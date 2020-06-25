Редакция продолжает публикацию материалов, посвящённых 75-летию Победы, которые подготовили юные жители Кировской области

Парад Победы… Сколько мыслей и чувств вызывали у нас даже анонсы предстоящего события, которые мы видели в эти дни на экранах наших телевизоров. Парад прошёл день в день, час в час, как в том далёком победном 1945-м. И мы, конечно, в этот день и час жили этим знаковым историческим событием. Трудно даже представить те чувства, которые испытывали в эти минуты ветераны. А как ждали этого события мальчишки – ещё бы, такая мощная техника!

И когда думаю об этом, вспоминается мне мальчик, о котором я услышала ещё в детстве, но образ которого шёл со мной по жизни. Жил этот мальчик в доме, самом первом от въезда в деревню со стороны села.

Шёл май 1945-го. И вот однажды на полном скаку въезжает-врывается в деревню всадник на коне и громко выкрикивает: «Победа! Победа!!!»

Пока из дома выходила старенькая бабушка, на улицу уже выбежал мальчик. И ему прокричал гонец, захлебываясь от радости: «Победа! Слышишь, парнишка, Победа!!! Передай всем. Новость точная, в райцентр пришло сообщение».

Что испытали в эти минуты бабушка, мальчик и подоспевшие соседи…

А мальчик этот… Он вдруг рванул, как был босиком, в соседнюю деревню – понёс великую новость, отвечая, как мог, на расспросы. Потом ещё в одну, и ещё… А в конце упал, говорят, на траву и забылся сном…

Ждали все, когда проснётся-очнётся мальчишка. А уж как старались напоить, накормить, чем могли. И снова, и снова расспросы.

Не знаю, может быть, этот случай, услышанный в самом раннем детстве от взрослых, и, конечно, память об отце моём, фронтовике, вернувшемся домой в орденах и медалях, заложили в сердце боль и интерес к событиям войны…

Галина САУРОВА,

заслуженный работник культуры России,

автор проекта «Сердцем прикоснуться к подвигу»

У войны нет неизвестных героев

Жаркий август третьего года войны был в разгаре. Шло самое горячее время в колхозной жизни – жатва. Десятка два женщин и подростков серпами убирали рожь – конная жатка давно отдана в соседнюю бригаду, там поле было раза в два больше.

Работа была привычной, но без мужчин тянуть колхозную лямку было тяжело, женщины устали. А мужчины – на фронте.

Парасковье Дмитриевне в ту ночь спалось плохо: болела спина, ныло сердце. Но сильнее всего тревожило какое-то нехорошее чувство – чувство волнения и приближающейся беды. Она отгоняла его от себя прочь, но сна почти не было. За работой это ночное смятение было забыто, но, когда она увидела вдалеке тонкий пыльный след от велосипедных колёс, это тревожное чувство появилось вновь. И было отчего – на фронте воевали два сына и муж. Велосипед же в деревне всего один – у почтальона.

Почтальоном в мирное время служил Степан Леушин, но война его забрала, и сейчас почтальонил подросток Коля. Он направился к женщинам. Лицо Коли было каким-то виноватым и чужим. Вот он шагнул к Парасковье и протянул ей треугольный конверт. Руки женщины тряслись, не хотели слушаться, а пот мешал читать скупые, жестокие строчки: «Ваш сын Кочуров Вячеслав погиб 23.07.1943 года. Он был отважным, смелым, умелым командиром…». Ноги женщины подкосились, и она упала бы, если бы её не поддержали руки подруг. Они все поняли, и горькие рыдания долго стояли в густом августовском мареве.

«Ваш сын погиб…» Всего несколько слов, но для матери это приговор. Это самое страшное горе, какое может случиться с женщиной-матерью. Родить сына-первенца в нелёгком 1920-м, когда только-только заканчивалась гражданская, когда голод в вятской деревне не позволял даже думать о детях. Что стоило выходить-выпестовать пятерых ребятишек…

Сын захотел стать учителем, направили в педучилище в город. Как было тепло на душе, когда вернулся в родные края и стал учительствовать. Даже отец тайком пустил скупую мужскую слезу, гордясь сыном. И тут – война! Треклятая! Матери оставалось только плакать и молиться за второго сына и мужа, которые оставались на войне: «Боже праведный, спаси и сохрани их!»

…Лето 43-го грозило стать самым жарким за военные годы. Жарким и кровавым. С нашей и немецкой сторон в районе Курской дуги собирались огромные силы, чтобы дать генеральное сражение. Под Сталинградом в феврале фашист получил по зубам, откатился, затих, собираясь в кулак. И сейчас этот кулак готовился ударить по советским войскам всей своей мощью.

Капитан Кочуров командовал ротой пехотинцев. Он был опытным командиром и к своим 23-м годам успел и повоевать, и поучить в пехотном училище молодых безусых лейтенантов. Но сейчас дело шло к перелому. Если мы их здесь разобьём, победим и в войне! Капитан думал о завтрашнем дне: как отдохнут солдаты, обучено ли пополнение, хватит ли боезапаса на целый день? Простые повседневные заботы командира роты. Ночь была короткой, хотя июль уже на излёте.

Утро началось с немецкой артподготовки. Более двух часов утюжили снаряды наши позиции. Затем пошли танки. А следом – немецкая пехота. Задача роты – не пропустить танки и отсечь пехоту. Огонь врага был густым: один за другим падали ничком на бруствер окопа его бойцы. Но, когда капитан крикнул: «Огонь!», бойцы открыли такой плотный встречный огонь, что немцы залегли.

Снаряд разорвался рядом с капитаном. Немецкий осколок попал в руку командира. Тут же санитар перевязал руку ротному, и тут с КП батальона приказ: «Комбат тяжело ранен, командование батальоном передать командиру 3-й роты Кочурову».

Капитан Вячеслав Кочуров принял по ходу боя батальон и удержал позиции. За этот бой, во время которого он был ранен, капитан Кочуров приказом командования от 21.07.43 г. был награжден орденом Красной Звезды. Эта награда после гибели Вячеслава была передана матери героя.

А через несколько дней был последний бой капитана. Батальон за несколько дней непрерывных боев на Курско-Орловском направлении наполовину поредел. Но враг ещё был силен. В этот день Вячеслав Кочуров шёл уже в седьмую атаку. Шёл, как в последнюю. Немцы прорвали первую линию обороны. И тогда капитан Кочуров поднял свое подразделение в последнюю для него атаку, выкрикнув не по уставу: «Айда!»

Так ли было, или, может, это были слова: «За Родину! За Сталина!», но вражеская пуля пробила сердце героя Вячеслава Васильевича Кочурова. Он погиб смертью храбрых. Он – герой! Для матери, для отца, для Родины, для всех.

Я рассказала только об одном герое-земляке. В нашем школьном краеведческом музее собрано много военных реликвий и данных о тех, кто защищал Родину в дни Великой Отечественной войны.

И ещё много раз я вернусь в наш музей.

Полина ЖУКОВА,

восьмиклассница школы села Синегорье Нагорского района