Самозанятыми стали почти две тысячи жителей региона

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 14 по 20 августа.

Темой обсуждения в правительстве региона на этой неделе стало приближающееся начало нового учебного года в высших учебных заведениях. Уже известно, что ряд вузов Вятки осенью перейдут на непривычный для них порядок работы. Например, в МФЮА на сентябрь и октябрь решено ввести свободный график посещения занятий. Для тех, кто собирается заниматься дистанционно, в аудиториях установили специальное оборудование, позволяющее транслировать лекции преподавателей онлайн.

Занятия будут начинаться с термометрии

Как напомнил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, при организации учебного процесса всем вузам в Кировской области необходимо руководствоваться постановлением главного санитарного врача РФ и строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Во всех образовательных организациях на входе должны быть организованы бесконтактный замер температуры (для учащихся и преподавателей), а также обработка рук дезинфицирующими средствами. Кроме того, в вузах необходимо предусмотреть возможность обеззараживания воздуха в местах массового скопления учащихся. Также студентам и преподавательскому составу следует соблюдать дистанцию и выполнять рекомендации по обработке помещений.

— Принимаемые меры должны быть направлены не только на предотвращение заболеваемости среди студентов, но и на защиту преподавателей вузов, особенно в возрасте 65+, которые находятся в группе риска, — подчеркнул Дмитрий Александрович.

Ректоры вузов высказали мнение, что в начале учебного года меры профилактики должны соблюдаться максимально строго, так как многие студенты приезжают на учёбу из районов области и других регионов. Эту точку зрения разделил и первый зампред правительства области.

Линейки 1 сентября — только на открытом воздухе

У ректоров вузов также возникли вопросы по организации торжественных линеек в честь начала учебного года. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора возможно провести линейки для первых курсов вузов только на открытом воздухе и с соблюдением социальной дистанции.

Кстати, согласно поступившим рекомендациям, будет разрешена в новом учебном году и работа бассейнов в спорткомплексах вузов. Правда, плавать одновременно несколько групп учащихся не смогут — только одна и только строго по расписанию.

Дмитрий Курдюмов отметил, что, помимо принимаемых мер, студенты и сами должны будут проявлять ответственность, а при первых симптомах любых заболеваний отказываться от посещения занятий и обращаться за медицинской помощью.

Министр здравоохранения Андрей Черняев проинформировал о поступлении в регион (с 20 августа) первой партии вакцины против гриппа. Прививочная кампания в этом году будет организована в первую очередь для преподавателей и учащихся наряду с медицинскими работниками. Для максимального охвата планируется организовать вакцинацию в медпунктах вузов, где привиться смогут как преподаватели, так и студенты.

ЕГЭ: 105 стобалльных результатов

Министерство образования Кировской области тем временем проинформировало о завершении общего периода проведения единого государственного экзамена, который в 2020-м включал два периода: основной — с 3 по 25 июля и дополнительный — с 3 по 8 августа.

В регионе в ЕГЭ приняли участие 5301 человек. Наиболее востребованными предметами оказались русский язык (сдавали 5099 человек), математика (3132 участника), обществознание (2579 человек), физика (1136 человек) и биология (1193 участника).

105 работ участников ЕГЭ в Кировской области оценены максимальным количеством баллов. Выпускники получили 100-балльные результаты по русскому языку (47 человек); химии (17); математике, информатике и истории (по 10 человек); обществознанию (6); литературе (3). По одному стобалльнику в регионе — по физике и географии.

Две участницы ЕГЭ набрали 100 баллов по трём предметам. Это выпускница средней школы пгт. Кумёны, которая получила максимальные баллы по русскому языку, истории и обществознанию, а также выпускница лицея № 21 г. Кирова (русский язык, информатика, математика профильного уровня).

Из общеобразовательных организаций лидерами по количеству стобалльников стали Кировский физико-математический лицей и Лицей естественных наук г. Кирова (по 11 максимальных результатов); кировский лицей № 21 (9), Вятская гуманитарная гимназия (7), КЭПЛ (5), гимназия города Слободского (4). По три стобалльных результата — в средней школе пгт. Кумёны, кировских гимназии № 46, средней школе № 20, средней школе с углублённым изучением отдельных предметов № 51 и лицее информационных технологий № 28.

Отремонтируют больше 50 км дорог

До сентября — чуть больше недели. А это значит, что в регионе в завершающую стадию входят дорожные работы. Как напомнил пресс-центр правительства области, по поручению губернатора Игоря Васильева был проработан вопрос о выделении денежных средств на ремонт дорог в муниципальных образованиях региона. И если в 2019 году на эти цели из регионального дорожного фонда был выделен 181 млн рублей, то в 2020-м сумма увеличена почти вдвое и составила 312 млн руб-лей. Получателями субсидий стали 30 городских поселений.

Как прокомментировал министр транспорта Кировской области Николай Соколов, в этом году в 30 городских поселениях будет отремонтировано почти 56 км дорог. На сегодняшний день ряд муниципальных образований завершили дорожные работы. Среди них Оричевское, Восточное и Тужинское городские поселения, в остальных ремонт дорог продолжится до конца сентября.

Кроме того, за счёт субсидии на дорожную деятельность ведётся ремонт дорог местного значения в муниципальных районах: Арбажском, Белохолуницком, Богородском, Верхнекамском, Вятскополянском, Кумёнском, Мурашинском, Нагорском, Омутнинском, Оричевском, Пижанском, Санчурском, Слободском, Сунском, Унинском, Уржумском, а также в городах Вятские Поляны и Котельнич и в ЗАТО Первомайский.

Всего будет отремонтировано 50,2 км дорог. Размер субсидии на дорожную деятельность составляет около 1,2 млрд рублей.

О плюсах самозанятости

И ещё — о цифрах. В регионе подвели первые итоги работы нового налогового режима для вятских предпринимателей — «Налога на профессиональный доход», который введён в области с 1 июля. В настоящее время 1900 вятских жителей уже зарегистрировались в качестве самозанятых. Этот статус позволит кировчанам вести легальную предпринимательскую деятельность, а также оплачивать с доходов только налог по льготной ставке — 4% или 6%. Кроме того, самозанятые освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов и использования онлайн-касс.

О преимуществах нового налогового режима ранее не раз говорил губернатор Кировской области Игорь Васильев.