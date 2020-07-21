Репортаж о городе мотороллеров

…в 1950 году

О пропавшем тротуаре

Читатели «КП» на страницах газеты рассказывали о пропавшем тротуаре. «Два года назад на чётной стороне улицы Красноармейской трудящиеся своими руками построили деревянные мостки, – сообщалось в пришедшем в редакцию письме. – Но через год, в одно майское утро, жители проснулись и не обнаружили свои тротуары. Многие взволновались: «В чём дело? Куда они исчезли?». Как оказалось, тротуары были сняты по распоряжению коммунального отдела Молотовского райисполкома. «Построим новые!» – пообещали коммунальные работники. Трудящиеся вновь решили помочь в строительстве. Они провели земляные работы, устроили бровки, стали ждать, когда придут строители и покроют тротуары асфальтом. Ожидания были напрасны. Прошёл целый год, а тротуаров нет. На их месте образовалась канава. Когда же коммунальный отдел Молотовского района построит тротуары на ул. Красноармейской?»

…в 1960 году

О меню столовой в Верхошижемье

«Кировская правда» публиковала большой материал о столовой села Верхошижемье Оричевского района (статус посёлка городского типа населённый пункт получит лишь через несколько лет). «Столовая пользуется похвальной репутацией у населения, – говорилось в материале. – Меню, напечатанное машинкой на четверти листа, едва вмещает названия кушаний. Читая его, посетитель буквально теряется, что заказать: выбор велик и разнообразен. Вот меню на 20 июня: холодных блюд – 5, первых – 6, вторых – 20, третьих – 7. Но нередко бывают дни, когда покупатель имеет ещё больший выбор».

«Столовая уже давно перестала предлагать покупателям лишь «щи да кашу», – продолжала «КП». – Теперь повара готовят многое другое. 20 июня можно было заказать окрошку, рассольник, суп рисовый молочный, суп-лапшу; из вторых блюд – бефстроганов, шницель, биточки, гуляш, чебуреки, пельмени, яичницу, омлет со шпиком, творог со сметаной и с сахаром. В другие дни в меню бывали бифштекс, плов, зразы, беляши. Из гарниров подают жареный картофель, картофельное пюре, гречку, рожки. Для приправы столовая круглый год имеет зелёный лук. Зимой он выращивается в теплицах, летом – в открытом грунте… Недавно у столовой появились свои свинарник и крольчатник. Кроликов здесь около полусотни. Жареная крольчатина – превосходное блюдо, пользующееся спросом у столующихся…»

…в 1970 году

О городе мотороллеров

Газета публиковала репортаж из Вятских Полян. «Образно говоря, это город мотороллерный, – отмечал корреспондент «КП» А. Калих. – Я специально засёк время и, стоя на перекрёстке, считал. За двадцать минут мимо протарахтело пяток грузовиков, четыре автобуса и около сорока мотороллеров и мотоциклов, причём мотороллеры явно преобладали. Здесь один мото приходится на каждого четвёртого жителя города. Здесь, как ни удивительно, почти забыт футбол, но все болеют мотогонками и ралли. Очень многие могут сказать: в личном мотороллере – частичка моего труда. С большим правом подобное может сказать и Борис Гаврилович Копытов. Лет пятнадцать назад он был одним из первых, кто принимал участие в начале производства вятскополянских мотороллеров. Копытову поручили тогда смастерить опытный двигатель. Нелёгкое оказалось дело. Но до последней детали Борис всё изготовил сам. В момент запуска двигателя собралась вся мастерская. Дёрнули разок-другой… И мотор ожил! Что тут было! Шапки полетели в потолок. Это сейчас на заводе чуть не каждый второй – спец по двигателям. А тогда даже не с кем посоветоваться было».