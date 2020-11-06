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Пять кировских школьников стали финалистами «Большой перемены»

Ученик Вятской гуманитарной гимназии получил 1 млн рублей, остальные представители области, победившие на Всероссийском конкурсе, – по 200 000 рублей.

Михаил Смирнов Общество, Слайдер

В Крыму подвели итоги всероссийского конкурса «Большая перемена». В проекте приняли участие более 1 млн школьников со всей страны. В финал, который проходил в лагере «Артек», вышли 1200 человек, в том числе шесть ребят из Кировской области. Пятеро из них стали победителями конкурса.

Кто вошёл в число кировских финалистов

Жюри подвело итоги конкурса, выбрав победителей среди учащихся 9-11 классов. В их числе оказались пять финалистов, которые представляли Кировскую область. Это ученик 11 класса Вятской гуманитарной гимназии Иван Шишкин и ученица 9 класса средней общеобразовательной школы № 56 г. Кирова Стефания Елькина (направление «Создавай будущее»), ученик 10 класса средней общеобразовательной школы с. Адышево Оричевского района Степан Батухтин и ученица 9 класса средней общеобразовательной школы г. Лузы Анастасия Онохова (направление «Делай добро»), а также ученица 10 класса средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов с. Шурмы Уржумского района Дарья Чекалкина (направление «Твори»).

Какие призы получили кировчане

Иван Шишкин получил приз в размере 1 млн рублей, который он сможет направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап, а также до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Остальные четверо победителей получили призы в размере 200 000 рублей. Ребята смогут потратить эти деньги на дополнительное образование и саморазвитие. Также кироване (как и все школьники, прошедшие в финал конкурса) получат путевки в лагерь «Артек».

В каких проектах конкурса поучаствовали вятские школьники

В финале «Большой перемены» школьники представили экспертному жюри проекты, над которыми работали в течение двух конкурсных дней. В состав одной из команд вошёл и кировчанин Иван Шишкин.

В проекте ребята представили свое видение школы будущего – «Sun school», где учитель становится лучшим другом ученика, где нет «двоек» и существует другая система оценки знаний, где учителя помогают с жизненными ситуациями и трудностями в обучении. Проект участников прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что ребята правильно расставили приоритеты, и сегодня в системе образования многое делается для того, чтобы школа стала именно такой.

Одним из экспертов, оценивающих презентации проектов, стал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Пять кировских школьников стали финалистами «Большой перемены»

«Яркое событие, которое останется в памяти на всю жизнь»

Ребята из Кировской области поделились своими впечатлениями от участия в масштабном всероссийском мероприятии. Они отметили, что на финале собралось много талантливых людей, которые вдохновляют на новые свершения.

– Весь финал – это одно яркое событие, которое останется в моей памяти на всю жизнь. Надеюсь, что смогу поучаствовать ещё и в следующем году. Каждая минута здесь наполнена яркими событиями, знакомствами, встречами, мастер-классами, и это здорово. Это потрясающее общество, – отметила ученица 10 класса средней школы с углублённым изучением отдельных предметов села Шурма Уржумского района, победительница конкурса Дарья Чекалкина.

Важно!

Президент РФ Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена» в онлайн-формате. Ребята смогли задать главе государства свои вопросы и продемонстрировать свои таланты. Владимир Путин подчеркнул, что все участники конкурса сделали важный шаг навстречу своей мечте, доказали, что можно многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и трудолюбию. Также глава государства высказал предложение сделать Всероссийский конкурс «Большая перемена» ежегодным.

Пять кировских школьников стали финалистами «Большой перемены»

Прямая речь

Губернатор Кировской области Игорь Васильев:

– Нам очень приятно, что Кировскую область в финале Всероссийского конкурса представили такие активные и талантливые ребята. Каждый из них – победитель, ведь за время испытаний они получили бесценный опыт, который, несомненно, пригодится в будущем. Желаю каждому из участников и в дальнейшем добиваться поставленных целей, поступить после окончания школы на выбранные специальности и, конечно же, стать первоклассным специалистом в выбранном направлении.

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Михаил Смирнов

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