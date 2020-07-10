Работы на правой стороне моста через реку Косу завершены

В Зуевском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Косу на автомобильной дороге Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фалёнки — граница Удмуртской Республики. Этот мост капитально не ремонтировали с самой постройки, с 1992 года.

Капремонт моста проводится в рамках программы «Развитие транспортной системы», на проведение работ из регионального дорожного фонда выделено 110 млн рублей. Заказчиком выступает Дорожный комитет Кировской области, подрядчик — ООО «Мостремстрой», сообщает пресс-центр правительства региона.

Работы по ремонту моста ведутся по половинам проезжей части для обеспечения бесперебойного пропуска транспорта. Регулировка движения осуществляется при помощи светофоров.

— В настоящий момент на правой стороне моста работы завершены. Там уложен асфальт в два слоя, по нему открыто движение. Сейчас ведутся работы на левой стороне: выполняется ремонт мостового полотна, устройство очистных сооружений, установка барьерного ограждения на подходах к мосту. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия планируется выполнить в конце августа, — рассказали в «Мостремстрое».

Согласно контракту, капремонт моста должен быть завершён к октябрю 2020 года.

Как ранее отмечал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, всего в этом году в регионе будет отремонтировано пять мостов. Работы ведутся на мосту через реку Суну на автомобильной дороге Киров — Малмыж — Вятские Поляны в Сунском районе, через реку Кырчанку на автомобильной дороге Киров — Малмыж — Вятские Поляны в Нолинском районе, через реку Вонданку на автомобильной дороге Даровской — Опарино в Даровском районе и через реку Быстрицу на автомобильной дороге Киров — Малмыж — Вятские Поляны в Кумёнском районе. Работы на всех объектах планируется завершить также к октябрю 2020 года.

Кстати

Дорожный комитет Кировской области совместно с членами Общественной палаты региона осмотрели ход работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Киров — Зуевка — Фалёнки. Там в настоящее время в рамках нацпроекта БКАД идёт капитальный ремонт участка транзитной улицы автомобильной дороги на Удмуртскую Республику.

Как рассказал заместитель директора областного Дорожного комитета Сергей Троицкий, этот участок автодороги соединяет Кировскую область с Удмуртией, по нему ежедневно проходит большой поток машин, поэтому участок — один из важных объектов национального проекта.

— Капитальный ремонт автодороги в Фалёнках является логическим завершением ремонта, который был начат два года назад в населённом пункте. До этого дорога была уложена плитами, ремонт не проводился несколько лет. Согласно утверждённому проекту дорога будет в асфальтобетонном покрытии, здесь оборудуют пешеходные зоны, проведут уличное освещение. Подрядчик и субподрядчик местные — «Вятавтодор» и Зуевская мехколонна соответственно. Сегодня мы убедились, что работы выполняются согласно графику, в сроки укладываемся, — отметил Сергей Троицкий.

Сейчас на объекте ведутся работы по отсыпке грунта для устройства тротуаров. Участок автодороги Киров — Зуевка — Фалёнки планируется сдать до конца сентября. В случае благоприятной погоды он будет отремонтирован раньше срока. Всего на региональной сети в рамках БКАД в 2020 году будет отремонтировано семь участков.