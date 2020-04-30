Ремонт начали с наиболее повреждённых участков

С середины апреля в Кировской области начались первые дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного на основании майского указа Президента РФ Владимира Путина.

Первым делом дорожные работы начались на самых повреждённых участках, в отношении которых поступало наибольшее количество замечаний от авто-владельцев, и на участках, ведущих к мемориальным зонам.

Динамовский проезд

Так, в настоящее время в Кирове работы ведутся на 14 участках автодорог. Один из этих объектов – Динамовский проезд, который не ремонтировался несколько лет. Состояние дорожного полотна вызывало большие нарекания со стороны граждан. Протяжённость этого участка составляет 500 метров, именно он ведёт к Александровскому саду, женскому монастырю, к памятнику-обелиску «Воинам-кировчанам» на набережной Грина. Поэтому данный участок был включен в нацпроект БКАД. Работы начались с момента наступления благоприятных погодных условий.

Подрядчик «Гордормостстрой» провёл укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и приступил к укладке верхнего слоя. Планируется, что работы будут завершены к 9 мая.

Улица Производственная

Ещё один участок, на который поступало больше всего жалоб от автовладельцев, – улица Производственная. По ней ежедневно проходит до 6 тыс. автомобилей, в том числе большое количество тяжеловесных фур. Подрядчик, компания «Вятавтодор», приступил к демонтажу изношенного слоя дорожного покрытия, также проводится локальный ремонт наиболее повреждённых участков. Чтобы не создавать неудобства для автовладельцев, работы идут в вечернее время. Полномасштабный ремонт улицы начнётся при устойчивых положительных температурах.

И ликвидация мест концентрации ДТП

Всего в Кирове в рамках БКАД будет отремонтировано 47 километров автомобильных дорог. Также запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: обустройство искусственных неровностей, замена пешеходного ограждения, ликвидация мест концентрации ДТП и другие работы.

Как ранее отмечал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, в рамках нацпроекта в этом году будет отремонтировано 135 км дорог, что существенно увеличит показатель доли дорог, соответствующих нормативным требованиям. Напомним, реализация нацпроектов находится на личном контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева.