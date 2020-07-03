Рыбак «поймал» кость носорога, жившего более 14 тысяч лет назад

Сюда обратился Павел Рехалов, который сделал необычную находку во время очередной поездки на рыбалку на реке Быстрице. При ближайшем рассмотрении его «улов» оказался правой бедренной костью шерстистого носорога.

Как отмечают вятские палеонтологи, шерстистый носорог – вымершее животное, о котором мы знаем благодаря находкам, обнаруженным в том числе и на территории вятского края. Существо было примерно такого же размера, что и современный носорог: высота его в холке составляла 2 метра, длина тела – до 4,5 метра. Весили вымершие носороги около 3,5 тонны. При этом у шерстистого носорога в отличие от современного была плотная и длинная шерсть коричнево­-рыжего окраса (оттуда и название) с подшёрстком.

Тело его было более вытянутым. Кроме того, имелся горб, в котором находились запасы жира.

К концу рисского оледенения (около 130 тыс. лет назад) ареал шерстистого носорога занял огромное пространство, включавшее практически всю Евразию. Окончательно вымерли шерстистые носороги около 14 тыс. лет назад.