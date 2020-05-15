Сестру парижской манекенщицы нашли на Вятке

О Варваре Раппонет, знаменитой парижской манекенщице 1930-1940-х годов, Васильев написал книгу, настолько его заинтересовала судьба русской красавицы эмиграции, звезды заграничного подиума. Варвара родилась в 1911 году в Киеве в семье полковника инженерных войск. Когда начались революционные беспорядки, семья эмигрировала в Югославию. Будучи тогда ребёнком, Варя запомнила, что на маме была шуба, на пальце — бриллиантовое кольцо, а в руках — икона. Всё имущество осталось в Киеве, так как Раппонеты думали, что скоро вернутся. Как оказалось, напрасно.

В начале 1930-х юная Варвара приехала в Париж, где стала одной из лучших манекенщиц своего времени: у девушки была осиная талия. Её принял на работу модный дом Баленсиага, причём утвердил модель сам основатель Кристобаль Баленсиага. Когда началась война и Париж был оккупирован, Варвара попала в дом Скиапарелли. Там она стала звездой на многие годы и получила новое имя в моде — Барбара Скиап. После войны Раппонет сотрудничала с домами Ланвен и Магги Руфф. А на свадьбу Грейс Келли с князем Монако в 1952 году её отправили с подарками — моделями от Ланвен.

«Подробное изучение биографии Варвары Борисовны привело меня в город Киров, где в драматическом театре всю свою жизнь служила её кузина Ольга Николаевна Чалова (Чалов — фамилия мужа), которая узнала из моей книги о том, что Раппонет жива. С 1918-го года двоюродные сёстры ничего не знали друг о друге, — рассказал Александр Васильев. — Ольга Николаевна очень хотела связаться с сестрой, но, увы, Варвара к тому времени скончалась. Сама Чалова ушла из жизни в 2004 году в 87 лет, оплакивал её весь город как уникальную актрису и многолетнего директора Кировского ТЮЗа».

Что касается Ольги Чаловой, то она окончила театр-студию при Русском драматическом театре города Владикавказа. Работала в Кировском областном театре юного зрителя в 1947-1964 годах актрисой, затем директором театра и проводила его реконструкцию. Её муж — заслуженный артист Северо-Осетинской АССР Алексей Чалов. В браке у них родились сыновья Алексей и Иван и дочери Татьяна (в замужестве Борисова) и Ольга (в замужестве Симонова), тоже ставшая актрисой.