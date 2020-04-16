Сергей Копырин: «Плотность патрульных нарядов увеличена в полтора раза»

Полковник полиции Сергей Копырин возглавляет созданную в региональном ведомстве рабочую группу по проведению мероприятий, связанных с противодействием коронавирусной инфекции. Редакция поинтересовалась у него особенностями работы полиции в сегодняшних условиях.

— Сергей Иванович, в Кировской области действует карантин. Какие изменения он внёс в работу правоохранительных органов региона?

— Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения мы обеспечиваем контроль за выполнением карантинных мероприятий жителями Кировской области, которые вернулись из заграничных поездок, а также за выполнением требований, предусмотренных постановлениями правительства Кировской области о введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории региона физическими, должностными и юридическими лицами. Как известно, до особого распоряжения приостановлена деятельность развлекательных центров, кинотеатров, бассейнов, большинства магазинов и других объектов. Гражданам предписано оставаться дома, за исключением случаев обращения за экстренной помощью, следования к месту работы, посещения магазина с товарами первой необходимости, выноса мусора, выгула животных в районе места проживания.

Сотрудники полиции проводят с гражданами разъяснительную работу, предупреждают о необходимости соблюдать установленный режим самоизоляции. Составляются административные протоколы на должностных лиц объектов торговли, на граждан, злонамеренно нарушающих установленные правила поведения при карантине. На сегодняшний день составлено 124 административных протокола, которые направлены для рассмотрения в районные суды.

— А можно ли сегодня говорить о каких-то изменениях в криминальной статистике по области в начале апреля-2020?

— Если смотреть статистические данные, то в сравнении с апрелем прошлого года отмечается снижение количества совершенных преступлений, в том числе на улице и в общественных местах. Увеличено количество патрульных нарядов полиции, несущих службу на улицах населённых пунктов. Работают сотрудники подразделений органов внутренних дел, наряды Росгвардии, задействуются работники аппарата управления областного УМВД.

В целом криминальная ситуация под контролем, в то же время растёт количество преступлений, которые совершаются удалённо, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

— СМИ сообщают о новых видах мошенничества, при которых злоумышленники используют страх людей перед вирусом. Чего стоит опасаться жителям региона в текущей ситуации?

— Прежде всего, нужно критично относиться к информации, распространяемой в сети «Интернет», необходимо ориентироваться на информацию из официальных источников.

В Кировской области составлен административный протокол на жителя региона, который с использованием гаджетов распространял так называемую фейковую информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. При рассмотрении дела в суде ему может быть назначен крупный денежный штраф в несколько десятков тысяч рублей, а также конфискован смартфон, с помощью которого он распространял недостоверную информацию.

Распространяемые в популярных месседжерах и социальных сетях сообщения о якобы имеющихся случаях краж, которые происходили во время дезинфекции квартир, оказались недостоверными. Есть пример, когда женщина перевела 50 тысяч рублей мошенникам, обещавшим лекарство от коронавирусной инфекции. В другом случае кировчанин стал жертвой обмана при покупке через интернет медицинских масок, которые намеревался перепродать по более высокой цене.

Нужно быть бдительными и не доверять неизвестным, которые под различными предлогами пытаются завладеть реквизитами банковских карт и кодами доступа. Если вам говорят, что происходит попытка несанкционированного списания денежных средств с вашего счёта, не доверяйте тому, кто вам это сообщает. Позвоните в банк сами, номер телефона указан на карточке.

— Судя по прогнозам погоды, в ближайшие дни в Кировской области ожидается хорошая погода, а значит, на улицы опять могут выйти нарушители карантина и, увы, любители шашлыков: Полиция региона готова к этому?

— С начала пандемии плотность патрульных нарядов на улицах городов и посёлков Кировской области увеличена в полтора раза. В пятницу и в выходные дни наряды перемещаются в парки, скверы, на набережные, в традиционные места отдыха горожан. В Кирове — это район Порошино, есть подобные места и в каждом райцентре. Поставленная задача — разъяснять необходимость соблюдения ограничительных мер.

Дополнительно к несущим службу нарядам полиции задействуем сотрудников непрофильных подразделений — отдела кадров, тыла, штабов. Только в прошлые пятницу, субботу, воскресенье дополнительно были выставлены 1200 человек. Окончание этой недели тоже обещает быть напряжённым. Православные верующие будут отмечать праздник Пасхи. Надеемся, что граждане воспримут обращение Патриарха Кирилла о воздержании от посещения храмов, необходимости соблюдения социальной дистанции при общении друг с другом.

Все наши действия направлены на один результат — обеспечить безопасность граждан, снизить риск заражения опасной коронавирусной инфекцией. Надеемся на понимание граждан в сложившихся обстоятельствах.