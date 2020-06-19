«Серьёзное обязательство санчурского кукурузовода»

О чём писала газета «Кировская правда» в этот день 75 и 60 лет назад…

В 1945-м: о том, как горожане строили дороги на воскреснике

19 июня 1945 года «КП» сообщала о том, как 6 тысяч жителей города Кирова вышли на воскресник, чтобы привести в порядок дороги, ведущие в областной центр. «На машинах городских учреждений к местам работ доставили шлак, щебень, песок, – сообщала газета. – Вдоль строящихся участков были установлены надписи: «Участок тов. Татаринова», «Участок тов. Фоминых», «Участок тов. Лобастова»… Многие работали без отдыха. После окончания воскресника рабочих ждал вкусный обед, приготовленный в заводских столовых. Следующий поход на дороги запланирован на 1 июля. К этому надо подготовиться лучше, чем к прошедшему воскреснику. Дорожные отделы должны оперативнее руководить работами, чтобы не допустить простоя рабочих».

В 1960-м: о «королеве полей» и стороже, плохо охранявшем поля

В 1960-м газета информировала читателей о том, как кировские колхозники выращивали «королеву полей» – кукурузу. «Три месяца назад санчурский механизатор Михаил Торгашинов дал слово получить с каждого из 30 гектаров по 1100 центнеров, – писала «КП». – Это очень серьёзное обязательство. Столько с гектара ранее не получал ещё ни один кукурузовод области».

Корреспондент газеты встретился с Торгашиновым в поле и узнал о трудностях, с которыми Михаил успел столкнуться на пути к рекорду. Оказалось, что одной из проблем стали птицы, серьёзно повредившие посевы. Второй «проблемой» был… сторож, который плохо охранял поля от птиц. «Охранник привлечён к материальной ответственности, – отмечала «Кировская правда». – На стражу кукурузы поставлен другой человек. На повреждённых участках будет произведена посадка новых растений. Но пусть это послужит серьёзным напоминанием другим кукурузоводам о необходимости тщательной охраны посевов».