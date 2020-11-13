Региональные антикризисные продукты: как это работает

Кировский общепит воспользовался мерами господдержки бизнеса. В правительстве региона рассказали о наиболее востребованных из них.

Сфера общественного питания – в числе отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Ещё весной в связи с запретом на работу сектора обороты некоторых предприятий упали до 90%.

Для малого и среднего бизнеса

В рамках работы межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона, которую возглавляет председатель правительства Кировской области Александр Чурин, утверждён целый комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ограничений.

Несколько тысяч предпринимателей, в том числе представители сферы общественного питания, воспользовались этими мерами господдержки. Так, 2700 налогоплательщиков Кировской области получили право на отсрочку по налоговым платежам, ещё более 13 тыс. предпринимателей получили субсидии на выплату заработной платы своим сотрудникам. Также до 15% снижены ставки по страховым взносам (для заработной платы свыше МРОТ), автоматически продлено действие 619 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, срок действия которых истекал в период с 15 марта по 31 декабря, на общую сумму 40,2 млн рублей, в том числе 260 лицензий хозяйствующих субъектов, работающих в сфере общественного питания, на сумму 16,9 млн рублей. Высвободившиеся средства предприниматели смогли направить на поддержку своего предприятия.

«Мой бизнес»: поддержка от центра

Финансовую поддержку кировскому бизнесу оказывает и центр «Мой бизнес», который разработал региональные антикризисные продукты. Этими заёмными продуктами воспользовались 65 предприятий, общая сумма выданных микрозаймов составила 32,9 млн рублей.

Повышенным спросом, особенно у предпринимателей общественного питания, пользуются льготные займы на развитие бизнеса. Предприниматели региона могут получить до 5 млн рублей под процентную ставку от 2,125% до 10,625% годовых на срок до 2 лет. На сегодняшний день такой заём получили 269 субъектов МСП на общую сумму 355,8 млн рублей. Зачастую заёмные средства направляются на развитие сервиса доставки и открытие новых бизнес-проектов.

Декларация о соблюдении санитарных норм

Помимо этого, представители областного правительства регулярно встречаются с предпринимателями, где обсуждают проблемные вопросы, в том числе по снятию ограничений на работу.

Так, в ходе таких встреч были достигнуты договорённости о возобновлении работы бьюти-сферы и сферы общественного питания при условии строжайшего соблюдения санитарных норм и правил, разработанных Роспотребнадзором. Свои намерения предприниматели закрепили, подписав декларацию об обязательном соблюдении санитарных правил.

Таким образом, по итогам таких встреч Кировская область вошла в число первых субъектов РФ, где сняли ограничения на работу. Так, с 21 мая открылись салоны красоты и летние кафе, с 9 июня – магазины в торговых центрах, с 25 июня были сняты ограничения на работу кафе и ресторанов, бассейнов, с 10 августа открылись кинотеатры и кинозалы, с 15 сентября возобновлена концертная деятельность.

Для сравнения: в Республике Татарстан кафе и ресторанам разрешили работать только с 15 июля, торговые центры в Коми возобновили работу с середины июля, а в Татарстане – в конце июля – начале августа.

Ограничения, введённые в октябре

В конце октября в связи с ростом заболеваемости коронавируса федеральный центр Роспотребнадзора выпустил постановление с рекомендацией ужесточить санитарный режим: запретить работу заведений с 23.00 до 6.00 по всей стране.

Ряд регионов (например, Санкт-Петербург, Новосибирская область) полностью запретили работать фуд-кортам и кинотеатрам в торговых центрах, другие регионы (например, Владимирская область, Красноярский край) увеличили ограничения на работу до 7.00 или 8.00. На два месяца подобные ограничения введены в Москве: там заведениям общественного питания и клубам запретили работать с 23.00 до 6.00. Ограничения будут действовать с 13 ноября по 15 января 2021 года.

Оперштаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Кировской области также принял решение соблюсти рекомендации Роспотребнадзора, но без введения новых ограничений и до 15 декабря. В случае стабилизации эпидобстановки в регионе и соблюдения предприятиями всех санитарных правил оперштаб рассмотрит снятие ограничений на работу предприятий.

Знания – в помощь

На днях министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подчеркнул, что исполнение рекомендаций Роспотребнадзора – единственный правильный подход к регулированию деятельности ритейла в новых реалиях.

Кроме того, для предпринимателей центр «Мой бизнес» проводит различные обучающие семинары и вебинары по работе в период ограничительных мер. Так, 10 ноября прошла бизнес-сессия для предпринимателей по теме «Актуальные вопросы развития сферы общественного питания», 11 ноября в центре обсудят сертификацию продукции предприятиями биотехнологической сферы. Это ещё одна новая мера поддержки бизнеса: центр берет на себя расходы по оплате сертификации. Таким образом, у одного предпринимателя может освободиться до полумиллиона рублей, которые он направит на пополнение оборотных средств.

12 ноября для предпринимателей прошла бизнес-встреча, посвящённая развитию бизнеса в «Инстаграм», с 14 ноября стартует обучающий проект «Начни своё дело», 17 ноября – семинар о новом налоговом режиме для самозанятых, с 25 ноября – старт обучающего проекта «Успешный ресторатор» и много других мероприятий.

Подробнее о мероприятиях можно узнать на едином информационном портале Центра «Мой бизнес» по адресу мойбизнес-43.рф.