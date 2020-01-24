«Ребятам о зверятах»: одна выставка двух художников

Представленные живописные полотна, литографии, книжные иллюстрации, фарфор – из собрания Вятского художественного музея. Экспозицию дополняет фарфоровая скульптура из частной коллекции, выполненная по эскизам Евгения Чарушина.
– Выставка произведений двух вятских уроженцев, представителей выдающихся династий художников Чарушиных и Васнецовых, станет значительным событием в культурной жизни и нашего региона, и России в целом, – отметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.
По ее словам, особенная ценность данного выставочного проекта в том, что многие экспонаты переданы Вятскому художественному музею лично Евгением Чарушиным и Юрием Васнецовым.
Благодаря своей тематике, а также высокому уровню представленных работ выставка заинтересует не только детей, но и взрослых. Она будет работать в Вятском художественном музее до 1 марта.