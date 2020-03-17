Сельская ипотека: 10 вопросов и ответов

Для жителей Кировской области стала доступна льготная сельская ипотека. В правительстве региона рассказали о том, как будет работать программа.

Льготная сельская ипотека – один из главных инструментов новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». До Кировской области её реализация уже стартовала в нескольких регионах.

1. Зачем нужен проект?

По словам заместителя председателя правительства региона, министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Котлячкова, главные цели сельской ипотеки – замедление миграции населения в мегаполисы, привлечение в аграрный сектор городских жителей и повышение качества жизни на селе.

Общий объём финансирования программы в России из федерального бюджета составит 1 миллиард рублей. За счёт этой суммы предполагается улучшить жилищные условия более 5,5 тысячи человек, отметил министр.

2. На что можно потратить льготный заём?

Можно приобрести готовую квартиру или жилой дом с участком, строящееся жильё, в том числе с долевым участием. Также можно построить жилой дом на уже имеющемся земельном участке или завершить начатое строительство, но только с участием подрядной организации, соответствующей требованиям законодательства. Построить дом «собственными силами» в рамках программы нельзя.

3. Кто может участвовать в программе?

Участником может стать любой житель Кировской области независимо от своего места регистрации – не только село, но и город. Обязательным условием являются планы по покупке или строительству жилья в сельской территории. При этом муниципальное образование «Город Киров» и посёлки городского типа в число таких территорий не входят.

4. Какие банки участвуют в программе?

В областном центре в программу уже включился «Россельхозбанк». Итог первых трёх дней приёма заявок: за данной мерой господдержки обратились 65 человек, 55 из обращений уже одобрены. По словам представителей банка, средний возраст первых заёмщиков – 30-35 лет. Пока особый интерес в получении льготной сельской ипотеки проявили жители города Кирова, желающие построить жильё в Слободском районе.

5. Под какой процент выдаются кредиты?

– Мы выдаём кредиты по ставке 2,7-3% годовых, при условии первоначального взноса 10% от суммы кредита. Минимальная и максимальная сумма займа варьируется от 100 тысяч рублей до 3 млн рублей. Срок – до 25 лет, – сообщил директор Кировского регионального филиала «Россельхозбанка» Георгий Филимонов.

6. Какие ещё банки станут участниками программы?

С 1 апреля льготный заём станет доступен и в Сбербанке России. О процентной ставке пока не сообщается. По словам управляющего Кировским отделением Артёма Пищика, банк обнародует эту информацию позднее.

7. Каков механизм получения кредита?

Гражданину необходимо обратиться в уполномоченный банк и написать заявление на получение льготного ипотечного кредита. Банк рассмотрит заявку и направит в Министерство сельского хозяйства РФ, для того чтобы из коммерческой ипотеки этот кредит получился льготным. Минсельхоз рассмотрит предложение, после чего по одобренной заявке будет предоставлен льготный кредит.

8. Может ли измениться размер ставки?

Нет. Благодаря государственному участию в программе размер ставки по ипотеке во всех уполномоченных банках будет фиксированный на протяжении всего периода кредитования.

9. Есть ли возрастные ограничения для участников?

Воспользоваться льготной ипотекой могут россияне в возрасте от 21 года. На момент окончания выплат по ипотеке заёмщику должно быть не больше 75 лет.

10. Можно ли оформить сельскую ипотеку на строительство жилья в других регионах?

Миграция в сельские местности распространяется на любые регионы страны. Так, как было отмечено на пресс-конференции в правительстве области, кировчане при желании могут построить дом в сельской местности, к примеру, Дальневосточного округа или в Ленинградской области, где доступен максимальный размер ипотеки в 5 млн рублей.