«Реформа чистоты»: что изменится в 2021-м

На площадке центра «Мой бизнес» председатель правительства региона Александр Чурин встретился с общественниками-экоактивистами. Темой разговора стала «реформа чистоты» – создание новых объектов инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также другие изменения в работе с ТКО.

Вернуть лучшие практики

Совершенно необязательно равняться на Запад в решении «мусорной» проблемы. Достаточно заглянуть в наше недавнее прошлое и взять на вооружение наработки, существовавшие ещё во времена СССР. Такую тему на встрече с председателем правительства области предложили пришедшие кировские общественники.

А Александр Анатольевич согласился:

– Действительно, людей ещё со школы приучали к культуре обращения с отходами. Все сдавали бутылки. Те, кто жили в Советском Союзе, наверное, помнят до сих пор: из-под молока – 15 копеек, из-под напитка – 20… Раз в месяц в школе был сбор макулатуры, и дети шли с пакетами. Металлолом собирали. Сейчас этого, к сожалению, нет. Причём по разным причинам – ту же стеклянную тару не принимают, потому что запрещено её повторное использование. Но, думаю, в наших силах воссоздать другие лучшие моменты и практики, которые были.

«Нас ждёт большой путь»

Вообще, изменение отношения общества к мусору – важный момент, без которого на серьёзные перемены рассчитывать, увы, не стоит. Об этом говорили все собравшиеся.

– Экологическую культуру населения необходимо повышать, – отметил экоактивист Вячеслав Царюк. – И сделать это за один день, не получится. Нас ждёт большой путь, который предстоит пройти.

Среди тех, кто также готов «пройти этот путь» – руководитель проекта «Чисто Вятка» Григорий Поскрёбышев. На встрече с председателем правительства он сообщил о желании участвовать в просветительской работе (касающейся, в частности, пользы мусоросортировки) в кировских образовательных учреждениях.

– Мы делаем общее дело. В сохранении природы должны участвовать все, – согласился Александр Чурин. – При этом каждый день промедления несёт тонны непереработанного мусора, который лежит, в том числе, на несанкционированных свалках. Наша задача – создать такую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, чтобы не допускать ущерба окружающей среде.

Половину отходов будет вывозить «Куприт»

Как сообщил председатель правительства, со следующего года система транспортировки отходов в Кировской области несколько изменится. С января 2021-го региональный оператор АО «Куприт» начнёт самостоятельно вывозить 50 процентов отходов. При этом услуги по транспортировке этого количества мусора разыгрываться не будут.

Как заверил общественников председатель правительства, с данной задачей «Куприт» справится. Для того, чтобы обеспечить вывоз отходов (из города Кирова и центральных районов области) уже закуплены 30 современных мусоровозов разной вместимости.

– В результате мы сможем контролировать такую важную часть тарифа на вывоз ТКО, как транспортная составляющая. Это важное решение, особенно при условии роста расходов на горюче-смазочные материалы и расходов по транспортировке отходов на полигоны, на которые перенаправляются потоки. Таким образом, рост тарифа на твёрдые коммунальные отходы в 2021 году составит не более 4 процентов, – подчеркнул Александр Чурин.

В соответствии с экологическим законодательством

Следующая важная тема – создание в регионе новой инфраструктуры по обращению с ТКО.

– Правительство Кировской области приняло решение о территориальном разделении объектов, входящих в состав комплексного объекта, – сообщил Александр Чурин. – Мусоросортировочный завод планируется построить в промышленной зоне города Кирова. Полигон и объект утилизации (компостирования) – на удалении.

В настоящее время подобрано несколько участков на территории области. Председатель правительства подчеркнул: несмотря на санитарно-защитную зону для полигона в 500 метров, рассматриваются земли на гораздо большем удалении (не менее 3 километров) от населённых пунктов.

– Мы рассматриваем их с точки зрения соответствия экологическому законодательству, дабы они соответствовали всем природоохранным нормам. Как только будет определено, где можно размещать полигоны, мы вместе с общественностью проведём слушания по участкам, – сообщил Александр Анатольевич.

Помимо создания комплексного объекта запланировано и создание трёх мусоросортировочных станций. Они будут располагаться в Шабалинском, Вятскополянском и Кикнурском районах.

Как рассказал собравшимся Александр Чурин, работа будет вестись максимально открыто, с привлечением к обсуждению общественников.

Ответ авторам страшилок

– Важно, чтобы все понимали: мусор, об утилизации которого мы говорим, наш. Мусор, который образуется в Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском, в других городах области. Преувеличивать опасность, которую несут в себе такие отходы, не стоит. Каждый житель региона может взять мусорное ведро и оценить ту «опасность», которую представляют такие отходы, – сказал Александр Анатольевич. – По сути, у каждого из нас есть свой «маленький полигон» в квартире, – подсказали общественники. – Да, «маленький полигон» у каждого из нас есть. Поэтому не надо страшилок о том, что мусоросортировка «несёт с собой риски», – ответил председатель правительства. – Нет. В результате этой работы появится современный объект – с фильтрами, воздухоочисткой, с дренажной системой и так далее… Но мусоросортировка, конечно, не панацея. Рядом с ней надо создавать и мусороперерабатывающий завод. Надо перерабатывать пластик, полиэтилен; надо проводить биокомпостирование.

«Коллапса» не будет

Кстати, ответил Александр Чурин и комментаторам из интернета, публикующим заметки о грядущем «мусорном коллапсе», при котором «возить отходы скоро станет некуда, потому что площадки будут переполнены».

– Не надо паниковать. Не надо читать размышления анонимных экспертов про то, что мусор возить некуда. Ничего подобного. Всё нормально. Мы полностью ситуацию контролируем. Мы работаем. Предстоят хорошие изменения, – заверил Александр Анатольевич.

По его словам, в «реформе чистоты» планируется максимально учесть опыт других регионов, а именно то, через что они прошли и с чем столкнулись в ходе строительства объектов.

– Но не стоит забывать про особенности каждого из регионов, – напомнил Александр Чурин. – Важно учитывать, например, и морфологический состав мусора. Даже в зависимости от региона России он сильно отличается. Территория страны большая, разные климатические зоны, разный уклад жизни… В Ростове мусор один, в Подмосковье – другой, у нас – третий. Поэтому везде будет свой путь.

Один сокол – хорошо, а два лучше

На встрече общественники поделились впечатлениями о поездке в Чебоксары, организованной министерством охраны окружающей среды Кировской области. Здесь вятская делегация познакомилась с работой мусоросортировочного завода в Новочебоксарске и чебоксарской мусороперегрузочной станции с элементами сортировки.

Один из наиболее ярких моментов, который произвёл на кировчан особое впечатление, – применяющаяся там технология борьбы с птицами.

– Ни одной птицы не видели на территории комплекса в Чебоксарах. А почему? Потому что по территории ходит человек с соколом на плече, – рассказали участники поездки. – Стая появляется на горизонте, отправляет вперёд разведчиков. А те, узнав об опасности, тут же разворачиваются и улетают. Так всё организовано. Гораздо эффективнее, чем все прочие существующие варианты защиты территории от пернатых.

Вятские общественники предложили обязательно перенять опыт, но «принять в штат» сразу двух соколов – так охрана полигона будет ещё надёжнее… Одна голова – хорошо, а две – лучше.