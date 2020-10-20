Ремонт моста в Суне: в пяти вопросах и ответах

Гарантия на работы – восемь лет, но, как заявляют строители, «прослужит он минимум 25».

В Сунском районе прошла приёмка отремонтированного моста через реку Суну. Комиссия в составе представителей регионального Дорожного комитета, обслуживающей организации, подрядчика и общественности в целом положительно оценила работу, выполненную в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы».

1. Какой ремонт потребовался мосту?

Как рассказал заместитель директора Дорожного комитета Кировской области Владимир Сон, мост через реку Суну был построен в 1987 году и находился в эксплуатации 33 года. За это время успела обветшать пешеходная часть. На некоторых участках отсутствовало перильное ограждение, а на дорожном покрытии возникли многочисленные ямы.

2. Как идёт отбор мостов для проведения ремонта?

— На региональной сети автодорог в Кировской области проходит ежегодное обследование мостовых сооружений, оценивается состояние мостов. Для включения в региональную программу и проведения ремонта выбираются объекты по степени изношенности и сроку последнего ремонта. В 2020 году в рамках программы ремонт проводится на пяти мостах, один из которых, мост через реку Суну на дороге Киров — Малмыж — Вятские Поляны, — сказал Владимир Сон. — Сегодня мы видим, что мост полностью отремонтирован, работы выполнены качественно и в срок.

3. Что было сделано?

Длина моста составляет 68,8 метра. Для удобства и безопасности граждан подрядчик «МостСтрой» расширил тротуарную часть, а также заменил все разрушившиеся конструкции моста.

— Здесь выполнен полный комплекс работ: проведён ремонт и усиление пролётных строений, промежуточных опор, проведено переустройство береговых опор, ригелей и шкафных стенок, переходных плит. Проведено устройство подферменных площадок, карнизных сливов, а также сопряжение моста с насыпью подходов, укреплены откосы регуляционных сооружений. Кроме того, на дорожной части полностью заменено асфальтобетонное покрытие, установлено перильное и барьерное ограждение, — рассказал заместитель директора строительной компании Рафис Сафин. — Гарантия на ремонтные работы – восемь лет, но он прослужит как минимум 25.

4. Сколько средств было вложено в объект?

Стоимость ремонта моста через Суну составила 37 млн рублей.

5. Какие ещё мосты сейчас в работе?

До конца октября будут сданы ещё три объекта: мосты через реку Кырчанку в Нолинском районе, реку Быстрицу в Кумёнском районе и через реку Косу в Зуевском районе. Общая стоимость ремонта мостов составила почти 254 млн рублей.

Прямая речь

Глава Сунского городского поселения Сергей Булатов:

— Я наблюдал весь процесс ремонта моста, проезжая по нему ежедневно. Видел, как ведутся работы. Мост стал шире, стал удобен для пешеходов, появились подходы к мосту, пешеходные дорожки в асфальтобетонном исполнении, у людей появился доступ к магазинам, которые находятся вдоль трассы.

Важно!

Как ранее отмечал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, в 2021 году планируется увеличить объёмы ремонта дорог и мостов. Это удастся сделать благодаря участию региона в новой федеральной программе «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующая заявка на участие в проекте направлена в федеральный центр. Реализация всех региональных проектов находится на особом контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева.