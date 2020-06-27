Рахим Азимов призвал принять участие в общероссийском голосовании

Депутат Госдумы Рахим Азимов принял участие в общероссийском голосовании по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации, на избирательном участке в Кирове.

Он призвал всех жителей области не оставаться в стороне от принятия важного для России и каждого его жителя решения и прийти на участки:

— Индексация пенсий, пособий и иных выплат пенсионерам, многодетным мамам, заработная плата не ниже прожиточного минимума — все это социальные гарантий для самых незащищенных граждан — ветеранов, пенсионеров и детей, людей труда, студентов. С принятием социальных поправок их нельзя будет снизить и отметить.

Важным лично для себя считаю поправки о защите исторической правды и сохранении памяти о героях и защитниках Отечества. Мы и наши дети должны знать и помнить какую цену заплатили наши деды и прадеды за Победу в Великой Отечественной войне.

Рахим Азизбоевич добавил, что лично убедился в том, что процесс голосования организован в соответствии со всеми санитарными требованиями и полностью безопасен.