Рахим Азимов провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым

В среду, 15 июля, депутат Государственной думы Рахим Азимов провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

На встрече обсуждались вопросы развития и поддержки промышленности Кировской области, предприятий оборонно-промышленного комплекса. Напомним, в рамках своей депутатской деятельности Рахим Азимов регулярно встречается с руководителями и коллективами промышленных предприятий региона. Вопросы, волнующие заводчан, поднимаются на федеральном уровне. В начале июля Кировское региональное отделение Союза машиностроителей России поблагодарило Рахима Азимова «за содействие и помощь в решении проблем, с которыми столкнулись предприятия ОПК в период введенного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции карантина».

Также на встрече обсуждались вопросы поставок в регион машин скорой помощи. В настоящее время Министерство промышленности и торговли РФ проводит закупку и поставку в регионы автомобилей скорой медицинской помощи. В Кировскую область уже осуществлена поставка 16 спецавтомобилей.

Рахим Азимов обратился с просьбой в связи с большой площадью региона и значительными расстояниями между населенными пунктами предоставить Кировской области дополнительно еще 10 автомобилей скорой медицинской помощи. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал обращение депутата.