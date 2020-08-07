Районы получат новые автомобили для перевозки маломобильных граждан

Три автомобиля прибыли в Киров в рамках федерального проекта «Старшее поколение», который входит в нацпроект «Демография», направленный на увеличение периода активного долголетия россиян серебряного возраста. На этот раз машины отправятся в Советский, Вятскополянский и Котельничский районы, где будут использоваться для доставки пожилых граждан в медицинские организации и в группы дневного присмотра в центрах соцобслуживания, а также для визитов врачей и соцработников к своим подопечным.

— По текущему году Кировская область стала единственным регионом в ПФО, где наблюдается отрицательный прирост смертности населения. Я думаю, что приобретение таких автомобилей и возможность вовремя оказывать медицинскую помощь во многом влияет на этот результат, — отметил Игорь Васильев. — Пожилые граждане и те, кто не может самостоятельно передвигаться, смогут заказать комфортную машину и своевременно приехать на приём к специалисту.

Поездки будут бесплатными. Каждый автомобиль рассчитан на восемь пассажиров и оборудован подъёмником, который позволит колясочникам без проблем попасть в салон. Первым новое оборудование протестировал кировчанин Илья Сазанов. Молодой человек передвигается на коляске и, добираясь куда-либо, испытывает массу неудобств: в автобус просто так не сядешь, да и такси не каждое повезёт.

— Некоторые таксисты отказываются. Да и всё равно неудобно: коляску приходится в багажник убирать, потом доставать, — говорит Илья.

Чтобы «загрузиться» в неприспособленный транспорт, колясочникам нужен помощник. В новых машинах этот вопрос решён — помогать пассажирам будет соцработник, сопровождающий автомобиль.

По словам министра социального развития области Ольги Шулятьевой, приоритетом остаётся доставка в медучреждения граждан старше 60 лет.

— Тех, которые не попадают в автомобили, выданные медицинским организациям в прошлом году, поскольку перевозкой могли пользоваться люди старше 65 лет из отдалённых сельских населённых пунктов.

В настоящее время в регионе работают 34 таких автомобиля, услугами которых могут воспользоваться жители более чем десятка районов и областного центра. За всё время работы на спецмашинах было совершено более двух тысяч выездов, а в медицинские организации доставлено свыше 13 тысяч жителей.

Как подчеркнул первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, такие перевозки — эффективный механизм, который помогает организовать качественное медицинское сопровождение для пожилых людей. Но не только. Помимо доставки граждан в медицинские учреждения машины будут использоваться в качестве «социального такси». Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно оставить заявку диспетчеру комплексного центра соцобслуживания.

— Мы поняли, что машин, которые работают непосредственно на социальную службу, не хватает. Те объёмы перевозок, которые были в прошлом году, уже израсходованы в первом квартале этого года. Поэтому выделили отдельное подразделение, и по заявкам соцработников в Кирове и в районах стали осуществлять доставку нуждающихся, — сказал зампред.

В планах — приобретение до конца года ещё двух автомобилей с подъёмниками для перевозки жителей Омутнинского, Афанасьевского, Нолинского, Сунского, Немского и Кильмезского районов.

Фото Александра ПАПЫРИНА