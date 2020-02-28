Ретроколлективов много. А настоящая «Синяя птица» – одна

8 марта в областном центре, на сцене ДК «Родина», с большим концертом выступит легендарный ВИА «Синяя птица» (6+).

Накануне вятских гастролей музыканты согласились ответить на несколько вопросов от «КП».

– Не секрет, что совсем недавно по России спокойно гастролировали сразу несколько коллективов, указывавших на своих афишах название «Синяя птица». А сейчас это имя принадлежит только вам?

– Да. На данный момент никто, кроме нас, не имеет права писать на афишах словосочетание «Синяя птица». Это запрещено даже тем музыкантам, которые некогда были участниками коллектива.

Например, одному из исполнителей (не будем называть имя, но это выходец из состава вокально-инструментального ансамбля) пришлось в судебном порядке запретить указывать рядом со своим именем название нашего ВИА. При этом нередко под маркой «Синей птицы» пытаются гастролировать и совершенно посторонние люди. Подобные случаи иначе, как «рейдерским захватом» назвать сложно. Люди пытаются забрать себе чужую славу и начать на ней зарабатывать.

– Когда началась история с ВИА-­двойниками?

– В конце 1990-х, когда о таких вещах, как защита товарного знака, мало кто задумывался. Ещё верилось в порядочность других людей. Право на наименование коллектива у нас было зарегистрировано, однако, как выяснилось, чуть раньше это же успел сделать и некий бизнесмен из Санкт-Петербурга. Причём он имел возможность передавать право на использование имени «Синяя птица» кому угодно. То есть работать под нашим брендом мог любой коллектив.

Из-за этого нам пришлось сначала обороняться, а затем перейти в наступление в правовом поле. Потому что за нами всегда была правда. И она восторжествовала: люди, которые никогда не имели морального права называться «Синей птицей», теперь не имеют и юридических прав на это.

– Каким ещё известным коллективам из 1970­х и 1980­х пришлось отстаивать своё имя?

– Вы не поверите, но с подобной проблемой столкнулись все ретроколлективы! Все, без исключения, кто снискал славу в 70-х и 80-х годах, имели или имеют дело с двойниками, со вторым и третьим составами. И это неудивительно. В своё время ВИА были «кузницей кадров», через которую прошло множество музыкантов, некоторые из них вдруг решили, что имеют право на названия ансамблей.

В списке тех, кто пострадал от двойников: «Лейся, песня» и «Здравствуй, песня», «Поющие гитары», «Песняры»… В Белоруссии, кстати, спокойно существуют государственный ансамбль «Песняры», «Новые песняры», «Белорусские песняры». Есть «Песняры» под руководством Мисевича и «Песняры» Борткевича…

Впрочем, это подтверждает, что песенное наследие легендарных ансамблей и сейчас востребовано. Только представьте себе: сразу пять творческих коллективов с одним названием могут спокойно существовать на рынке! И они существуют весьма неплохо…

– Кто из известных музыкантов начинал в «Синей птице»?

– За годы существования ВИА через коллектив прошло порядка 50 человек. В их числе – Игорь Саруханов, Олег Газманов, Светлана Лазарева… Они попали в ансамбль благодаря тому, что состояли в штате Куйбышевской (ныне – Самарской) филармонии, к которой был приписан в своё время наш ВИА. В 1970-е подобная практика была обязательным условием для того, чтобы ансамбли и исполнители могли выступать на профессиональной сцене, гастролировать по стране. «Синяя птица» получила куйбышевскую «прописку» в 1975-м и с тех пор не меняла её.

«Синяя птица» объехала с концертами весь Союз и более 40 зарубежных стран. Коллектив выступал в Афганистане во время боевых действий. Был в Кампучии, причём во времена режима Пол Пота. Ансамбль пел для Раджива Ганди в Индии. Был участником культурной программы Олимпиады-1980 в Москве и в Сочи-2014.

– В 1990-­е ВИА на некоторое время прекращал существование…

– Вокально-инструментальный ансамбль был организован в 1974 году и просуществовал до 1992-го. Вслед за распадом СССР коллектив прекратил своё существование. Но через 9 лет возродился – практически в том же составе, в котором он выступит в Международный женский день в городе Кирове (6+).

ВИА «Синяя птица» сейчас – это: продюсер, создатель и основатель коллектива Роберт Болотный, художественный руководитель Алексей Комаров, бас-гитара – Валентин Барков, клавишные – Ольга Максимова, лидер-гитара – Сергей Лелявин, гитара – Алексей Зорин, директор коллектива – Юрий Александров, звукорежиссёр – Борис Горбунов.

– История вашего ансамбля подошла бы для сюжета сериала? Подобный вопрос мы задавали в интервью ВИА «Самоцветы», и музыканты ответили на него положительно…

– Сюжет для сериала? Пожалуй, да. Если привлечь талантливых сценаристов, можно было бы снять интересное художественное кино про «Синюю птицу» на несколько серий. Это же не просто история ВИА, это ещё и история всей страны с 1974 года.

Например, в 1991-м ансамбль улетел на гастроли в Америку, а вернулся уже не в СССР, а в новую Россию.

– В чём секрет популярности вашего ВИА?

– В том, что песни, которые исполняет ансамбль, уже классика. Меняются времена, направления и мода, но эти композиции остаются. На наших концертах звучат песни Юрия Антонова, Вячеслава Добрынина, Теодора Ефимова… Услышит их и кировская публика.

Кстати, в репертуаре коллектива появилось несколько новых песен. Конечно, у нас их гораздо больше, но в концерты мы сознательно включаем не более четырёх-пяти. Люди приходят за хитами, которые давно на слуху.

– Одна из главных песен ансамбля – «Клён»…

– Вы знаете, кто был её первым исполнителем? Людмила Зыкина! Она спела «Клён» самой первой. Но в ВИА решили, что песню надо немного изменить – переаранжировать, чтобы она получила новое звучание. И нужный вариант, который полюбили слушатели, получился в студии буквально с первого раза.

– Некоторые коллективы сегодня пытаются осовременить свои песни – кардинально меняют их с помощью аранжировок. Вы совершаете подобные эксперименты?

– Мы очень бережно относимся к музыкальному материалу и стараемся не экспериментировать с любимыми песнями. Если уж создавать новые аранжировки, то такие, чтобы они не резали слух. Сделать из известной песни «танцевалку», которую будет слушать молодёжь, очень сложно. И, как правило, нереально. Новых поклонников коллектив вряд ли обретёт, а прежних легко растеряет.

Кстати, несколько лет назад мы решили кардинально обновить репертуар: почти половину каждого концерта исполняли новые песни или же малоизвестные вещи «Синей птицы». Лишь ближе к финалу переходили к любимым композициям. Однако в итоге от этого пришлось быстро отказаться и, следуя пожеланиям зрителей, вернуться к своей «классике». Ведь, как точно подметил Лев Лещенко, «новые песни пишут те, у кого старые не очень удались».

Вновь встретиться с нестареющими хитами можно будет уже через неделю в городе Кирове – на общегородском празднике с концертной и танцевальной программой от настоящего (!) ВИА «Синяя птица».

Приглашаем и вас на этот праздник, который стал возможен благодаря ТО «Кировконцерт» и, конечно, его художественному руководителю Руслану Мамедову.