под руководством учителя физкультуры Евгения Александровича Платунова.

Ежедневные упорные тренировки на протяжении всех школьных лет стали образом жизни Максима. Тренер, видя в своём воспитаннике будущего чемпиона, с большим энтузиазмом организовывал его участие в спартакиадах, чемпионатах по спорту глухих. И результаты были ошеломительными.

С 2009 года Максим Ковалев начал участвовать во Всероссийских юношеских играх, в спартакиадах и первенствах России (по лёгкой атлетике и лыжным гонкам) среди инвалидов по слуху. С 2010-го по 2013 год он ежегодно завоёвывал призовые места.

Часто соревнования проходили во время школьных каникул, и домой Максим мог приезжать только на два дня. Пилил и колол дрова, топил печь, носил воду и бесконечно радовался тому, что он среди близких людей. На долгожданную встречу с ним собиралась вся родня. Мама и папа устраивали большое семейное застолье. Все просили Максима рассказать о соревнованиях, показать спортивные награды.

Когда буря эмоций немного утихала, за семейным столом начиналась «пресс-конференция», во время которой мама помогала общаться.

Для Максима важно быть в курсе семейных событий. Сын может посоветоваться с мамой по любому вопросу, потому что всецело доверяет ей, уважает её мнение и бесконечно любит её. Он первый мамин помощник и в доме, и в огороде, и в строительстве, и в ремонте. Максима не надо ни о чём просить, потому что он сам видит, что необходимо сделать, и добросовестно выполняет любую работу. Так учил его отец, который, к сожалению, рано ушёл из жизни. Максиму его очень не хватает. Каким сильным, решительным и добрым был отец, как ловко и умело он управлял лодкой, машиной, какие новогодние фейерверки устраивал для детворы на лесной поляне! Помню, на одной ладони он принёс в класс огромный арбуз и воскликнул: «Всем!» А как отец гордился спортивными победами сына! Максим стал примером для младшего брата. Илюша – тоже трудолюбивый мамин помощник и тоже занимается спортом.

Возвращаясь после короткой передышки из дома в школу, Максим с искренним интересом расспрашивал друзей о новостях, сочувствовал, если у кого-то случалось горе. Каждый хотел поделиться с ним своими мыслями и чувствами, потому что ощущал его заботу, понимание и отзывчивость. Он умеет слышать сердцем! А ещё Максим умеет приятно удивлять и радовать.

Маме на 39-й день рождения преподнесли 39 роз от сына, который в это время был на спортивных сборах в другом городе.

В 2014 году Максим окончил школу, поступил в Сыктывкарский политехнический техникум и продолжил интенсивные занятия спортом, участвовал (как член сборной Коми) в чемпионатах России по спорту в глухих лыжных гонках в 2016 – 2019 годах, занимая призовые места.

Ковалев Максим Сергеевич, кандидат в мастера спорта, серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионата России по спорту глухих 2019 года, вошёл в сборную команду России на XIX Сурдлимпийские игры, которые проходили с 12 по 21 декабря 2019 года в Италии.

Команда Коми была представлена пятью ведущими лыжниками региона по спорту глухих. Среди них – выпускник нашей школы Максим Ковалев. 13декабря, в первый день соревнований по лыжным гонкам, мужчины бежали 10 километров свободным стилем. Максим Ковалев пришёл к финишу третьим, завоевав бронзовую медаль.

Там, в Италии, его поддерживал самый родной и любимый человек – мама. Максим заранее купил маме и сурдопереводчице авиабилеты из Москвы в Милан и забронировал им номер в отеле «Аляска» в Санта-Катерина.

Бабушка Галина Ивановна и брат Илюша «болели» за Максима дома и с нетерпением ждали встречи.

23 декабря 2019 года в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства провёл встречу с российскими спортсменами – чемпионами и призёрами XIX Сурдлимпийских зимних игр 2019 года и поздравил их с победой. А 15 января этого года Максиму Ковалеву присвоено почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России».

Трёх спортсменов (из четырнадцати) сборной команды России по лыжным гонкам вырастил Евгений Александрович Платунов. Выпускники школы: Максим Ковалев (1996 год рождения) и Андрей Дубовских (2000 год рождения) – бронзовые призёры XIX Сурдлимпийских зимних игр. Ученица 12 класса Мария Маженина (2001 год рождения) заняла седьмое место, она готова бороться за медали во время будущих международных состязаний. Браво тренеру и спортсменам, которых он вырастил и вывел в большой спорт!

После небольшого перерыва ребята будут готовиться к предстоящему чемпионату России, который состоится в марте этого года в Перекопе Кирово-Чепецкого района.

Хотелось бы рассказать о каждом из этих спортсменов – достойных и трудолюбивых людях, но пишу о Максиме, потому что мы с ним и его семьёй вместе прошли весь путь от младшей дошкольной группы до выпускного класса. Он вырос на моих глазах. От всего сердца желаю ему новых побед, успехов и удач!

Ольга Панина,

учитель школы-интерната

для обучающихся с ОВЗ г. Кирова.