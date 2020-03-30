Роду-племени крестьянского…

В большой крестьянской семье он был третьим ребёнком. А всего Бог послал Говязиным четырёх сыновей и столько же дочек. Нелегко было всех растить, вот и помогали отцу с матерью дети, что постарше.

Повзрослев, Александр пошёл учиться на техника-животновода в районную колхозную школу. Окончив её, работал участковым зоотехником в Буйском зооветучастке, который насчитывал почти четыре десятка колхозов. Раньше что ни деревня, то непременно свой, хоть и небольшой, колхоз. Ответственность на Александра легла тогда немалая, хотя в ту пору не было пареньку и двадцати лет. Ладно, если кто-то попутно подвезёт, а так всё пешком из одного конца участка в другой. За день иногда так находится, что ноги болят…

Жил в родной деревне Савкино Архангельского сельского совета, где в 1919 году появился на свет. Успевал и родителям по хозяйству помогать. И только вроде бы приработался, понял, что к чему, принесли из военкомата повестку на службу в Красную Армию. Провожали в 1939-м всей деревней, думали – на три года. А пришёл домой Александр Николаевич Говязин только в мае 1946-го. Не ему одному привелось служить так долго, но Господь почти всю Великую Отечественную войну хранил его от вражеских пуль и осколков.

Служба ратная

Из Уржума, где 10 сентября 1939 года начался его долгий ратный путь, новобранец со своей воинской командой через всю страну прибыл в город Бикин Хабаровского края. Определили красноармейца Говязина согласно полученной гражданской специальности на должность разведчика во взвод конной разведки 105-го Краснознамённого Ленинградского стрелкового полка.

Их 352-я стрелковая дивизия располагалась на границе с Маньчжурией – китайской провинцией, оккупированной миллионной Квантунской армией. В любой момент можно было ожидать провокаций со стороны японцев или нападения на Советский Союз. Поэтому солдатские будни бойцов и командиров были заполнены постоянными тренировками и учениями, постройкой укреплений и оборонительных сооружений. Но Япония выжидала. А 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война…

Несмотря на то, что наша армия с боями отступала всё дальше и дальше от своей границы, войска с Дальнего Востока в массовом порядке не снимали. Лишь в ноябре из полка, где служил младший сержант Говязин, отобрали 300 наиболее опытных бойцов и отправили в город Саракташ Оренбургской области. Там формировалась 115-ая курсантская стрелковая бригада. Александра назначили командиром отделения разведки.

Все с нетерпением ждали отправки на фронт, под Москву, где шли ожесточённые бои. Но время шло, наступление наших войск уже началось, они отогнали врага от столицы. Лишь в январе 1942 года бригаду погрузили в эшелоны и направили на Западный фронт.

Первый бой приняли под городом Сухиничи в Калужской области. И, постепенно выдавливая фашистов из сёл и деревень, освобождая города, бригада продвигалась на запад. Уже в первые дни боевых действий отделение разведчиков Говязина понесло большие потери, поэтому оставшихся в строю бойцов распределили в стрелковые взводы, в один из которых Александр Говязин был назначен помощником командира.

Всё дальше на запад

Переходя из части в часть, сержант Говязин вытеснял немцев с захваченной ими территории. Гибли и отправлялись в госпитали его товарищи, им на смену приходили другие бойцы, многих из которых ждала печальная участь. А Александр, хоть и находился в рядах наступающих, не раз ходил во вражеский тыл за «языками», всё ещё оставался целым и невредимым.

«Дисциплинированный, исполнительный, активно участвует в общественной работе. Морально устойчив», – так отзывался о молодом кандидате в члены ВКП(б) старшем сержанте Говязине его командир майор Злодеев.

В конце апреля 1943 года командира отделения отдельного батальона автоматчиков Александра Говязина представили к награждению медалью «За отвагу». Он отличился в боях за деревню Дудино, в ходе которых не раз личным примером увлекал бойцов своего подразделения в атаки. В траншейном бою лично застрелил трёх немецких солдат…

В августе стрелковый полк, где Говязин служил в полковой разведке, перешёл в наступление. С боями были освобождены белорусские города Кричев и Чаусы. На границе Гомельской и Могилёвской областей полк перешёл к обороне и снова нуждался в пополнении людьми и техникой.

В оборонительных боях прошли зима и весна. Лишь в июле, накопив достаточно сил, 1-й Белорусский фронт пошёл в наступление. 669-й стрелковый полк, с боями продвигаясь на запад, выбил фашистов из городов Домбровичи, Кобрин, Брест.

«Тов. Говязин, будучи командиром отделения пешей разведки, вместе со своим отделением добывал ценные сведения о противнике. В наступательном бою за город Брест 27.07.1944 г. отлично разведал огневую систему противника и своевременно доложил командованию. При выполнении боевого задания в районе г. Бреста им было взято 3 контрольных пленных немецких солдата» – выписка из представления старшего сержанта Говязина к награждению орденом Красной Звезды.

За успешное освобождение города Кобрина от немецко-фашистских захватчиков, мужество и героизм личного состава 669-й стрелковый полк получил почётное право впредь именоваться Кобринским. Выступая на митинге по этому поводу, его командир подполковник Гальперин поздравил собравшихся с этим знаменательным событием. Здесь же, перед строем, он вручил ордена и медали отличившимся в боях солдатам и офицерам.

После митинга Александр Говязин с товарищами из своего взвода праздновал награждение орденом.

Последний бой старшего сержанта

Пополнившись личным составом, осенью 1944 года полк был переброшен в Прибалтику. Но после освобождения Риги 17 ноября был возвращён на прежнее направление и в Польше вступил в бои на плацдарме за рекой Вислой.

Продвигаясь всё дальше и дальше на запад, Александр Говязин с боевыми товарищами занимали вражеские города и селения. В феврале 1945 года, выйдя к городу Арнсвальд в Германии, его отделение получило боевое задание провести разведку поместья, по земле которого предстояло наступать полку. Скрытно передвигаясь от придорожных кустов к строениям, разведчики напоролись на укреплённый пункт немцев. Принимая бой, они засекли несколько огневых точек врага. Командир отправил одного из бойцов с донесением к командованию, а сам, рассредоточив подчинённых, продолжал бой, который стал для него последним. Автоматная стрельба перемежалась со взрывами гранат и мин. Отвлекая огонь на себя, Говязин направил двух разведчиков в обход с приказом уничтожить пулемётное гнездо немцев. Он видел, как они вдоль дороги ползком продвигались к огневой точке. Но уничтожили её или нет, уже не узнал. Разорвавшейся миной его серьёзно ранило в левую ногу. От боли потерял сознание. Очнулся, когда товарищи вытаскивали его на плащ-палатке из-под обстрела. А дальше предстояло долгое и сложное лечение…

После окончательного выздоровления служба старшего сержанта Говязина в армии продолжалась больше года. Занимался перегоном трофейных лошадей из Германии в Белоруссию. В мае 1946 года командование уволило его в запас.

Прибыв на родину, Александр начал мирный труд с должности зоотехника в районной ветеринарной лечебнице. Затем перешёл на службу в следственный изолятор, откуда и вышел на заслуженный отдых.

Орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – заслуженные награды ветерана-фронтовика.

Владимир ШЕИН

Уржумский район