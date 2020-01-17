«Реализация поставленных задач позволит каждому почувствовать качественные изменения»

О материнстве и детстве

– Очень важно, что глава государства понимает потребности регионов, их жителей. Особое внимание в послании Владимир Владимирович уделил именно субъектам РФ и новым мерам социальной поддержки.

Темы, затронутые президентом, направлены на решение конкретных и понятных для каждого жителя страны проблем, и реализация поставленных задач, безусловно, позволит каждому почувствовать качественные изменения в своей жизни.

Обозначенные приоритеты уже во многом отражены в региональной составляющей национальных проектов, которые достаточно успешно реализуются в Кировской области.

Улучшение демографической ситуации, безусловно, стратегическая задача и для нашего региона. У нас реализуется программа регионального материнского капитала, предусмотрены ежемесячные выплаты по уходу за третьим ребёнком и последующими детьми, введены ежемесячные выплаты для семей, где второй ребёнок не посещает детский сад. В рамках национального проекта «Демография» мы активно строим детские сады и школы. Так, например, в этом году в областном центре учеников примет новая школа в микрорайоне Чистые пруды.

Во многом основой для демографического роста станет ряд решений, принятых главой государства, по поддержке семей. Особенно важно увеличение категорий получателей государственной помощи. В первую очередь речь идёт о том, что сегодня государство готово материально поддержать и родителей детей от 3 до 7 лет, которые нуждаются в помощи.

Ещё одно важное решение – это продление программы материнского капитала. Маткапитал теперь будут получать и при рождении первого ребёнка, на второго и последующих детей сумма увеличится до 616 617 рублей. И это, безусловно, станет значительной поддержкой для молодых семей.

О здравоохранении

– Отдельный акцент президент сделал на развитии сферы здравоохранения, в частности – сокращении дефицита медицинских кадров. Правительство Кировской области уже ведёт работу в этом направлении. Ежегодно увеличивается набор студентов в вуз по целевым направлениям от медицинских организаций региона.

Проводится работа по повышению престижа отрасли, профессиональной ориентации среди школьников. Созданы три медико-биологических класса, планируется дополнительно открыть филиалы Кировского медицинского колледжа в пяти районах области.

Введены стимулирующие выплаты для специалистов первичного звена за снижение общей смертности на закреплённых участках. Их размер составляет от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно.

С целью привлечения специалистов в районы области реализуется программа «Земский доктор». С начала действия программа позволила привлечь в центральные районные больницы и их подразделения 244 специалиста.

Об экономическом росте

– Рост экономики – один из ключевых аспектов послания, и те приоритеты, которые обозначил глава государства, отражены и в региональной стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2035 года. В первую очередь хотелось бы обратить внимание на увеличение инвестиционных вложений. Объём инвестиций в 2020 году планируется на уровне порядка 65 млрд рублей, из них почти 44 млрд рублей – инвестиции крупных и средних предприятий.

В сфере обрабатывающего производства рост инвестиций планируется в химическом производстве, в производстве металлических изделий и пищевых продуктов. Связаны они будут с реализацией инвестиционных проектов по модернизации и реконструкции производств филиала «Кирово-Чепецкий химкомбинат» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

Значительный рост инвестиций в основной капитал обеспечит газификация области, а также реконструкция тепловых сетей региона.

О сельском хозяйстве

– Сельхозпредприятия продолжат реализацию программ, направленных на строительство новых и модернизацию действующих животноводческих комплексов, воспроизводство стада и обновление парка сельхозтехники. Основной инвестиционный проект в этой отрасли, который планируется завершить в 2020 году, – строительство молочнотоварной фермы на 3100 голов – реализует агрофирма «Немский» с объёмом инвестиций 2,3 млрд рублей.

О работе Госсовета

– Также глава государства обозначил повышение роли Госсовета и эффективную деятельность рабочих групп. Как руководитель рабочей подгруппы по направлению «Образование», могу отметить, что в течение года велась плотная работа по всем актуальным темам этой сферы. Прорабатывались вопросы доступности образования, повышения его качества, подготовки педагогических кадров и многие другие. Все эти инициативы будут включены в итоговый доклад, который представят главе государства на предстоящем президиуме Госсовета.

Правительство Кировской области готово активно включиться в реализацию всех поручений, обозначенных Президентом Российской Федерации!

Комментарии

Своим мнением о выступлении главы государства поделились представители власти, лидеры общественности и бизнеса Кировской области

Владимир БАКИН, председатель Законодательного собрания:

– Грандиозность задач, озвученных президентом, беспрецедентна. На моей памяти задач подобного масштаба ещё не ставилось. И главная из этих задач – сбережение народа и развитие его демографического потенциала через поддержку семьи, материнства и детства. Глава государства предложил значительное расширение мер поддержки, направленных на повышение благосостояния семей, имеющих детей.

Николай ЛИПАТНИКОВ, президент Вятской ТПП:

– Такой формат послания чрезвычайно важен для населения страны. Обозначенная позиция власти – прямой вектор развития государства на ближайший период.

Николай Семеновский, главный врач Кировского областного клинического перинатального центра:

– Перед нами стоит сложная задача по повышению численности нации, и важным решением здесь станет экономическая помощь государства, которую озвучил президент в социальной части послания.

Существенной помощью станет выплата пособия родителям до достижения детьми семи лет. Подобный механизм много лет действует в Финляндии, и он уже дал положительные результаты в улучшении демографии в стране.

Наталья ШЕДЬКО, председатель Общественной палаты:

– Послание отражает желание государственной власти двигаться вперёд вместе с жителями страны, и это очень важно для формирования успешного долгосрочного развития, в том числе нашей области. Важно, что в послании озвучены многие из тех вопросов, которые ставят перед нами, членами Общественной палаты Кировской области, жители региона. Тезисы послания помогут нам в работе с областной властью и органами местного самоуправления в части определения приоритетов регионального развития. Мы готовы и будем брать под наш общественный контроль новые приоритеты и решения главы страны и активно участвовать в их проработке и реализации.