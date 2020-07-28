Рахим Азимов окажет помощь в ремонте хоккейной площадки в микрорайоне Домостроитель

С просьбой об оказании финансовой поддержки в проведении ремонта спортивного объекта к депутату обратился совет общественности микрорайонов Домостроитель, Озерки и деревни Гнусино.

– Не мог не откликнуться на просьбу жителей, потому что вопрос касается создания условий для занятий спортом подрастающего поколения. Таких площадок по городу осталось не так много и почти все из них пользуются популярностью не только среди детей, но и взрослых. Знаю, что хоккейная в микрорайоне Домостроитель одна из таких. Поэтому с удовольствием поддержу инициативу людей, – отметил Рахим Азимов.

О том, какие ремонтные работы будут проведены за счет средств, выделенных депутатом, рассказали активисты совета общественности и тренеры школы по хоккею на встрече с помощниками Азимова. Встреча прошла непосредственно на хоккейной площадке:

– До начала сезона нам необходимо заменить часть досок на бортах, покрасить их, заменить поврежденные ограждения. Времени осталось не так много, и мы искренне благодарны за помощь Азимову, а главное – за оперативность. Буквально неделя прошла с момента нашего обращения к депутату.

Отметим, что вопросы поддержки развития массового спорта, здорового образа жизни были и остаются одним из приоритетов в работе Рахима Азимова. совместно с жителями и главами муниципалитетов при поддержке депутата отремонтированы десятки спортивных объектов. Среди них спорткомплекс для единоборств в Кирсе, ремонт спортивного комплекса в Свече, ремонт и благоустройство хоккейных площадок в Афанасьеве, Подосиновце и т.п. Сейчас завершаются ремонтные работы в спортивном клубе «Барс» в Котельниче. За 5 лет на развитие детского массового спорта, военно-патриотическое воспитание молодежи Кировской области Азимовым привлечено свыше 11 млн. рублей.