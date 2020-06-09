Роман Береснев – зампред правительства области

Роман Береснев родился в 1972 году в г. Кирове. Имеет два высших образования. В 1994 году окончил Кировский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории», а в 1999­м – Московскую государственную юридическую академию по специальности «юрист».

Роман Александрович работал в районной администрации, возглавлял комитет по делам молодёжи Кировской области, занимал должность заместителя руководителя администрации правительства Кировской области, начальника управления организационной и кадровой работы. Кроме того, занимал пост главного федерального инспектора по Республике Марий Эл и заместителя председателя правительства региона, руководил министерством юстиции.

До нынешнего назначения на должность зампреда Роман Александрович Береснев три года возглавлял Федерацию профсоюзных организаций Кировской области.