Работа в Госсовете повышает роль губернаторов в принятии решений на федеральном уровне

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые он считает обоснованными и важными для дальнейшего развития России. В частности, президент предложил закрепить в Конституции России статус и роль Госсовета.

— Россия – огромная страна, и у каждого субъекта Федерации есть свои особенности, проблемы, свой опыт. Всё это, безусловно, надо учитывать. Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрождён Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета, — сказал Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев принимает самое активное участие в работе Государственного совета. Напомним, глава региона возглавляет рабочую подгруппу по направлению «Образование» рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука». За время деятельности подгруппы было внесено множество предложений, касающихся развития системы образования, в том числе, основанных на опыте и наработках Кировской области. Члены подгруппы в 2019 году провели 7 заседаний, на которых обсуждались вопросы доступности общего и среднего профессионального образования, а также варианты развития инфраструктуры образовательных организаций.

Благодаря этой активной работе 29 января 2020 года в Кирове прошло выездное заседание рабочей группы по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Заседание на тему повышения роли субъектов РФ в подготовке кадров для экономики и социальной сферы провёл губернатор Кировской области Игорь Васильев. 6 февраля 2020 года глава региона принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ и Совета при президенте по науке и образованию под руководством Владимира Путина.

Также глава региона участвует в деятельности рабочей группы Госсовета России по направлению «Экономика и финансы», возглавляя подгруппу «Рынок труда и подготовка кадров».

В настоящее время Государственный совет Российской Федерации — совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Возглавляет Госсовет президент Российской Федерации.

В рамках Госсовета созданы 16 рабочих групп по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Здравоохранение», «Коммуникации, связь, цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Молодёжная политика», «Образование и наука», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Социальная политика», «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», «Транспорт», «Туризм, физическая культура и спорт», «Экология и природные ресурсы», «Экономика и финансы» и «Энергетика».

13 февраля президент Владимир Путин провёл заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас на заседании пояснил, что Госсовет должен стать, по сути, неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным центром, правительством.

Отметим, что принимать окончательное решение по поводу поправок в Конституцию, в том числе, по статусу Госсовета, будут граждане Российской Федерации, участвуя во всенародном голосовании.

Пресс-центр правительства Кировской области

Фото: kremlin.ru