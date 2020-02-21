Пятый открытый чемпионат: снова — «Молодые профессионалы»

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 14 по 20 февраля.

Отправиться на отдых за границу кировчанам станет проще и удобнее. В рамках сотрудничества с Калужской областью в скором времени могут быть запущены регулярные рейсы из Кирова в Калугу с последующей стыковкой на международные рейсы.

Греция и Тунис станут ближе

В числе стыковочных рейсов — наиболее популярные туристические направления: Турция, Греция и Тунис. При этом в Калуге от кировчан потребуется лишь пройти таможенный контроль и после этого отправиться в назначенную страну. Багаж благополучно «доберётся» из города Кирова до конечного пункта транзитом.

Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, вопрос запуска подобного рейса губернатор Игорь Васильев обсудил с делегацией из Калуги, специально побывавшей на Вятке. Гости также предложили региональным туроператорам подумать над продажей единых туров (например, «Киров — Калуга — Анталья»).

— Совместный рейс будет иметь синергетический эффект. С точки зрения технологического процесса мы сможем это реализовать, — отметил в ходе встречи гендиректор ОАО «Международный аэропорт «Калуга» Салават Кутушев.

Стоит добавить, что в калужском аэропорту имеется два терминала. Один предназначен для внутренних рейсов, другой — для международных. Перелёты по 12 направлениям здесь осуществляются силами трёх авиакомпаний: «РусЛайн», «Азимут» и S7. Чаще всего из Калуги самолёты отправляются в Сочи, Калининград и Краснодарский край.

В нашем областном центре готовы к изучению вариантов сотрудничества, ведь кировский аэропорт открыт для новых проектов. Как прокомментировал председатель правительства региона Александр Чурин, за последние два года аэропорт Победилово существенно обновился.

— Проведена реконструкция здания аэровокзала, стабилизовалась работа предприятия. За 2019 год пассажиропоток увеличился в два раза и составил более 240 тысяч человек, — отметил на встрече с калужской делегацией Александр Анатольевич. — Рассчитываем, что в этом году в связи с увеличением количества рейсов этот показатель возрастёт.

Подать заявку можно до 1 марта

Ещё о цифрах: 10,5 млн рублей удалось привлечь на поддержку социального предпринимательства в моногородах региона. Информация об этом была обнародована на неделе в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.

В ведомстве напомнили: с нынешнего года условием предоставления соответствующей господдержки для представителей бизнеса является включение в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве социального предприятия.

Для включения в реестр субъектам МСП необходимо подать заявку. Кстати, в этом году реестр формируется дважды — на 1 апреля и на 1 июля. В связи с этим подать заявку на получение статуса социального предприятия в 2020 году можно в срок до 1 марта (остаётся всего неделя) и до 1 мая.

Число участников выросло в 30 раз

В минувший понедельник в Кировской области стартовал открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В мероприятии принял участие глава региона Игорь Васильев.

Губернатор отметил, что движение WorldSkills набирает обороты во всех регионах России, и в Кировской области тоже.

— У нас чемпионат проходит в пятый раз, и с каждым годом участие в нём становится всё престижнее и интереснее, — сказал Игорь Владимирович. — Мы начинали с пяти участников и семи компетенций, а сегодня уже 151 участник и 24 компетенции! Радует, что к движению присоединяются школьники и специалисты старшего поколения.

Глава региона подчеркнул, что для участников чемпионата состязания это «не только развитие профессиональных компетенций, но и возможность заявить о себе».

— Особенно это актуально для молодёжи и студентов наших техникумов и колледжей, — сказал губернатор. — Конкурсы профессионального мастерства становятся хорошей площадкой для проверки и демонстрации полученных знаний.

Также важно, что представленные на соревнованиях компетенции входят в список наиболее востребованных в регионе рабочих профессий и специальностей. В их числе — «Сварочные технологии», «Сельскохозяйственные машины», «Облицовка плиткой», «Сухое строительство». Чемпионат проходит с 17 по 21 февраля. Задействованы 11 площадок, расположенные на базе техникумов и колледжей города Кирова и районов области.

Кузница кадров для детских лагерей

Ещё один старт в минувшие семь дней в городе Кирове был дан работе школы вожатых — кузницы кадров для летних лагерей. Организатором выступил Центр отдыха и оздоровления детей при поддержке министерства спорта и молодёжной политики Кировской области. В течение двух месяцев будущие вожатые освоят здесь основы педагогического мастерства, а затем пройдут практику.

— Безопасность детей была и остаётся на первом месте. Кроме того, не стоит забывать, что детский отдых должен быть полезным. Летом в лагерях Центра «Вятские каникулы» отдыхает много детей, и с ними должны работать профессиональные кадры, которые помогут сделать отдых максимально комфортным и продуктивным, — прокомментировала министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

Участниками школы стали 200 человек. Это студенты Вятского госуниверситета, Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права, а также Орловского колледжа педагогики и профессиональных технологий.

Бесплатное питание в школах: подготовка уже идёт

В продолжение темы детства — новость из Госдумы РФ. В минувший вторник депутаты приняли в третьем чтении закон об обеспечении учащихся младших классов бесплатным питанием. Реализация новшества начинается с 1 сентября 2020 года, однако подготовку необходимо начинать уже сейчас.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, у нас ведётся серьёзная работа для того, чтобы Кировская область вошла в число получателей федеральной субсидии.

Региону планируется выделить 218,8 млн рублей из средств федерального бюджета, софинансирование за счёт средств консолидированного бюджета составит 52,2 млн рублей. Всего на обеспечение горячим питанием школьников младшего звена планируется направить 270,9 млн рублей

(в форме субсидии в районные бюджеты с 1 сентября по 31 декабря 2020 года).

В настоящее время специалисты анализируют состояние школьных пищеблоков. В случае с малыми школами необходима индивидуальная проработка вопроса по каждому учебному заведению. Вопрос находится на личном контроле первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова.

Будут новые правила для размещения киосков

И ещё об изменениях и новшествах: в Кировской области планируется изменить порядок размещения киосков. Корректировки будут вноситься с учётом мнения бизнес-сообщества.

Как рассказала региональный министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева, министерством подготовлен проект приказа о внесении изменений в порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления Кировской области схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Представители бизнес-сообщества активно включились в подготовку изменений. Среди поступивших предложений — такие: изменить в проекте приказа срок действия схемы размещения нестационарных торговых объектов с 5 до 7 лет, а также предусмотреть срок уведомления хозяйствующего субъекта об исключении из схемы места размещения нестационарного торгового объекта не менее чем за один год.

Кроме того, при исключении места размещения предлагается предусмотреть обязанность органов местного самоуправления предложить хозяйствующему субъекту альтернативное (компенсационное) место.