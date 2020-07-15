Работники бюджетной сферы продолжат пользоваться служебным жильем

Компания «Уралхим» по предложению губернатора Кировской области Игоря Васильева и депутата Госдумы Рахима Азимова выкупит квартиры в рамках банкротства Кировской региональной ипотечной корпорации. Работники бюджетной сферы смогут проживать в жилье на прежних условиях.
В мае 2020 года в адрес депутата Госдумы Рахима Азимов, органов власти Кировской области поступило несколько обращений от граждан – работников бюджетной сферы, руководителей бюджетных учреждений, Кировского отделения Союза театральных деятелей по вопросу выселения из квартир, участвовавших в программе «Служебное жилье».
Напомним, квартиры предоставлялись работникам бюджетной сферы на условиях льготной аренды Кировской региональной ипотечной корпорацией. В настоящее время КРИК находится в процедуре банкротства, имущество КРИК подлежало продаже в рамках конкурсного производства. Часть квартир были приобретены, и от новых собственников гражданам, проживающим в квартирах, стали поступать требования о немедленном выселении.
Работники бюджетной сферы просили защитить их права, не допустить, чтобы семьи, семьи с детьми оказались на улице.
Рахим Азимов обратился к председателю Совета директоров компании «Уралхим» Дмитрию Мазепину и совместно с губернатором Кировской области Игорем Васильевым было принято решение о приобретении в рамках банкротства Кировской региональной ипотечной корпорации квартир, в которых проживают работники бюджетной сферы. Сейчас проводятся все необходимые процедуры, связанные с приобретением квартир и переоформлением прав собственности.
Рахим Азимов:
— Та ситуация, которая сложилась в мае, была возмутительной и недопустимой. Людей, работающих в медицине, образовании, культуре, хотели просто выкинуть на улицу!
Мы не могли остаться в стороне, обсудили эту проблему с губернатором Игорем Васильевым. Благодарен председателю Совета директоров «Уралхим» Дмитрию Мазепину. Компания уже приобрела более 80 квартир и выкупит еще более двухсот. Все работники бюджетной сферы смогут и дальше проживать в предоставленных им квартирах на прежних условиях. Эта проблема будет полностью решена и решена в интересах людей! После завершения всех процедур по приобретению квартир они будут безвозмездно переданы муниципальным структурам Кировской области с обязательным условием предоставления для проживания работникам бюджетной сферы.