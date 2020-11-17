Пятый объект областной программы: отремонтирован мост через Быстрицу

В Кумёнском районе прошла приёмка отремонтированного моста через реку Быстрицу, который находится на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны. Работы проводились в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы».

Как рассказал заместитель директора Дорожного комитета Кировской области Владимир Сон, этот мост был построен в 1999 году и за прошедшее время ни разу не ремонтировался. При этом на объекте разрушилась пешеходная часть, на некоторых участках отсутствовало перильное ограждение, на дорожном покрытии были многочисленные ямы. Для приведения моста в нормативное состояние из областного бюджета выделили 39,5 млн рублей.

– За эти средства подрядчик выполнил устройство шкафных стенок, подферменных площадок, сделал гидроизоляцию и лестничные проходы. Отремонтированы и усилены балки пролётных строений, установлены закладные детали под барьерное ограждение, устроена новая система водоотвода, укреплены откосы регуляционных сооружений, полностью заменено асфальтобетонное покрытие на проезжей части, – рассказал Владимир Сон.

Протяжённость моста составляет 77,2 метра. Работы велись согласно проектно-сметной документации и под строгим контролем Дорожного комитета Кировской области.

Мост через реку Быстрицу Куменского района стал последним, пятым, объектом, который отремонтирован в 2020 году в рамках программы «Развитие транспортной системы». Работы в этом году проводились в Сунском (мост через реку Суну), Нолинском (мост через реку Кырчанку), Зуевском (мост через реку Косу) и Даровском районах (мост через реку Вонданку). Все объекты завершены в срок, предусмотренный проектной документацией.

Недавно губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил хорошие темпы работ по ремонту мостов.

– У нас вовремя завершены работы по ремонту мостовых сооружений. Федеральный центр подтвердил объём средств на 2021 год, сейчас прорабатываются вопросы раннего контрактования, – сказал в ходе публичных слушаний по бюджету глава региона.

По словам председателя правительства Кировской области Александра Чурина, в 2021 году планируется увеличить объёмы ремонта дорог и мостов. Это удастся сделать благодаря участию региона в новой федеральной программе «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».