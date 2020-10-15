Свечинские самбисты поблагодарили Азимова за поддержку детского спорта в районе

Благодаря помощи депутата Госдумы Рахима Азимова в центре культуры и досуга пгт. Свеча был проведен ремонт спортивного зала, где занимаются юные спортсмены – участники объединения «Самбо».

Глава Свечинского района Николай Бусыгин рассказал, как велась совместная работа: – В декабре 2019 года на встрече с Рахимом Азизбоевичем мы вновь заручились его поддержкой, чтобы завершить ремонтные работы в спортивном зале районного центра культуры. Мы последовательно шли к решению всех проблем ДК почти три года. Еще в 2017 году благодаря Азимову в спортзале был сделан ремонт раздевалок, приобретены специальное покрытие для занятий самбо и новая форма для юных борцов. Часть ремонтных работ была проведена в рамках проекта «Культура малой Родины», реализацию которого в регионе координирует Рахим Азимов.

На средства субсидии, а это более 5,7 млн рублей, был проведен текущий ремонт кровли, входной группы, заменены оконные и дверные блоки и т. п. Мы приобрели новую оргтехнику и оборудование. Благодаря нашему депутату дополнительно было привлечено более 1 млн рублей. На эти средства были отремонтированы окна, установлены светильники и противопожарная сигнализация.

Тренер объединения самбо Свечинского района Огтай Джавадов от имени юных борцов поблагодарил Рахима Азимова за развитие детского спорта в районе: – За Азимова говорят его дела. За три года в Свече были созданы комфортные условия для занятий спортом – сделан ремонт, приобретены спортивное оборудование, форма, автобус. Уже сейчас мы видим отдачу. Наши самбисты становятся чемпионами регионального и всероссийского уровня. Все больше родителей, которые, видя, в каких условиях занимаются наши спортсмены, приводят своих детей именно в самбо. Это дорогого стоит. Дети – наше будущее, и хорошо, что в лице Рахима Азимова мы нашли единомышленника, который об этом не только говорит, но и помогает делом. Отметим также, что в 2018 году в рамках проекта Рахима Азимова в Свече был открыт класс всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».