Русский язык: планы на будущее

В августе стало известно, что при правительстве РФ будет создана комиссия по русскому языку. Её участники проведут экспертизу норм орфографии и пунктуации, по итогам чего будут определены единые требования к созданию словарей и справочников. Русский литературный язык обретёт границы, и споры о кофе и «ложить» наконец-то угаснут. Или нет?..

О том, что принесёт грядущая реформа, и о некоторых тенденциях развития современной речи рассказала «КП» доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения ВятГУ Людмила Калинина.

— Чего ожидать от работы новой комиссии? Упорядочить русский язык — цель глобальная, подобные попытки предпринимались и раньше…

— Насколько можно судить по публикациям СМИ, у комиссии несколько целей. Одна из них — упорядочение тех тенденций в области орфографии и пунктуации, которые пока не отражены в имеющихся справочниках. Напомню, что последним официально принятым сводом правил являются «Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 года. Другие известные читателям авторитетные справочники (например, авторства Д.Э. Розенталя или под редакцией В.В. Лопатина) не являются принятыми официально, на государственном уровне. Поэтому и существует необходимость навести порядок в этой сфере: утвердить то, что давно уже вошло в практику применения, какие-то правила пересмотреть, а какие-то и ввести впервые. Например, как следует писать заимствованные слова типа секонд-хенд (бывший в употреблении) или хендмейд (ручной работы)? На практике используется несколько вариантов написания: с пробелом, через дефис и слитно; с буквой Е или с буквой Э после Х. В словарях таких слов либо пока нет, либо рекомендации словарей разнятся. Значит, нужно установить правила употребления подобных слов. Другой задачей комиссии, очевидно, станет дальнейший отбор словарей, которые можно рекомендовать для широкого применения в качестве нормативных (эта работа была начата в 2009 году).

— Насколько литературный язык готов расширять рамки и почему бывшие ошибки порой становятся нормой?

— Литературный язык — лишь часть национального языка, хотя и самая совершенная. Языковая норма складывается как «среднее арифметическое» от того, как говорят люди в данную эпоху, а лингвисты отслеживают этот процесс и фиксируют, когда какая-то из конкурирующих форм становится преобладающей.

Почему она становится преобладающей? Причины могут быть разными, ведь язык формируется естественным образом, подобно растению. Как на развитие растения могут влиять качество почвы, погодные условия, уход садовника, так и на язык влияет множество факторов — и внутренних, и внешних. Дерево языка может получать питание от «корней» — народных говоров, разговорной стихии. Оно может «сплетаться ветвями» с другими языками и что-то у них заимствовать. Оно может выпускать новые «побеги» в те стороны, в которые его направляет общество — например, с появлением интернета сформировать особый интернет-лексикон. Оно может «сбрасывать листья» устаревших форм и т.д. Все эти изменения помогают языку оставаться живым и гибким. В результате такой саморегуляции языка бывшая ошибка может стать вариантом нормы — и наоборот. Например, в наши дни стали допустимыми ударения петля?, тефте’ли, тво’рог (наряду с пе’тля, те’фтели, творо’г). С другой стороны, сейчас уже не говорят филосо’ф, кури’т, музы’ка, сесть в креслЫ, играть на роялИ. Среди слов, которые стоят на пороге переосмысления их нормативного статуса, можно назвать всем известные случаи со средним родом слова кофе и формами зво?нит, вклю?чит, вру?чит.

— Помимо ошибок, есть тенденции. Так, по ТВ всё чаще звучит «тракторА» и «договорА», а газеты пестрят заглавными буквами по поводу и без. Должны ли СМИ хранить традиции языка или, напротив, «следовать за модой», первыми озвучивая новые ударения и даже слова?

— В словоупотреблении журналистов, в том числе и кировских, проявляются те же колебания нормы, что и в речи остальных носителей русского языка. В каких-то случаях это объясняется объективными тенденциями — например, давней конкуренцией окончаний -ы и -а? в формах типа догово’ры / договора’. В каких-то — причина в неумении или нежелании пишущих пользоваться существующими справочниками, как в случае с неоправданным употреблением заглавных букв.

