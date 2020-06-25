«Санитарные нормы и правила достаточно простые и выполнимые, главное их придерживаться»

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 19 по 25 июня.

Стартовал сбор подписей за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». Первым свою подпись поставил губернатор Игорь Васильев.

Вклад города Кирова в Победу трудно переоценить

Мероприятие прошло в областном центре в день 75-летия со Дня проведения Парада Победы в Москве — в форме патриотической акции «Город, ковавший Победу». Местом её проведения стала Театральная площадь.

— «Город трудовой доблести» — новое почётное звание, которое учреждено по инициативе президента Владимира Путина, — обратился к собравшимся Игорь Васильев. — Звание присваивается населённым пунктам, жители которых не только внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции, но и проявили при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Как подчеркнул губернатор, вклад Кировской области в Победу действительно трудно переоценить. Лишь несколько цифр… Валовой объём продукции машиностроения за четыре военных года увеличился более чем в шесть раз. Предприятия Кирова выпустили более четырёх тысяч танков, около двух тысяч «катюш». Кроме того, 3 млн снарядов, 5 млн бомб и авиаснарядов, 20 млн гранат, 200 кораблей, две тысячи аэросаней, лыжи и много другой необходимой фронту продукции.

— Я была совсем девчонкой, когда началась война, мы встали к станкам, — рассказала участникам акции труженица тыла Тамара Пермякова. — Сначала я делала алюминиевые корпуса. Трудилась ответственно… Работали всю ночь до утра. Но мы всё пережили. Обязательно нужно присвоить нашему городу это звание, он достоин этого.

Идею присвоения почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» также поддержали председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин, глава города Кирова Елена Ковалева, председатель городского Совета ветеранов Любовь Копанева, председатель Совета молодёжи завода «Лепсе» Егор Лютов.

Основной сбор подписей для жителей города должен пройти в сентябре.

Общепит возвращается к работе

С 25 июня в регионе вступило в силу постановление правительства Кировской области о снятии ряда ограничений, введённых для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Так, снимаются ограничения на работу стационарных заведений общественного питания, которые могут начать деятельность при строгом соблюдении рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором. Это решение не распространяется на объекты общепита, расположенные в торговых, торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах, на рынках, кинотеатрах, спортивных объектах, детских игровых комнатах и иных развлекательных и досуговых заведений.

В городе Вятские Поляны, Вятскополянском и Малмыжском районах по-прежнему остаются ограничения работы предприятий общественного питания, в том числе летних кафе и террас. В Уржумском и Яранском районах разрешена работа только уличных летних кафе и веранд. Проведение массовых мероприятий, в том числе банкетов, фуршетов и шведских столов, остается под запретом.

Губернатор проверил работу летних кафе

Кроме того, в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, с 25 июня возобновили свою деятельность плавательные бассейны. Их посещение разрешено из расчёта не более одного человека на 10 кв. метров площади зеркала воды дорожки бассейна. Дополнительно в фитнес-центрах по предварительной записи разрешено проводить занятия, исходя из площади залов 4 кв. метра на одного посетителя. В то же время, дополнительные услуги в фитнес-центрах (такие, как бани, сауны, солярии) всё ещё остаются под запретом.

Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, Кировская область — один из немногих регионов, вышедших на очередной этап снятия ограничений. Сейчас важно сохранить положительные результаты – с помощью строгого соблюдения санитарных норм и правил, разработанных Роспотребнадзором. Кстати, в конце прошлой недели глава региона лично провёл рейд по объектам общественного питания в областном центре и призвал их и дальше работать в строгом соответствии с выданными рекомендациями.

— Санитарные нормы и правила достаточно простые и выполнимые, главное – их придерживаться, — подчеркнул Игорь Владимирович.

Эффективность – высокая, переносимость — хорошая

Ещё одна новость, связанная с противодействием инфекции, о которой говорили на этой неделе: российский препарат для лечения пациентов с COVID-19 демонстрирует высокую эффективность и в Кировской области. На сегодняшний день 80 человек, применяющих «Авифавир», выписаны из инфекционных госпиталей региона с выздоровлением.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, Кировская область стала одним из первых регионов, куда был направлен новый лекарственный препарат с прямым противовирусным действием для лечения коронавирусной инфекции.

— «Авифавир» поступил в регион 11 июня. Нашей основной задачей было обеспечить этим препаратом всех, кто в нём нуждается. Поэтому в тот же день мы начали его применять при лечении пациентов инфекционных госпиталей, — прокомментировал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. — На сегодняшний день препарат получили уже более 300 пациентов.

Как рассказала заместитель главного врача Кировской инфекционной клинической больницы Ольга Ежова, «Авифавир» используется только в условиях стационара по решению врачебной комиссии. В амбулаторной практике лекарство не применяется.

Он назначается пациентам со средней степенью тяжести заболевания, а также тяжёлым пациентам, в том числе в отделениях реанимации и интенсивной терапии. При этом учитываются как показания для применения, так и имеющиеся противопоказания. За период, который препарат применяется в инфекционных госпиталях региона, специалисты отмечают хорошую переносимость лекарства.

Вятские медики получили награды

Тем временем 13 медицинских работников региона удостоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Представители медицинского сообщества Кировской области вошли в число первых награждённых новыми государственными наградами.

Высшие медицинские награды были учреждены Президентом России в канун Дня медицинского работника. Ордена Пирогова (в честь основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Пирогова) удостоены руководители и сотрудники инфекционных госпиталей города Кирова. Медалью Луки Крымского (вручается практикующим врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и другим работникам медицинских организаций) награждена главная медицинская сестра инфекционного госпиталя Наталья Федосимова.

– С начала пандемии медицинские работники Кировской области продемонстрировали высочайший профессионализм, преданность своему делу, готовность выполнять свой служебный долг в непростых условиях, – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. – Приятно отметить, что работа наших специалистов отмечена на столь высоком уровне.

О ремонтах пригородных трасс

Лето — время ремонта дорог. О планах по строительству и обновлению пригородных трасс рассказал на пресс-конференции председатель правительства области Александр Чурин.

Так, по словам Александра Анатольевича, особое внимание решено уделить трассам, соединяющим населённые пункты.

— Поступали сообщения на плохое состояние таких участков дорог, как Киров – Боровица, Киров – Бобино, Стрижи – Пасегово. Все участки у нас в работе. Киров – Боровица и Киров – Бобино дорожники привели в проезжее состояние, работы на них будут продолжены. На участке Стрижи – Пасегово запланирован капитальный ремонт, средства выделены. Сейчас ожидаем выхода проектно-сметной документации, после чего на участке начнутся работы. Капитальный ремонт запланирован на два года, — отметил Александр Чурин.

Также в настоящее время ведётся строительство участка автомобильной дороги Опарино — Альмеж. Как отмечают в министерстве транспорта Кировской области, рассматривается возможность выполнения дороги в асфальтобетонном покрытии.

На снимке: местом проведения патриотической акции «Город, ковавший Победу» стала Театральная площадь г. Кирова.

Фото Александра ПАПЫРИНА