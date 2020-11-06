Пять кировских школьников стали финалистами «Большой перемены»

В Крыму подвели итоги всероссийского конкурса «Большая перемена». В проекте приняли участие более 1 млн школьников со всей страны. В финал, который проходил в лагере «Артек», вышли 1200 человек, в том числе шесть ребят из Кировской области. Пятеро из них стали победителями конкурса.

Кто вошёл в число кировских финалистов

Жюри подвело итоги конкурса, выбрав победителей среди учащихся 9-11 классов. В их числе оказались пять финалистов, которые представляли Кировскую область. Это ученик 11 класса Вятской гуманитарной гимназии Иван Шишкин и ученица 9 класса средней общеобразовательной школы № 56 г. Кирова Стефания Елькина (направление «Создавай будущее»), ученик 10 класса средней общеобразовательной школы с. Адышево Оричевского района Степан Батухтин и ученица 9 класса средней общеобразовательной школы г. Лузы Анастасия Онохова (направление «Делай добро»), а также ученица 10 класса средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов с. Шурмы Уржумского района Дарья Чекалкина (направление «Твори»).

Какие призы получили кировчане

Иван Шишкин получил приз в размере 1 млн рублей, который он сможет направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап, а также до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Остальные четверо победителей получили призы в размере 200 000 рублей. Ребята смогут потратить эти деньги на дополнительное образование и саморазвитие. Также кироване (как и все школьники, прошедшие в финал конкурса) получат путевки в лагерь «Артек».

В каких проектах конкурса поучаствовали вятские школьники

В финале «Большой перемены» школьники представили экспертному жюри проекты, над которыми работали в течение двух конкурсных дней. В состав одной из команд вошёл и кировчанин Иван Шишкин.

В проекте ребята представили свое видение школы будущего – «Sun school», где учитель становится лучшим другом ученика, где нет «двоек» и существует другая система оценки знаний, где учителя помогают с жизненными ситуациями и трудностями в обучении. Проект участников прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что ребята правильно расставили приоритеты, и сегодня в системе образования многое делается для того, чтобы школа стала именно такой.

Одним из экспертов, оценивающих презентации проектов, стал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

«Яркое событие, которое останется в памяти на всю жизнь»

Ребята из Кировской области поделились своими впечатлениями от участия в масштабном всероссийском мероприятии. Они отметили, что на финале собралось много талантливых людей, которые вдохновляют на новые свершения.

– Весь финал – это одно яркое событие, которое останется в моей памяти на всю жизнь. Надеюсь, что смогу поучаствовать ещё и в следующем году. Каждая минута здесь наполнена яркими событиями, знакомствами, встречами, мастер-классами, и это здорово. Это потрясающее общество, – отметила ученица 10 класса средней школы с углублённым изучением отдельных предметов села Шурма Уржумского района, победительница конкурса Дарья Чекалкина.

Важно!

Президент РФ Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена» в онлайн-формате. Ребята смогли задать главе государства свои вопросы и продемонстрировать свои таланты. Владимир Путин подчеркнул, что все участники конкурса сделали важный шаг навстречу своей мечте, доказали, что можно многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и трудолюбию. Также глава государства высказал предложение сделать Всероссийский конкурс «Большая перемена» ежегодным.

Прямая речь

Губернатор Кировской области Игорь Васильев: