Главная > Слайдер > Ремонт начали с наиболее повреждённых участков

Ремонт начали с наиболее повреждённых участков

Дорожные работы в рамках нацпроекта БКАД: приводятся в порядок 14 участков автодорог.

Николай Тимохин Слайдер, Экономика

С середины апреля в Кировской области начались первые дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного на основании майского указа Президента РФ Владимира Путина.

Первым делом дорожные работы начались на самых повреждённых участках, в отношении которых поступало наибольшее количество замечаний от авто-владельцев, и на участках, ведущих к мемориальным зонам.

Динамовский проезд

Так, в настоящее время в Кирове работы ведутся на 14 участках автодорог. Один из этих объектов – Динамовский проезд, который не ремонтировался несколько лет. Состояние дорожного полотна вызывало большие нарекания со стороны граждан. Протяжённость этого участка составляет 500 метров, именно он ведёт к Александровскому саду, женскому монастырю, к памятнику-обелиску «Воинам-кировчанам» на набережной Грина. Поэтому данный участок был включен в нацпроект БКАД. Работы начались с момента наступления благоприятных погодных условий.

Подрядчик «Гордормостстрой» провёл укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и приступил к укладке верхнего слоя. Планируется, что работы будут завершены к 9 мая.

Улица Производственная

Ещё один участок, на который поступало больше всего жалоб от автовладельцев, – улица Производственная. По ней ежедневно проходит до 6 тыс. автомобилей, в том числе большое количество тяжеловесных фур. Подрядчик, компания «Вятавтодор», приступил к демонтажу изношенного слоя дорожного покрытия, также проводится локальный ремонт наиболее повреждённых участков. Чтобы не создавать неудобства для автовладельцев, работы идут в вечернее время. Полномасштабный ремонт улицы начнётся при устойчивых положительных температурах.

И ликвидация мест концентрации ДТП

Всего в Кирове в рамках БКАД будет отремонтировано 47 километров автомобильных дорог. Также запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: обустройство искусственных неровностей, замена пешеходного ограждения, ликвидация мест концентрации ДТП и другие работы.

Как ранее отмечал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, в рамках нацпроекта в этом году будет отремонтировано 135 км дорог, что существенно увеличит показатель доли дорог, соответствующих нормативным требованиям. Напомним, реализация нацпроектов находится на личном контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Аватар
Николай Тимохин

ЧИТАТЬ ЕЩЕ

Новости «Победилово»: первые пассажиры из Санкт-Петербурга, дешёвые билеты до Москвы и курс на летний отдых

Игорь Васильев обсудил в Совете Федерации точки экономического роста Кировской области

В Кировской области определили лучших средних медицинских работников 2019 года