Рябовские мотивы

Небольшое село Рябово Зуевского района расположено в 38 километрах от районного центра и в 150 километрах от города Кирова. Знаменито оно тем, что здесь росли и отсюда вышли в большую самостоятельную жизнь всемирно известные художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы.

Дата основания села – 1754 год. До 1929 года оно входило в состав Сулаевской волости Вятского уезда Вятской губернии. Вот как описывал быт и уклад жителей близлежащих деревень младший из братьев Васнецовых – Александр Михайлович:

«В окрестностях Рябова ещё в значительной степени сохранялся старинный уклад жизни. Избы были чёрные. Оконные отверстия нередко были затянуты обделанной коровьей брюшиной (пузырём). Никакого освещения, кроме лучины, крестьяне не знали. Употребление мыла не было известно. Посуда была преимущественно глиняная или деревянная. Самовары, а с ними и новая чайная посуда, только начинали входить в употребление в деревнях. Сохранялась старинная одежда – мужская и женская, и старинные головные уборы (китайники, шушуны, моршени, шамшуры и пр.). Сохранялись верования в леших, суседков, еретиков и пр. Справлялась по-старине свадьба (с причетами невесты, приговорами дружки и с целым рядом обычаев и поверий). Гармошка была редкостью, а частушек вовсе не было… Из лиц, родившихся после 1855 года, некоторое количество было грамотных».

В этом небольшом селе в январе 1850 года поселился священник Михаил Васильевич Васнецов, служивший ранее в селе Лопьял Уржумского уезда. Приехал он вместе с женой Аполлинарией Ивановной и двумя сыновьями. Позже уже в Рябове у них родилось ещё четверо сыновей. Служил батюшка исправно, у населения округи пользовался уважением, был добр и приветлив.

Более двадцати лет прожила семья в Рябове. В возрасте восьми-девяти лет братья один за другим покидали родной дом, чтобы дальше продолжить учебу в г. Вятке. После смерти родителей до 1875 года младшие Васнецовы ещё продолжали приезжать домой. Затем здание было продано, и в нём разместилось земское училище. В последний раз поклониться отчему дому и родительским могилам Ап. М. Васнецов приезжал в 1900 году, а В. М. Васнецов – в 1914 году.

Музей Васнецовых

Идея организации в селе музея Васнецовых возникла у директора Рябовской восьмилетней школы Павла Георгиевича Широкова. Эстафету подхватил его приемник Владимир Григорьевич Мальгинов. Созданные при школе краеведческий кружок и небольшой школьный музей стали началом того музея, который сейчас известен далеко за пределами Кировской области.

15 августа 1981 года рябовский музей принял своих первых посетителей. С тех времён много воды утекло в речке Рябовке. Сейчас Рябовский музей – это не только дом, где жили Васнецовы, он включает в себя значительную окружающую природно-ландшафтную территорию. Центром заповедника остаётся историческая часть села, на которой посетители могут увидеть мемориальный дом с усадьбой, «васнецовскую» липу, которой около 300 лет, дом причта (1881 г.), фундамент разрушенной каменной церкви, где служил отец Михаил, деревянную церковь Рождества Иоанна Предтечи (1998 г.).

Экскурсия по селу и его окрестностями обычно начинается с дома, в котором провели свои детские годы Виктор и Аполлинарий. Построен он в 1854 году по городскому образцу на каменном фундаменте, с мезонином и в пять окон по фасаду. В экспозиции музея представлены родословная Васнецовых, портреты членов их семьи, фотографии, воссозданы интерьеры детской, кухни, передан старинный уклад жизни.

На кухне посетители знакомятся с бытом семьи сельского священника второй половины XIХ века, мало чем отличавшегося от крестьянского. Здесь бревенчатые неоштукатуренные стены, простые мебель и кухонная утварь, вышитые узорами полотенца, домотканые половики, обязательная для каждого дома русская печь.

С кухни крутая лестница ведёт наверх, в мезонин, который Аполлинарий Михайлович Васнецов называл «детской резиденцией».

На первом этаже зал, посвящённый В.М. Васнецову, знакомит посетителей с творчеством нашего земляка. В комнате родителей можно узнать о корнях рода Васнецовых, о жизни и деятельности предков, о семье Михаила Васильевича – священника и педагога, о его детях Николае, Петре, Аркадии, Александре. Каждый из них внес свою лепту в вятскую культуру и просвещение.

В зале, посвященном Аполлинарию Михайловичу Васнецову, демонстрируются оригинальные произведения, фотографии, книги. Много предметов, принадлежащих отцу, передал его сын Всеволод…

В 2010 году была принята программа «Васнецовское Рябово», согласно которой началось восстановление усадьбы семьи Васнецовых. Построены хлев, конюшня, баня, два амбара, колодец, навес, беседка, ворота, установлены ограды, тротуары и скамейки…

Церковь Рождества Иоанна Предтечи

Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи срубили и освятили в 1757 году. Рядом были построены дома для служителей церкви. Так родилось это село. А поскольку стояло оно недалеко от речки Рябовки, то и название получило именно от неё – Рябовское (в последующем Рябово). Расстояние до губернского города Вятка составляло 90 вёрст, до благочиния – 59 вёрст.

Через несколько лет холодная Предтеченская церковь становится тесной для возрастающего населения окрестных деревень. Поэтому, удовлетворяя прошение прихожан, Вятская духовная Консистория своим указом от 27 февраля 1770 года разрешает пристроить к холодной церкви тёплый храм. Через два года рядом с тёплым храмом была срублена отдельно стоящая шатровая звонница.

Шли годы, деревянная церковь ветшала, и прихожане пишут прошение на строительство нового храма, но уже каменного. 16 мая 1788 года была дана храмозданная грамота на его сооружение. Окончательный облик храм обрёл в 1840 году.

Каменную церковь, в которой двадцать лет служил отец Михаил, в советские годы постигла участь многих храмов России. В 1960-е она была разрушена. Лишь спустя десятилетия рядом с останками прежнего храма была отстроена деревянная церковь.

Распоряжением Правительства Кировской области здание храма Рождества Иоанна Предтечи в селе Рябове передали в собственность прихода церкви Спаса Нерукотворного Образа (Уржумская епархия) города Зуевка.

* * *

В июне 1914 года, после посещения родных мест, В. М. Васнецов писал из Москвы брату Аполлинарию: «Вернулись мы из Вятки 3 июня… Ездили в Рябово. Там очень грустно и печально, всё перестроено, даже план села изменился, только наш перестроенный дом да церковь остались, да ещё Марья Егоровна с сёстрами… Наш любимый иконостас в холодной церкви линяет, и даже живопись лупится – так жалко и грустно. Самое живое впечатление всё-таки от иконостаса и этой линяющей живописи – она та же, и такое же живое художественное впечатление и воспоминание. Жаль, если живопись и иконостас могут погибнуть… Я бы даже не прочь помочь и средствами для сохранения живописи. Было всё-таки трогательно, особенно на могиле папаши и мамаши. Сохранилась в огороде липа и рябина, я срезал на память ветки. Издали церковь и село очень навеяли старину. Места наши оказались горестнее, чем я помнил. Мир дорогой, родной!»

Более Виктор Михайлович Васнецов в вятское Рябово не наведывался.

Владимир ШЕИН,

Уржумский район