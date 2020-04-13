Свадьбу лучше перенести на лето

В связи с распространением коронавирусной инфекции Минюст России предложил регионам приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков. В Кировской области подтвердили такое решение.

— Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок. Как вариант, после 1 июня, — уточнили в министерстве юстиции Кировской области.

В исключительных случаях, если дату невозможно изменить, разрешено проводить церемонию без гостей.

— У нас свадьба планировалась на 24 июля, но в связи с последними событиями она под вопросом. Заявление мы не успели подать, возможно, перенесём церемонию на зиму или на следующий год. Большую роль играет финансовая составляющая. Самоизоляция и карантин на работе подкосили наш бюджет, — рассказала 23-летняя Анна Кудрявцева из Кирова.

К слову, с начала 2020 года в Кировской области зарегистрировали 1119 браков. Это немногим меньше, чем за аналогичный период прошлого года.