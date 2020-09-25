Россия три года без химического оружия

Три года назад 27 сентября 2017 г. в России был уничтожен последний боеприпас, снаряженный боевым отравляющим веществом (ОВ). Тем самым была поставлена точка в выполнении нашей страной обязательств по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Успешно и своевременно завершив процесс полного уничтожения химического оружия Россия убедительно доказала всему мировому сообществу то, что она в очередной раз выполнила взятые на себя международные конвенционные обязательства. Выполненные работы стали ярким примером достижения российской науки, техники, реализации безопасных технологий для населения и окружающей среды.

Главным исполнителем этой государственной задачи стало Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. С момента его создания и до настоящего времени им руководит доктор технических наук, профессор, дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации генерал – полковник Валерий Петрович Капашин, которому 26 сентября 2020 году исполнится 70 лет. Именно его удивительный талант руководителя обеспечил слаженную и ритмичную работу сложнейшей технологической цепочки уничтожения химического оружия.

Президент страны В.В. Путин, лично отдал приказ об уничтожении последнего боеприпаса и принимал доклад начальника Федерального управления генерал-полковника В.П. Капашина о завершении программы уничтожения химического оружия.

О заключении Конвенции в конце 80-х годов прошлого столетия договорились на двустороннем уровне США и СССР (Российская Федерация), а в 1993 году она была открыта для подписания всеми странами Конвенции. Идею химического разоружения мировое сообщество поддержало практически безоговорочно. Недооценка всей сложности и опасности задачи по уничтожению боевых отравляющих веществ (ОВ типа ви-икс, например, в полторы тысячи раз токсичнее, чем самые опасные бытовые отходы I класса опасности) и желание поскорее от них избавиться помешали авторам Конвенции правильно определить сроки уничтожения имевшихся запасов химического оружия. Изначально сроком завершения выполнения конвенционных обязательств был назван 2007 год, затем 2012-й и наконец, по просьбе США международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла решение, которым делегировала странам, обладающим запасами химического оружия, самим определить даты завершения процесса химического разоружения. Американцы, которые изначально использовали технологии сжигания ОВ, но так и не смогли добиться 100%-ной гарантии исключения выбросов в атмосферу отравляющих веществ или вредных продуктов их деструкции, заявили, что завершат процесс уничтожения не ранее 2023 года. Россия, которая использовала «мокрые» двухстадийные технологии отечественной разработки, основанные на химической нейтрализации ОВ на первом этапе, а затем уже термической нейтрализации реакционной массы, планировала завершить свою программу химического разоружения в 2020 году. Однако наработанный специалистами Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия опыт, рационализаторские предложения ученых и инженеров, использование уникального оборудования позволили справиться с этой боевой задачей на 3 года раньше. При этом было сэкономлено более 9 миллиардов рублей бюджетных средств.

Сегодня даже скептики осознали, что уничтожение химических боеприпасов, выслуживших на боевом дежурстве все возможные сроки, было единственно верным и своевременным решением, так как они представляли опасность для самих жителей страны, и особенно для жителей регионов, которые располагаются в непосредственной близости от мест их хранения. Ведь к 2017 году самым «молодым» химическим авиабомбам и снарядам было более 30 лет, а самым «старым» — почти 70. И неважно, что американцы до сих пор еще хранят и уничтожают своё химическое оружие (из имевшихся 30 тысяч тонн ОВ Соединенным Штатам Америки осталось уничтожить около 10%). Старые химические боеприпасы, из которых извлечены и уничтожены взрыватели, не делают американцев сильнее.

Однако реализация программы химического разоружения в Российской Федерации вошла в историю не только тем, что ученые и военные нашли верные технологические и технические решения и сумели справиться с поставленной задачей оперативно. Главное то, что это было сделано не за счет человеческих ресурсов, не в ущерб здоровью людей. Ни один человек не погиб и даже не пострадал от отравляющих веществ во время их уничтожения, не был нанесен ущерб и окружающей среде. Этот опыт Федерального управления — пример того, как нужно организовывать работу с опасными веществами. Этот феномен должен быть взят на вооружение при организации работы промышленных предприятий в будущем.

Созданные производственные мощности по уничтожению химического оружия, на которых установлено современное оборудование, после завершения работ по предназначению востребованы инвесторами. Они уникальны тем, что оснащены соответствующей инфраструктурой, а также установками (в том числе импортными) по утилизации твердых, жидких и газообразных отходов, в связи с чем, могут быть использованы для специфических производственных нужд.

Успешное выполнение международных конвенционных обязательств, в чём на Западе, да и внутри страны в 90-х годах многие сомневались, укрепило авторитет России на международной арене. В современном мире все чаще говорят и пишут, что Россия возрождается. В появлении такой оценки, безусловно, есть заслуга и коллектива Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия и его начальника генерал-полковника Валерия Петровича Капашина продемонстрировавшего способность эффективно решать проблемы в условиях повышенной опасности, экономического кризиса и перебоев с финансированием, находить возможности применения новейших достижений науки и техники.

Реализация программы уничтожения химического оружия придала регионам, в которых оно хранилось и уничтожалось, темпы ускоренного социально-экономического развития. Там не только появились современные промышленные предприятия, но и построены многочисленные здания и сооружения социального назначения. В их числе более 400 многоквартирных жилых домов, 14 больниц, 22 детских общеобразовательных учреждения, 3 дома культуры, 3 здания РОВД, 3 бани, 1 Дворец водного спорта, 3 спортивных комплекса, 7 электроподстанций, 11 котельных, 2 полигона ТБО, водозаборное сооружение и т.д. Проложено 10,5 км. сетей электроснабжения, 201 км. сетей водоснабжения, 29,9 км. — теплоснабжения, 516 км. — газоснабжения. Благоустроено 52,9 км. улиц, отремонтировано 155 км. автомобильных дорог. Это инфраструктура небольшого Российского города.

Непосредственный вклад в реализацию Федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» внес и объект по уничтожению химического оружия «Марадыковский» расположенный в поселке Мирный Кировской области, где было уничтожено более 6 тысяч тонн отравляющих веществ.

В рамках реализации федеральной целевой программы были построены, реконструированы, введены в эксплуатацию и переданы в государственную собственность Кировской области и муниципальных органов власти Оричевского и Котельничского районов 23 объекта социальной и инженерной инфраструктуры на сумму более 2 млрд. рублей. В том числе 27-, 36-, 60- и два 30-квартирных жилых дома, 2 школы, 2 поликлинических консультативно-диагностических центра, очистные сооружения, газовая котельная, сети газо-, тепло- и водоснабжения, полигон ТБО, реконструкция водопровода, дорожного полотна Оричи-Мирный и др.

Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» способствовала газификации города Котельнич на 10 лет раньше, чем планировалось по областной программе газификации.

В благодарность местные жители увековечили память о Федеральном управлении, об образцово выполненной боевой задаче. В каждом регионе установлены соответствующие памятные знаки, стелы, высажены Аллеи Славы. В честь воинов-химиков названы школы и улицы.

В настоящее время коллектив Федерального управления осуществляет мероприятия по ликвидации последствий деятельности объектов, приводя их в безопасное состояние. Один из объектов, расположенный в г. Почеп Брянской области уже передан Московскому эндокринному заводу для выпуска субстанций, из которых будут изготавливаться лекарственные средства. Весь имущественный комплекс объекта по уничтожению химического оружия «Марадыковский» после завершения ликвидационных мероприятий также будет вовлечен в хозяйственный оборот.

Материал подготовлен заместителем командира войсковой части 21228 по военно-политической работе подполковником Хайдуковым А.О.