Расширен перечень организаций, которые могут возобновить свою деятельность

О том, как регион противодействует распространению вируса: 22 выздоровевших пациента за сутки; вернувшиеся к работе «садовые» магазины; новый метод лечения.

По данным на вчерашнее утро, опубликованным региональным министерством здравоохранения, число заражений коронавирусом в Кировской области увеличилось до 711 случаев. За сутки было выявлено ещё 27 заболевших. При этом 22 пациента выздоровели и выписались из инфекционных госпиталей.

«Резкого скачка заболеваемости по районам не наблюдается»

Региональный минздрав отмечает, что за всеми больными установлено медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим организовано лечение в полном объёме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет.

С учётом выписанных вчера 22 выздоровевших в Кировской области (на момент подготовки этого номера «КП» к печати) от коронавируса вылечены 125 человек.

Лабораториями региона проведено 1672 исследования, на COVID-19 обследованы 1259 человек. Всего за период наблюдения проведено более 60 тысяч тестов, обследование на коронавирус прошли 48922 человека.

По словам первого зампреда правительства области Дмитрия Курдюмова, в регионе организована чёткая маршрутизация исследований на коронавирус.

– Резкого скачка заболеваемости по районам не наблюдается. Можно говорить о начинающейся стабилизации ситуации, – отметил первый зампред.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5367 человек, в том числе 600 детей. Заболевших среди них нет. Сняты с карантина 7388 взрослых и 975 детей.

«Спасибо!» – всем, кто остался дома

Предупреждению коронавирусной инфекции было посвящено очередное заседание штаба в правительстве региона, которое провёл губернатор Игорь Васильев. В ходе мероприятия обсудили оперативную обстановку в регионе. Разговор состоялся в режиме видеоконференцсвязи при участии председателя правительства Александра Чурина, первого зампреда Дмитрия Курдюмова, региональных министров, представителей Роспотребнадзора, УФСБ, УМВД, МЧС, городской администрации, а также глав районов.

Глава региона отметил, что в период майских праздников не зафиксировано резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

– Хочу поблагодарить всех кировчан и жителей области за соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Люди проявляют достаточную сознательность на производствах, в транспорте, принимают меры к соблюдению дистанции. Спасибо всем, кто соблюдает режим самоизоляции, работодателям – за обеспечение санитарного контроля. Всё это даёт положительные результаты, – сказал губернатор Кировской области.

Ограничительные мероприятия в Кировской области продлены до 11 мая. Они распространяются на заведения и торговые объекты, оказывающие услуги в присутствии посетителей.

Кто может возобновить работу

С целью поддержания экономики и сохранения деятельности торговых точек членами регионального штаба по противодействию инфекции принято решение расширить перечень организаций, которые могут возобновить свою деятельность при строгом соблюдении санитарных норм.

Как рассказала министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева, речь – о садово-огороднических магазинах, магазинах по продаже строительных товаров и ряде других.

– Возобновить свою деятельность смогут магазины, реализующие строительные товары, в том числе сантехнические, электротовары (кабели, лампы). В разгар огородного сезона предлагаем дать возможность реализовать садово-огороднические товары, семена, саженцы, рассаду, удобрения для растений. Возобновить деятельность могут только специализированные магазины, – сказала министр. – Также начать работать смогут отдельно стоящие магазины мебели и автосалоны при условии социального дистанцирования, обработки помещений дезинфицирующими средствами и работы в защитных масках.

Начать свою деятельность вышеуказанные объекты розничной торговли смогли уже вчера, 6 мая. Работа торговых и развлекательных центров по-прежнему приостановлена до 11 мая включительно.

Также губернатор напомнил главам муниципальных образований о необходимости держать на личном контроле ситуацию с прибывающими в Кировскую область людьми из других регионов.

Гражданам, возвращающимся из Москвы, Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации, необходимо незамедлительно позвонить на «горячую линию» Роспотребнадзора и минздрава Кировской области.

Новый метод лечения в борьбе с коронавирусом

Как сообщил Дмитрий Курдюмов, министерство здравоохранения Кировской области внедряет в практику лечения пациентов новые методы лечения. Прорабатывается вопрос использования метода переливания тяжёлым больным плазмы крови переболевших COVID-19 с антителами к этому заболеванию.

– Методика успешно применяется в Москве. Донорам плазмы предусмотрена денежная выплата в размере 5 тысяч рублей. Уже есть люди, которые откликнулись на этот призыв сдать плазму, – отметил Дмитрий Курдюмов.

Внедрять новый метод будут с учётом уже наработанного опыта столичных клиник. Заготовку плазмы от выздоровевших после COVID-19 людей осуществит Кировский центр крови.

– Вся работа с данной категорией доноров будет проводиться в индивидуальном режиме, в специально оборудованных помещениях, с применением аппаратных методов заготовки плазмы, – рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Потенциальными донорами иммунной плазмы являются лица в возрасте 18-55 лет, переболевшие коронавирусом в нетяжёлой форме и не имеющие противопоказаний для донорства компонентов крови на момент обращения. Помимо этого, у донора не должно быть хронических заболеваний или инфекций, поэтому перед сдачей плазмы будет проводиться предварительное обследование по определённому перечню лабораторных и инструментальных исследований. Окончательное решение о допуске до процедуры донации принимает врач. Компоненты крови будут проходить тщательную проверку.

Как отметил главный врач Кировского центра крови Андрей Тарасов, сдача плазмы является безопасной для донора. По данным исследований, проведённых в учреждениях, занимающихся заготовкой плазмы от выздоровевших после COVID-19 людей, в течение 10-12 дней после процедуры концентрация антител в крови возрастает в 2-3 раза.

При этом получить антитела, помогающие организму побороть инфекцию, искусственным путем невозможно. Только переболевший и выздоровевший человек может стать донором плазмы и помочь больным пациентам.

Важно

Несмотря на мероприятия по борьбе с коронавирусом, в регионе продолжается и подготовка к приближающемуся Дню Победы.

– В существующих условиях, с соблюдением режима самоизоляции нам предстоит достойно встретить великий праздник – 75­летие Победы в Великой Отечественной войне, – напомнил губернатор Игорь Васильев. – Мы должны поздравить ветеранов, тружеников тыла и помнить о необходимости сбережения их здоровья.

Как сообщила министр образования Кировской области Ольга Рысева, школьники и студенты региона готовятся отпраздновать юбилейный День Победы в дистанционном формате. Министерство образования проработало варианты проведения международных и всероссийских акций с участием школьников и студентов и направило рекомендации во все образовательные организации региона.