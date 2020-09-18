Рахим Азимов исполнил наказы жителей Верхнекамского района

Одним из проектов, реализованных депутатом ГД совместно с главой и жителями Верхнекамского района, стало строительство здания хозяйственного блока универсальной спортивной площадки, где обустроены теплые раздевалки, санузлы для юных спортсменов.

– Площадка у нас появилась в прошлом году, и мы очень рады. Но рядом с площадкой не было раздевалок, где дети могли бы переодеться до и после тренировок. Мы благодарны Рахиму Азимову за то, что он всегда откликается на наши просьбы, особенно когда дело касается создания нормальных условий для занятий спортом и развития детей, – рассказывает Сергей Владыкин, тренер любительской команды по хоккею.

Андрей Олин, глава Верхнекамского района:

– Не было ни одного года с момента избрания Азимова депутатом, чтобы он не помог району. Работа по исполнению наказов избирателей ведется на постоянной основе. Только в этом году на реализацию проектов и наказов благодаря нашему депутату выделено 1,5 млн рублей. На эти средства проведены работы по благоустройству кладбища с захоронениями солдат Великой Отечественной войны, умерших от ран в тыловых госпиталях и ремонт обелиска на братской могиле советских воинов. В день 90-летия Военно-десантных войск Российской Федерации в г. Кирсе открыт памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах. Новые костюмы появились у артистов народного самодеятельного коллектива – вокального ансамбля «Визави».

Также глава рассказал, что два проекта Верхнекамского района стали победителями грантового конкурса «Серебряное созвездие». Проекты направлены на улучшение качества жизни людей старшего поколения.

Игорь Суворов, директор ДЮСШ Верхнекамского района Кировской области: