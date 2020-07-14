Регион получит дополнительные средства на ремонт ещё 44 км автодорог

Губернатор Игорь Васильев оценил ход работ на самом масштабном дорожном участке, который в этом году ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Глава региона, общественники, депутаты и первые лица города Кирова прибыли на улицу Дзержинского в областном центре – на один из самых крупных объектов, ремонт которого ведётся в рамках нацпроекта БКАД. В последние годы на эту дорогу поступало немало жалоб от кировских и иногородних водителей.

Работы идут круглосуточно

На участок протяжённостью 8,7 км от улицы Луганской до транспортной развязки у слободы Гнусино было выделено 230 млн рублей. Работы здесь ведутся круглосуточно, благо ширина моста позволяет организовать движение транспорта по полосам.

Подрядчик «Гордормостстрой» уже закончил фрезерование дорожного полотна и производит укладку верхнего слоя асфальта. По словам генерального директора ГДМС Дмитрия Вохмянина, Дзержинского входит в число улиц города с самым интенсивным движением, поэтому при её ремонте применялся щебёночно-мастичный асфальтобетон 16-й фракции (ЩМА-16), разработанный по новым стандартам. Этот материал уже не первый год используется на трассах федерального значения. Он отличается большей плотностью и меньшей полюсностью, что позволяет уменьшить количество пустот в асфальте и, соответственно, увеличить срок службы дорожного полотна.

В настоящее время готовность объекта составляет 80 процентов. Основные работы уже завершены, последний этап ремонта будет включать в себя обновление остановок, обустройство твёрдых обочин, а также установку барьерных и мостовых ограждений для повышения безопасности дорожного движения. Сдача участка в эксплуатацию планируется до конца лета.

«Идём с опрежающими темпами»

Осмотрев объект, Игорь Васильев отметил, что дорога отвечает нормативам, которые существуют на сегодняшний день. Также губернатор подчеркнул, что работы ведутся с опережением графика. А это значит, что Кировская область сможет претендовать на дополнительное финансирование из федерального бюджета.

– В этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у нас предусмотрено 2,5 миллиарда рублей, что на 400 миллионов больше, чем в прошлом году. Была проведена хорошая подготовительная работа, в результате к ремонту приступили рано, практически сразу же после схода снега. Идём опережающими темпами. Регионам, которые справляются с выполнением работ, правительством РФ выделяются дополнительные средства. Кировская область получит 680 миллионов рублей, которые мы планируем направить на ремонт ещё 44 километров автодорог, – сообщил собравшимся глава региона.

Улица Ленинградская

Ещё одним объектом, на котором побывали участники рейда, стала улица Ленинградская. Здесь ремонт, проведённый в рамках федерального проекта «Улицы Победы», был завершён в конце мая. Осуществлено фрезерование полотна, заменены бордюры, уложены выравнивающий и верхний слои асфальта, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Гарантия на ремонт – четыре года. Такой срок дорога должна продержаться без существенных дефектов дорожного покрытия, препятствующих безопасному движению. Если таковые всё же появятся, подрядчику придется оперативно заняться их устранением за свой счёт. За этим проследят депутаты и общественники.

Как отметил депутат гордумы Сергей Копытин, благодаря строгому контролю качество дорожно-ремонтных работ в последние годы стало выше. Согласились с ним и общественники, подтвердившие, что погрешностей на объектах стало меньше, а мелкие недоработки исправляются своевременно. Пример из недавнего прошлого – небольшие замечания по бордюрам на улице Азина были устранены до сдачи участка.

Кстати!

На сегодня в рамках проекта БКАД в г. Кирове отремонтировано 30 объектов, ещё на 19 ведутся работы. Всего будет отремонтировано 62 участка дорог.

Фото Александра ПАПЫРИНА