Руслан Мамедов: «Мы обязательно встретимся»

О приятных переменах в любимом месте отдыха горожан — парке «Аполло», которые должны произойти к 1 июня. И не только об этом…

Кировского шоумена, актёра, ведущего мероприятий, а с некоторых пор активного блогера и общественного деятеля Руслана Мамедова не зря многие называют «Человек-праздник». Не потерял духа он и в сегодняшних, непривычных для нас условиях. И это несмотря на то, что шоу-индустрия одной из первых ощутила на себе удар пандемии — все запланированные мероприятия пришлось перенести на неопределённое время или вообще отменить:

— Руслан, как кировский шоу-бизнес переживает пандемию и ограничительные мероприятия?

— Буду краток. Переживает точно так же, как и шоу-бизнес во всём остальном мире. На сегодняшний день шоу-бизнеса просто не осталось ни в одной стране мира, кроме, наверное, Беларуси.

— Новое время — новые формы работы: Певица Люба Успенская, например, начала снимать поздравления на заказ. А сразу несколько российских кинозвёзд сняли целый сериал на веб-камеры, установленные у них в квартирах…

— Мы рассматриваем варианты, которые есть и появляются. Я тоже записываю поздравления с днём рождения, какие-то песни: Пытаемся с коллегами найти формы онлайн-игр. Но это — исключительно для того, чтобы себя занять. Отношения к серьёзному бизнесу всё это не имеет, и перспектив у подобной деятельности тоже нет.

— Пандемия и ограничения закончатся. Вы сегодня строите планы на время, когда можно будет вновь объявлять концерты?

— Я думаю, что для того, чтобы строить планы, надо будет сориентироваться в ситуации — осмотреться, оценить возможности, понять, когда условия начнут благоприятствовать концертам и праздничным мероприятиям. Думаю, что осень станет временем переосмысления и перезагрузки для шоу-бизнеса. Некоторые считают, что уже в осенние месяцы можно будет объявлять концерты. Но я отношусь к этому скептически. К «довирусной» ситуации в это время мы ещё точно не вернёмся. Наверное, правильнее говорить о перспективах 2021 года.

— На что же тогда тратите кипучую энергию в отсутствие концертов и шумных мероприятий?

— На общественно-полезную деятельность. Не шучу. Сегодня хорошее время, чтобы найти для себя какое-то новое занятие. Разумеется, надо быть дисциплинированными и оставаться на самоизоляции. Но при этом выбрать себе дело.

Это очень важно для каждого человека. Чтобы не скатиться в апатию, не почувствовать себя лишним, ненужным, бездеятельным, выброшенным на обочину жизни биологическим существом. Нужно непременно что-то созидать и делать. Хотя бы просто прибираться у себя дома или во дворе — выйти с граблями на полчаса.

Что касается себя, то могу сказать, что сегодня я (в составе группы общественных активистов) помогаю кировскому отделению Российского детского фонда осуществлять проект реконструкции и перезапуска нашего любимого детского парка «Аполло» в городе Кирове.

— У перезапуска есть примерные сроки?

— Да, мы готовимся провести его 1 июня этого года, хотя прекрасно понимаем, что, вероятно, в этот замечательный день (День защиты детей и день 70-летия Российского детского фонда) массовые мероприятия проводить ещё будет нельзя.

Но я рассчитываю, что при содействии администрации областного центра парк к этой дате будет прибран, покрашен. Жители города уже сейчас могут видеть, что работа ведётся, несмотря ни на что. Это очень важно, чтобы вселить в людей оптимизм, которого многим не хватает.

Ну а торжественное открытие, думаю, можно планировать на 1 сентября. Чтобы сразу отметить все праздники — и День знаний, и День защиты детей, и 70-летие Детского фонда, и, конечно, победу над коронавирусом.

Надеюсь, всё будет, как и положено в начале нового учебного года, — с линейкой, нарядными первоклассниками, девочками с бантиками, букетами гладиолусов, детскими песнями:

Также в сентябре мы ждём приезд нашего земляка, председателя Детского фонда, писателя, почётного гражданина города Кирова Альберта Анатольевича Лиханова, которому 13 сентября исполняется 85 лет. В парке будет работать выставка, посвящённая этой славной дате.

