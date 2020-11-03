Рахим Азимов окажет помощь волонтерскому центру «Единой России» в мероприятиях по борьбе с пандемией

Депутат Госдумы провел встречу с партийными волонтерами и пообещал уже на этой неделе обеспечить выделение дополнительных финансовых средств в сумме 1,5 млн. рублей на мероприятия в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Сегодня депутат Госдумы Рахим Азимов встретился с активистами волонтерского центра «Единой России». Встреча прошла в режиме видеосвязи. Главной темой обсуждения стали вопросы организации работы волонтерского движения по оказанию помощи жителям Кировской области в условиях пандемии. Особое внимание на встрече было уделено вопросам оказания поддержки медработникам в рамках всероссийской акции #СпасибоВрачам.

В начале встречи Рахим Азимов поблагодарил волонтеров за помощь в реализации инициатив депутата:

– Весной этого года в период первой волны коронавируса именно вы взяли на себя основную нагрузку по доставке 5000 социальных наборов для семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Летом помогли нам в распределении 18 тонн антисептиков и бытовой химии для детских домов, школ-интернатов, домов престарелых и других социальных учреждений региона для обеспечения усиленного санитарного режима.

Матвей Машковцев, руководитель волонтерского движения «Единой России», отметил, что волонтерский центр работает с первых дней пандемии.

– Сегодня крайне важно соблюдение эпидемиологических требований, – сказал он. – Своими силами мы проводим акции по бесплатной раздаче медицинских масок жителям и гостям города Кирова в общественном транспорте, в торговых центрах, на вокзалах и в иных местах. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы такие акции проводились и в районах области. Это требует дополнительного резерва масок. Мы не забываем и наших подшефных ветеранов, продолжаем оказывать адресную помощь – покупаем продукты, лекарства, выполняем их поручения и просьбы.

Сегодня в связи с ростом числа заболевших огромная нагрузка лежит на врачах. У медицинского персонала, водителей «скорой помощи» за смену порой не бывает времени перекусить, элементарно выпить чая или кофе. Хотим предложить вам присоединиться к нашей акции #СпасибоВрачам и поддержать инициативу волонтеров – передать чайно-кофейные наборы для работников скорой помощи и медицинского персонала.

– Благодарю вас за то, что вы делаете. Сейчас нам важно быть вместе и помогать людям. Готов включиться в работу и оказать вам необходимую помощь, чтобы все, о чем мы сегодня говорили, было реализовано в кратчайшие сроки. Готов уже на этой неделе обеспечить выделение средств в сумме 1,5 миллиона рублей на приобретение 100 тысяч медицинских масок, закупку 500 чайно-кофейных наборов для врачей и медперсонала, на организационные расходы для обеспечения работы волонтерского центра, – сказал Рахим Азимов.

Рахим Азимов также предложил проработать и иные возможные мероприятия, которые могут быть реализованы волонтерами самостоятельно и во взаимодействии с медицинским персоналом. «Готов поддержать полезные начинания и принять в них участие», – заявил депутат.