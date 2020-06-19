Кировские музеи буквально бурлят радостью – с 16 июня им, как и библиотекам, разрешили вновь открыть свои двери для посетителей после более чем двухмесячного карантина. Такое решение приняло региональное правительство.

– Рады сообщить о долгожданном открытии Детского космического центра! – рассказала руководитель центра Светлана Шумайлова. – Наших гостей ждут уже полюбившиеся всем программы, а также новые интересные мероприятия. Ждём всех детей и взрослых в гости!

Правда, как сообщили в Центре развития туризма Кировской области, учреждения смогут принимать гостей при условии строгого соблюдения санитарных норм. В частности, работникам и посетителям необходимо будет пользоваться средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками) и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, приём посетителей рекомендовано проводить по предварительной записи.

В музее истории Хлынова, например, объявили о возобновлении работы пока в тестовом режиме. Здесь ввели временные ограничительные меры: экскурсии только самостоятельно или с аудиогидом, экспонаты брать в руки и мерять костюмы не разрешается.

– Мы принимаем индивидуальных посетителей и одновременно группу не более шести человек (по предварительной записи). Просим иметь при себе маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Музей обеспечивает гостей бахилами и средствами для дезинфекции рук. В нём проведена санитарная обработка всех поверхностей, сотрудники обеспечены масками и перчатками. Оплата услуг музея предпочтительна через безналичный расчёт по карте, – уточнила управляющая музеем Наталья Гордеева.

Кировский областной краеведческий музей вовсе пообещал сюрпризы первым посетителям.

– С 17 по 21 июня, в первую неделю работы музея, всем лицам до 16 лет мы предоставляем 50-процентную скидку на стоимость входных билетов на выставки! И если раньше экскурсии у нас проводились не менее чем для пяти человек, то сейчас мы предлагаем семейные экскурсии от двух человек, – рассказал директор музея Артём Маркелов.

Здесь тоже просят предварительно записываться на удобное время посещения, надевать маски (музей их не предоставляет) и соблюдать социальную дистанцию. Можно будет воспользоваться антисептиками, размещёнными в музейном фойе.

Об аналогичных условиях сообщили музеи в районах области. Это лишь временные ограничения, мы точно знаем, что всё будет хорошо, улыбаются сотрудники учреждений, вернувшиеся к любимой работе.

Ещё больше рады жители региона, соскучившиеся по культурным развлечениям и впечатлениям. В соцсетях они горячо поддерживают сообщения музеев об их открытии: «Наконец-то!!! Урра!!!», «Начнём опять вдыхать воздух вятского прошлого», – пишут они.

Таким образом, туристская отрасль в Кировской области постепенно выходит из карантина. Между тем до 30 июня остаются закрытыми для посетителей кинотеатры, крупные непродовольственные магазины (площадью более 400 квадратных метров), театры, фитнес-центры, бассейны, массажные и спа-салоны, салоны красоты, парикмахерские, солярии, бани и сауны.

Фото: Детский космический центр имени В.П. Савиных