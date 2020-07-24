Свет, идущий свыше

Приезжая в вятское Рябово, вы можете встретиться здесь и с героями повести Владимира Ситникова «Бабье лето в декабре», и с самим писателем. Только не ищите его в хороводе, среди гостей торжеств в честь очередного юбилея Аполлинария или Виктора Васнецовых, великих русских художников, родина которых здесь, в Рябово…

«Идеальная деревня будущего»

И Ситников тут не чужой, только родня его вся на старом рябовском кладбище лежит. В стороне от всеобщего веселья сидит писатель на крашеной скамеечке за крашеным столом, поминая со старинными друзьями бабушку свою Елену Игнатьевну Ивонину-Вахрушеву, уроженку деревни Вахрушево, дядю Алексана и тётку Наталью, да двоюродную сестру Аксинью.

А после безмолвного разговора с родственниками, которых уже нет на земле, тронется Владимир Арсентьевич в путь обратный, к дому своему городскому, а то и в Волково уедет напрямик. И скоро вятские его читатели прочитают: «Художника Аполлинария Михайловича Васнецова волновало будущее русской деревни, родных рябовских мест. Кажется, в 20-х годах прошлого столетия сделал он карандашный рисунок с надписью «Идеальная деревня будущего». Там утопающие в садах дома, общественный двор, большое красивое здание, возможно, сельский театр или клуб. Примерно так и выглядела примыкающая к селу Рябово деревня Вахрушево, когда находилась в составе мощного огромного колхоза имени Дзержинского Зуевского района, который возглавлял Герой Социалистического Труда Александр Харитонович Кормщиков. А потом в перестроечные годы начала деревня хиреть. Новоявленный колхоз имени братьев Васнецовых вовсе упал, не видно в жизни здешних жителей просвета. Ни работы, ни заботы. Я часто бываю в Рябово. В пяти километрах от него была деревня Сосновец, где я появился на свет… Музей братьев Васнецовых очень приятный, много бывает здесь высоких людей из разных мест. И почему-то никому не стыдно, что не осуществилась мечта Аполлинария Михайловича, не создали потомки «идеальную деревню будущего». Думается мне, что в память о самоотверженном вятском крестьянстве стоило бы именно тут открыть музей деревянного зодчества под открытым небом и памятник поставить матерям-крестьянкам, подросткам, старикам, которые в дни Великой Отечественной войны сами недоедали, а снабжали армию и город хлебом, мясом и другим провиантом, заботились об эвакуированных… Не видали и не знают нынешние молодые люди, как жили и работали деды, как выглядели молотильный ток, гумно, кузня, житница, водяная мельница, мельница-ветреница, колодец с журавлём. А обиходные вещи: коромысло, прялка, пестерь, льномялка, деревянный ткацкий стан, ушаты, корчаги, зыбка на очепе были бы к месту в деревенской избе…»

Нет, не изменил ни себе, ни теме, которой верен уже более 50 лет, писатель Ситников. Он и дедовы дневники, сшитые дратвой сорок тетрадей, «перевёл» в роман «Ах, кабы на цветы да не морозы…», недавно переизданный и украшенный фотографиями времён, когда дедушка Василий Фадеевич ходил в Моравию учиться на крестьянина, когда отец Арсений Васильевич постигал крестьянскую науку, когда и сам «поступал в обучение» русскому крестьянству. Надо понимать, что без этого образования не то что идеальную деревню будущего не построишь – человека в двух шагах не разглядишь. А жизнь щедро дарит новые события, характеры, эпизоды… смотри, записывай, запоминай.

И нам сочувствие даётся

Роман «И за что мне эта боль?!», вышедший лет пять назад, похож на книгу-репортаж. Писатель сознательно отказался от пространных размышлений, оценок-подсказок, чтобы вместить череду событий, которыми буквально пропитано произведение.

Но, пожалуй, главный вывод: автор, ещё недавно отмечавший: «Прежде чем говорить о семье, я скажу о друзьях», всей судьбой главной героини произведения подтверждает: «Семья превыше всего». А о дружбе и друзьях он говорил на своём прошлом юбилее:

Не в том беда, что множатся года

И волосы становятся белей.

Мы старыми становимся тогда,

Когда мы остаемся без друзей.