Пока язык живой, он меняется, приспосабливается к тому, чтобы наилучшим образом отражать мир и обеспечивать коммуникацию в обществе. В языке одновременно протекает множество противоречивых процессов. Язык СМИ тоже играет в них свою роль. Он, с одной стороны, является их зеркалом, а с другой — может быть их катализатором: то, как говорят журналисты, слышат миллионы людей, и они начинают говорить так же. Поэтому журналисты должны чувствовать ответственность за то, что и как они говорят, избегать агрессивных форм выражения, соблюдать сложившиеся нормы, не злоупотреблять заимствованиями и жаргонизмами.

— А как быть с новой «ковидной» лексикой? Коронавирус привнёс в нашу жизнь немало слов. Останутся ли они в языке?

— Какие-то слова, безусловно, останутся, хотя бы для того, чтобы мы могли говорить об этом времени. Думаю, что шансы есть у самого слова ковидный, у слова санитайзер, у нового значения слова самоизоляция. На самом деле на речь влияет всё происходящее в обществе, но в разной степени: какие-то новации становятся популярными на недели или месяцы, а какие-то остаются в языке надолго. Если говорить о действительно крупных изменениях, то они бывают в годы серьёзных общественных потрясений и преобразований.

Например, в нашей стране таким периодом в относительно недавнем прошлом была перестройка — вместе с демократизацией общества стала происходить демократизация языка, последствия чего, как положительные, так и отрицательные, мы наблюдаем до настоящего времени.

— Знание нормы возвышает, сказал в одном из интервью известный лингвист Максим Кронгауз. Но так ли нужна грамотная речь в кругу тех, кто ей не пользуется? В кругу, где даже «До скольких ты работаешь?» вызывает улыбку у окружающих…

— Для успешной коммуникации достаточно, чтобы тебя просто поняли. Ты можешь сказать «куда положи’ть», «куда поло’жить» или «куды покласть» — и тебя всё равно поймут. Но всё-таки правильность речи — не излишество. Наша жизнь становится всё сложнее, и уже одно это не позволяет нам выражаться небрежно.

Небрежность речи приводит к появлению косноязычно написанных законов и договоров, к конфликтам на работе и в быту. В конце концов, все мы ценим качество — качество товара, качество обслуживания, качество исполнения. Представьте, что в ресторане вам подадут еду на грязной тарелке, а на ваше возмущение ответят: ну так не на газетке же и не с пола, чего вам ещё надо! Вряд ли вас устроят такие аргументы.

Поэтому и качество речи, качество общения тоже имеют значение — это проявление уважения к себе и окружающим.

— Какими словарями руководствоваться тем, кто хочет говорить правильно? И можно ли доверять интернету?

— Всегда можно доверять словарям, имеющим гриф Института русского языка им. Виноградова РАН. Год выпуска, на который следует ориентироваться, назвать сложно, так как всё зависит от типа словаря, к которому вы обращаетесь. Толковые, орфоэпические словари, словари заимствованных слов лучше брать по возможности «свежие», последней редакции, а, например, фразеологический словарь или словарь устаревших слов будут вам полезны, даже если они были изданы лет двадцать назад.

В интернете тоже есть немало источников, которым можно доверять. Прежде всего это портал «Грамота.ру» и привязанная к нему база онлайн-словарей. Также свои знания о языке можно пополнить на сайтах образовательных проектов «Арзамас» и «ПостНаука».

Год назад издание «Медуза» запустило образовательный подкаст о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн», одним из ведущих которого является главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.

— Есть ли СМИ, которые вы можете привести в пример как образец грамотной речи?

— Я не буду называть никаких изданий или каналов. В целом ситуация везде примерно одинаковая. Поэтому читайте свои любимые газеты и журналы, смотрите и слушайте свои любимые передачи, а если засомневались, правильно ли там говорят и пишут — обращайтесь к словарям и справочникам, в том числе и в интернете, консультируйтесь у знакомых филологов. А чтобы действительно повысить свою речевую и общую культуру — читайте хорошие книги.