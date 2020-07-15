Работники бюджетной сферы продолжат пользоваться служебным жильем

Компания «Уралхим» по предложению губернатора Кировской области Игоря Васильева и депутата Госдумы Рахима Азимова выкупит квартиры в рамках банкротства Кировской региональной ипотечной корпорации. Работники бюджетной сферы смогут проживать в жилье на прежних условиях.

В мае 2020 года в адрес депутата Госдумы Рахима Азимов, органов власти Кировской области поступило несколько обращений от граждан – работников бюджетной сферы, руководителей бюджетных учреждений, Кировского отделения Союза театральных деятелей по вопросу выселения из квартир, участвовавших в программе «Служебное жилье».

Напомним, квартиры предоставлялись работникам бюджетной сферы на условиях льготной аренды Кировской региональной ипотечной корпорацией. В настоящее время КРИК находится в процедуре банкротства, имущество КРИК подлежало продаже в рамках конкурсного производства. Часть квартир были приобретены, и от новых собственников гражданам, проживающим в квартирах, стали поступать требования о немедленном выселении.

Работники бюджетной сферы просили защитить их права, не допустить, чтобы семьи, семьи с детьми оказались на улице.

Рахим Азимов обратился к председателю Совета директоров компании «Уралхим» Дмитрию Мазепину и совместно с губернатором Кировской области Игорем Васильевым было принято решение о приобретении в рамках банкротства Кировской региональной ипотечной корпорации квартир, в которых проживают работники бюджетной сферы. Сейчас проводятся все необходимые процедуры, связанные с приобретением квартир и переоформлением прав собственности.

Рахим Азимов: