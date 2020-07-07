«Раздельный сбор отходов – признак культуры граждан»

В Кировской области стартовал пилотный проект по раздельному сбору мусора. О том, как нововведение отразится на жителях региона, рассказали министр охраны окружающей среды Алла Албегова и генеральный директор АО «Куприт» Рустем Хамидуллин.

10 новых площадок

В конце июня на 10 площадках г. Кирова и области были установлены дополнительные контейнеры: синий — для макулатуры и оранжевый — для металла, пластика и стекла. Все отходы, собранные в них, будут вывозить специальным транспортом (а не обычным мусоровозом) и направлять на ручную досортировку, а затем на переработку. Сейчас контейнеры потихоньку наполняются:

— Кировская область в пилотном режиме входит в проект по раздельному сбору мусора (РСО). В настоящее время на это полностью перешли 26 российских городов. Ещё 45 внедряют двухконтейнерную систему, а именно: один бак — для смешанных отходов, второй — для отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья для переработки. Это в первую очередь пластик и бумага, — отметила Алла Албегова.

Решение об участии в проекте было принято областным министерством охраны окружающей среды совместно с общественниками. 15 комплектов новых контейнеров стоимостью 300 тысяч рублей закупил региональный мусорный оператор «Куприт», а экспериментальные площадки выбрали путём голосования.

Как рассказал руководитель рабочей группы по подготовке проекта по РСО Валерий Семенищев, на этапе обсуждений активисты приняли 53 заявки. Самыми активными оказались жители микрорайона Радужный — в итоге там появилось сразу пять новых площадок. Ещё четыре были оборудованы в кировских дворах и одна — в деревне Лубягино Кирово-Чепецкого района. На всех площадках размещена подробная информация о раздельном сборе отходов, а с жителями домов проведена разъяснительная работа.

Полгода на эксперимент

На сегодня цель проекта по РСО — отработать механизм сбора и вывоза отсортированных отходов и оценить, насколько жители готовы к раздельному сбору мусора. Предполагается, что на это уйдёт полгода: контрольная точка — декабрь-2020. Горожане же задаются другим вопросом: как нововведение отразится на их кошельках? Экономия будет, но не сразу, отвечают в минприроды.

— Это момент очень тонкий. Конечно, мы бы хотели, чтобы жители быстрее увидели эффект от раздельного сбора мусора, — сказала Алла Албегова. — Но первый месяц-два, я думаю, в квитанциях это отражаться не будет. Сначала мы оценим наполняемость контейнеров, и, если смешанные отходы окажутся в меньшем количестве, это и будет тот результат, который люди заметят в своих квитанциях.

Как подчеркнула министр, внедрение раздельного сбора отходов — это не только обязанность тех, кто «сверху», но и ответственность тех, кто «снизу». Сортировка мусора — занятие не быстрое. Этикетки с бутылок надо сорвать, пластиковую посуду помыть, скрепки из бумаг вытащить, сами кипы связать… Долго, муторно, некогда. Будут ли кировчане «отделять зёрна от плевел»? Хочется верить, что да. Ведь раздельный сбор отходов — это признак культуры граждан, говорит руководитель управляющей компании «Азбука быта» Татьяна Дёмина. А ради благой цели и времени не жалко. Тротуарная плитка, скамейки и урны, шпалы для мостов, дома, и даже одежда известных брендов — вот лишь немногое, что можно сделать из мусора, который не складируется на полигоне, а отправляется на переработку. Но зачастую донести мусор до нужного контейнера и открыть крышку становится для некоторых проблемой:

— Если в контейнере для раздельного сбора мусора появляются смешанные отходы, он не будет считаться раздельно вывезенным. Это важный момент, поэтому я бы хотела обратиться к жителям тех домов, которые принимают участие в проекте, с просьбой внимательно отнестись к этому вопросу, — подчеркнула министр.

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Как надеются в минприроды, в ближайшем будущем к проекту подключатся другие дома г. Кирова, а в более отдаленной перспективе раздельный сбор мусора будет внедрён и в районах области. Но этот вопрос требует тщательной проработки на всех уровнях и опять же времени.

— Сегодня мы «буксуем», возможно, потому, что на федеральном уровне отсутствует закреплённый механизм стимулирования граждан — это в первую очередь плата за раздельно собранный мусор. В настоящее время Минприроды РФ готовит нормативно-методическую базу о закреплении раздельного сбора отходов на законодательном уровне. Думаю, что следующий год будет более масштабный, более уверенный, — сказала Алла Албегова. — Жителям нужно время для того, чтобы понять всю эту систему. Пример Германии — раздельный сбор внедрялся 11 лет. Пример Японии — раздельный сбор внедрялся 30 лет. Мы хотим сделать это скорее. У нас есть положительный пример других западных стран, и мы вполне можем включиться в этот процесс гораздо быстрее.

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В министерстве о результатах реализации проекта пообещали информировать и СМИ, и общественность в ежемесячном режиме.