Сергей Скляров: «Самое страшное – разлюбить фотографию»

Сергей Скляров… Мы были знакомы давно, с начала 1980-х. Не скажу, что близко, но всё же. Уже тогда среди кировских фотомастеров он был хорошо известен, активно выставлял свои работы, приносил в редакцию областной «молодёжки» чёрно-белые снимки.

Помнится, в конце июня 1989 года в зале архитектуры регионального отделения Союза архитекторов СССР (был такой на улице Профсоюзной, у старого моста) открылась выставка фоторабот Сергея под названием «Окно», которая носила благотворительный характер: часть средств автор и организаторы планировали передать на реконструкцию Трифонова монастыря. А накануне её открытия мы записали интервью. Вот небольшой отрывок из того разговора…

– Расскажи немного о себе.

– Что сказать? Я, как все нормальные люди, однажды родился, это было в 1955 году. И, наверное, родился фотографом, хотя непосредственно заниматься фотографией начал с семи лет, когда отец подарил мне камеру «Смена-5». Снимал довольно много. Случалось, и бросал, но в конце концов жизнь окончательно и бесповоротно привела меня в профессиональную фотографию…

Мой архив довольно большой, что-то около тысячи снимков. Это то, что отобрано, а так, наверное, значительно больше… Фотография приучает меня смотреть на мир, замечать какие-то моменты, которые в обычной жизни человек порой не видит. Я же стараюсь показать их людям, в этом вижу свой долг, от этого не отступаю много лет, надеюсь, что это останется у меня до старости. Самое страшное – это всё бросить, разлюбить своё дело.

– «Окно» – это твоя пятая персональная выставка. Чем она отличается от предыдущих? Что ты хотел сказать людям?

– Эта выставка – она по сути своей, о женщине… Ты знаешь, я уверен, что мы должны задумываться не только о том, как это прекрасно – вступать в жизнь, радоваться жизни. Мы должны ещё подумать, как люди уходят, задуматься о том, что мир хрупок. И что мир держится на женщине.

– Думаю, что нас спасёт и вера, которая должна быть в каждом из нас; спасёт храм, который каждый из нас должен в себе воздвигнуть…

– На выставке у меня есть подборка фотографий, которая называется «Мы строим храм». На этих снимках – старухи и старики, уже давным-давно уставшие, уже давным-давно на пенсии, но вот они строят храм, потому что у них ещё осталась вера. И вот их строительство – это их последний дар. Старики мудрые, они всё видят и понимают. И они работают, ничего за это не прося, не спрашивая, сколько будет стоить то, что вот они на пару с Марфой таскают на носилках кирпичи, песок, убирают мусор. Они просто таскают, напрягают последние силёнки, потому что так надо. И я уверен, что они делают очень нужное для нас дело. Мы же должны думать, должны учиться у них этой вере.

– Знаю, что часть вырученных средств будет передана на реставрацию Трифонова монастыря…

– Когда Маяковский побывал в Вятке, он сказал, что это, пожалуй, один из самых красивых городов России. Что он тогда видел? Он видел и Трифонов монастырь, и другие храмы, которых было множество. Сейчас этого не осталось. Значит, мы должны сделать всё, чтобы монастырь восстал в первозданной своей красоте, чтобы он был украшением нашей земли, нашего города. И если мы не будем помогать в этом деле, это будет опять «вечнострой». Поэтому нужно давать деньги, нужно стараться, чтобы строительство по возможности скорее закончилось. Это нужно не только нам, это нужно и нашим детям, внукам. Нужно стараться оставить поколениям, которые придут после нас, больше красоты, тогда у них будут иные души… Поверь, человек, который живёт в бараке, он иной, нежели тот, кто живет во дворце. И я хочу, чтобы внутреннее содержание будущих поколений было выше, было лучше и чище, чем у нас. И для этого мы все должны стараться. Должны помогать, кто чем может. Помогать изо всех сил… Надо, чтобы люди повернулись к искусству.

Сейчас же нередко всё сводится к насущным потребностям, к беготне по магазинам. И это становится главным, об этом только и говорят. Правильно, нужно и одеться, нужно и покушать. Но всё же культура человека должна возрастать, нужно добиваться, чтобы человек первым делом спешил в храм искусства, а не в магазин. Вот это я бы хотел пожелать жителям нашего города. Вообще всем людям…

Надо ли сегодня, спустя тридцать лет после того памятного разговора, что-то добавлять к этим словам фотохудожника Сергея Склярова. Наверное, нет…

Фото Сергея СКЛЯРОВА