Владимир Ситников относится к писателям, которые идут в своём творчестве от реальной жизни, непридуманных героев, действительных событий. И кажется, что живчик Афончик из рассказа «Афончик, он же Джек Барминсон» недавно наезжал из Москвы, вихрем пронёсся по Вятке и ничего о себе не оставил: ни выполненных обещаний, ни доброй памяти. Кто-то узнает и Веру, героиню повести «Батрачка», подневольную её судьбу, на крутых виражах которой эта простая и сильная вятская женщина нет-нет да почувствует, что «направляют её опять не в ту сторону».

Писатель относится к своим героям с иронией, но не утратив доброты и сочувствия снисхождения.

Взгляд со стороны

Последовательность событий и впечатлений, познания и повествования всегда были важны в его жизни и творчестве. Первая повесть написана ещё в университетские годы, первые очерки вызрели после сорока, как это было с Г. Успенским, В. Овечкиным, И. Васильевым, другими признанными мастерами этого сложного, требующего огромного житейского опыта жанра. И только потом, после двадцати, не меньше, повестей — первый роман. К серьёзному этому жанру он готовился исподволь, основательно. Критики потом заметят: работа над очерками дала писателю знание среды, а над повестями — возможность глубокого постижения народного характера.

«Восторг и ужас!» – так и теперь определяет он состояние, которое испытал ещё подростком во время первого своего прыжка с парашютом. Когда с недоступной прежде высоты открывалась ему вся земля — благодатная, родная, сенокосная. Хотелось приземлиться в копну, обязательно в копну, чтобы сразу вдохнуть запах свежескошенных трав, окунуться в него, пропитаться им.

Потом, уже в романе «Ах, кабы на цветы да не морозы», он напишет: «Взглянул я окрест с высоты птичьего полета и замер. По-прежнему зелена и красива была земля. Но от горечи сжало сердце. Не увидел я уже ни одной деревни, только купы садов. Зелёная грива на самом горизонте — моё Мало-Кабаново, но это лишь отживающие своё тополя. С десяток лет уже не косят луговины и не засевают здесь поля. А они ведь кормили моих предков. Но о предках стараются забыть, как будто их не было. Раньше гуляла земля вхолостую только в пору большого мора да опустошительных вражеских нашествий, а больше веских причин не пахать и не сеять не было. Потому что хорошо знали крестьяне, как тяжко отвоёвывать пашню у леса, луг сенокосный – у болота».

«Как обитаемо здесь стало», — сказал Владимир Арсентьевич, снова побывав в своем Мало-Кабанове. Поросшая таволгой местность и вправду ожила, наполнилась говором близких и дорогих людей.

Три свечи горели на верхнем венце сруба, отражаясь в чистой воде. И вспоминалось, где чей дом стоял, кто тройкой правил. И бабочка перелетала с плеча на плечо, будто прислушиваясь к разговорам. И говорил писатель, показывая на поросший лесом взгорок, что там была некогда деревня Молоки. И подписывал книги, в которых рассказал об этой земле тепло и бережно, будто делился самым сокровенным: «Думал я, соберу всех своих земляков и устроим встречу под кабановскими тополями. И услышит нас земля. И, может, что-то вроде памятника деревне и однодеревенцам соорудим…»

Родник под навесом и в самом деле как памятник тому, что было здесь и есть. Мимо него уже не пройдёшь, широкая дорога ведёт к нему. И в начале этой дороги недавно появившийся указатель – «Мало-Кабаново, 200 метров».

В каринском храме, где девяносто лет назад в ту же июльскую пору крестили Владимира Ситникова, прохладно и тихо. На стенах и сводах старинная роспись.

Усердием нынешнего поколения каринских жителей храм бережно восстановлен: пол выложен плиткой, в окнах цветное стекло, одиннадцать колоколов на колокольне, с которой все деревни видно, всю землю от края до края. Земля Ситникова, она то расширяется до пределов, которые вмещают и Моравию, где бывал его дед Василий Фадеевич, то сжимается до крохотного пространства малой родины. Пылит июльская дорога, петляет по полям, ведёт к зеленеющей вдали гриве тополей. К горизонту. К роднику.

Николай ПЕРЕСТОРОНИН,

писатель