— Какие работы уже идут в парке?

— Мы хотим поблагодарить администрацию в лице территориального управления и управления дорожно-парковой инфраструктуры, хозяйственного управления за то, что они откликнулись на эту инициативу. Сейчас начинается приборка парка. Впервые за много лет в «Аполло» идёт опил (так это правильно называется) деревьев, убираются дикорастущие кустарники. По сути, мы начинаем с азов: «Сначала квартиру надо прибрать». Это далеко не всегда заметная, но очень нужная работа.

— План-максимум: что в соответствии с ним должно измениться в парке?

— В последние пять лет в парке было сделано немало хорошего. Но сейчас должна измениться сама атмосфера. Здесь не будет каких-то новых гигантских построек. На это нужны и средства, и силы. Наша задача — сохранить и сделать неприкасаемым главный культурный код этого парка, который зиждется на трёх понятиях: семья, детство и, конечно же, историческая ценность этого места.

Один из участников нашего проекта, историк Антон Касанов, очень чётко определил «Аполло» как место, где зарождалась вятская культура. Здесь всё пропитано артефактами прошлых: даже не лет — столетий! Достаточно сказать, что в этом парке находится рукотворный кусочек посадского холма XII века. Если бы такое место обнаружили где-нибудь, например, в Италии или Испании, оно сразу попало бы под защиту ЮНЕСКО и стало одной из точек культурного притяжения.

Мы обязательно постараемся восстановить амфитеатр, где выступала Айседора Дункан и пел Леонид Собинов. Первый вятский синематограф, который был в парке, мы, наверное, не восстановим. Но не исключаю, что в память о знаменитом вятском киносеансе начала ХХ века здесь можно будет провести какие-то кинопоказы. Наша задача — вдохнуть в парк жизнь.

— Какая помощь жителей города может пригодиться в возрождении парка?

— В первую очередь — моральная. Если от людей пойдёт обратная связь, если они будут писать нам на почту и на сайт.

Хочу обратить внимание: впервые у кировского парка появился свой сайт и своя электронная почта. Кстати, в самом парке тоже появится почтовый ящик — от нашего партнёра «Почты России». Сюда можно будет опускать свои послания с пожеланиями, идеями, предложениями.

Ну а если кто-то перечислит даже минимальную сумму на расчётный счёт парка или поучаствует в субботнике — это также будет колоссальная поддержка. Ведь парк принадлежит всему городу и, надеюсь, ещё долго будет излюбленным местом отдыха кировчан и гостей города.

— Тем более после карантина, в который многие насидятся в квартирах. Кстати, можно ваши рекомендации — что посмотреть, послушать или прочитать, оставаясь дома?

— Думаю, книги и музыка — это индивидуально. А вот что касается всех: больше внимания надо уделять своей семье.

К сегодняшнему моменту стоит относиться так: он непременно пройдёт. Всё проходит!

Я убеждён, что старшее поколение читателей «КП» с нетерпением ждёт тёплой погоды, чтобы, несмотря ни на какие кризисы, отправиться на свои садовые участки, в деревни, на дачи… Да и дети с внуками в ближайшие месяцы тоже обязательно приедут туда, чтобы быть вместе, ведь нынешний летний сезон вряд ли станет туристическим.

Сегодняшняя ситуация — большая проверка главного института человеческого — семейного. Это — наш бастион и оплот. «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» — как очень точно пел Булат Шалвович Окуджава.

Ну и, конечно, главное внимание надо обратить на детей. Они совершенно не понимают, что сейчас происходит в мире. И им хорошо, потому что сейчас у них детство. Проживайте вместе с ними эту пору, их радость, их веру в будущее: Проводите больше времени с детьми, играйте, задавайте вопросы: Детям, поверьте, нужно не так много.

А взрослые переживали гораздо более сложные времена, которые рано или поздно заканчивались. Всё будет хорошо и сейчас. Мы непременно встретимся на концертных площадках. И я вновь скажу: «Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья! С вами ваш Руслан Мамедов».