«Сбывшаяся мечта детей и родителей»: в Котельниче открылся детский сад с первым в городе бассейном

Детский сад, получивший название «Апельсин» – очередной объект, построенный в Кировской области в рамках нацпроекта «Демография». И можно без всякого преувеличения сказать, что его открытие стало сбывшейся мечтой для родителей многих юных котельничан.

– Мы очень ждали, за процессом строительства следили в соцсетях и в местной прессе. И вот дождались! – говорит жительница Котельнича Елена Кислицына, многодетная мама. Её младшему сыну скоро два года, и Елена очень рада, что он пойдёт именно в этот садик – такой красивый, современный и удобно расположенный рядом с домом. Но главная «фишка» нового детсада, по мнению женщины, – бассейн. – Это самое важное, потому что у нас в городе бассейнов нет вообще. Ближайший – в поселке Юбилейном, ездить туда проблематично. А теперь дети будут заниматься плаванием в садике, и это замечательно! – считает котельничанка. – Таких масштабных строек у нас не было с 85 года, – говорит заведующая Светлана Согрина. – Этот детский сад – необычный. Он отличается от прочих тем, что здесь созданы все условия для всестороннего развития личности каждого воспитанника. Помимо бассейна, у нас есть комната для кружковой работы, современный пищеблок, где готовят самые вкусные супы, кабинеты логопеда, детского психолога, уютные спальни, просторный спортзал с тренажёрами, беговыми дорожками и даже батутом. А во дворе – футбольное поле, где ребята смогут гонять мяч. Физкультура в детском саду – отличное средство от болезней, ведь именно в дошкольном возрасте закладывается здоровье человека. Также стоит отметить, что с открытием детского сада мы обеспечиваем для жителей Котельнича порядка 50 рабочих мест. А это значит, что у людей будет постоянная работа и стабильная заработная плата.

«Апельсин» рассчитан на 270 мест, и все путёвки уже распределены. По словам Светланы Николаевны, до конца ноября садик получит лицензию на осуществление образовательной деятельности и в декабре откроет двери для первых воспитанников, позволив закрыть вопрос с очередью в детские сады в пределах райцентра.

– Ликвидация очередей в детсады – это первая и самая главная наша задача по программе «Демография». Мы смогли её решить, – подчеркнул губернатор Игорь Васильев. – Поэтому всем огромное спасибо и давайте поздравим друг друга с тем, что такие современные детские сады появляются не только в Кирове, но и в области.

Как добавил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, до конца года в Кировской области запланировано открытие ещё трёх детских садов – в Кирово-Чепецке, в Фалёнках и в Советске и будет сделано всё возможное, чтобы продолжить работу по строительству дошкольных образовательных учреждений и в последующие годы.

Будущие чемпионы и художники

Далее путь губернатора лежал в клуб единоборств «Барс» – «силовой центр» Котельнича, где местная молодёжь осваивает боевые искусства под руководством чемпиона Европы по джиу-джитсу Александра Костикова. Раньше зал для тренировок приходилось арендовать. Но два года назад арендная плата выросла, и муниципальные власти, войдя в положение, выделили «барсам» бесплатное, предварительно отремонтированное помещение. В августе обновлённый клуб открыл свои двери более чем для сотни борцов, каратистов и дзюдоистов. Любопытно, что в этом году вслед за детьми на тренировки подтянулись и их родители – «Барс» стал своеобразным местом активного семейного отдыха.

Среди воспитанников клуба – как спортсмены постарше, уже получившие признание на всероссийском и международном уровнях, так и ребята помладше, которые ещё только начинают свой путь в спорте, но уже готовы связать с ним жизнь, о чём не преминули рассказать главе области в непринуждённой беседе.

– Кем хотите стать? – Чемпионами мира, конечно! – А кроме спорта? Особенно те, кто в лёгкой весовой категории… – Востребованным программистом! Художником! Учить языки! Получить пояс и тренировать! – ответы посыпались со всех сторон. – Молодцы, ребята! Я думаю, что спорт – серьёзное подспорье в жизни, кем бы вы ни стали. Побед вам! – пожелал на прощание Игорь Васильев, отметив, что спорту в регионе уделяется большое внимание, и не только в крупных его городах.

Город становится красивее

Приятные изменения произошли и на улицах Котельнича. В 2017 году жители города попросили благоустроить территорию у дома № 50 на улице Победы. Обещанного ждали три года и наконец дождались – в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» ремонт был сделан: выложена плиткой пешеходная дорожка, установлены скамейки и проведено освещение, а также оформлен фотостенд «Что было – и что стало». Здесь, у стенда, и состоялась спонтанная встреча губернатора с местными жителями.

– Хочу сказать вам большое спасибо от всех котельничан, мы очень довольны, что площадку нам сделали! – поблагодарила главу области одна из активисток. – Тут у нас, можно сказать, главная улица – здесь и аптека, и библиотека, и парикмахерская, и магазины разные. – Жаль, нет фотографии, как рабочие песок выравнивали, – вступает в разговор другая котельничанка, постарше. – Очень хорошо работали, тщательно. Мы в 1983-м сюда приехали, и с тех пор ремонта не было, только один раз кирпичами выравнивали… А теперь хоть танцплощадку организуй, только музыки не хватает! – Это дело стоящее, спасибо всем, кто участвовал в этом. А ещё спасибо за обустройство теплотрассы, а то ведь раньше улицу топили.

В общей сложности в районе улицы Победы было отремонтировано 18 придомовых территорий и аллея. Что немаловажно, благоустройство территории ведётся комплексно – работы по благоустройству двора на улице Победы, 50 проводились одновременно с капремонтом кровли и фасада этого дома, а также ремонтом тротуаров вдоль соседних зданий.

– Синхронизация работ по разным программам даёт максимальный эффект, – подчеркнул Игорь Васильев.

На мехзаводе – новое оборудование

А вот на котельничском механическом заводе перемены ещё только грядут. Основанный в 1912 году, мехзавод прошёл длинный путь – от литейного цеха до одного из ведущих производителей систем для хранения зерна в России. И развитие продолжается. Сегодня штат предприятия составляет 150 человек, а продукция – зерносушильное и элеваторное оборудование – поставляется во все аграрные регионы России и в страны СНГ. Все изделия отвечают мировым стандартам качества и по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги.

Однако, чтобы обеспечить конкурентоспособность предприятия, надо идти в ногу со временем. Поэтому сегодня мехзавод переоснащается новым металлобрабатывающим оборудованием, которое поможет увеличить объёмы производства в два раза. Качество продукции, изготавливаемой на новых станках, будут контролировать сотрудники специально созданной службы. Запуск новой линии ожидается в 2021 году.

Монтаж оборудования губернатор области оценил лично, отметив, что, развиваясь, завод способствует развитию отрасли и укрепляет позиции отечественной продукции на мировом рынке.