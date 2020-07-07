«Ситуация лучше, чем прогнозировалась весной. Работаем в стабильном режиме»

Межведомственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики Кировской области прошла в режиме видеоконференции.

Открывая совещание, Александр Чурин отметил, что неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией, оказала влияние на темпы социально-экономического развития как всей страны в целом, так и нашего региона.

С целью поддержания экономики и сохранения деятельности предприятий региональным министерством экономического развития и поддержки предпринимательства совместно с органами исполнительной власти разработан и реализуется план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Кировской области. Также сформирован перечень системообразующих предприятий, имеющих существенное влияние на занятность населения и социальную стабильность в регионе.

Как рассказала министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева, в регионе вводится постепенное послабление ограничительных мер на работу предприятий.

— Не прекращали свою работу предприятия непрерывного производства. Это сельское хозяйство, пищевая промышленность, металлургия, химическая промышленность, транспорт и организации жилищно-коммунального хозяйства и ряд других отраслей. Также продолжали работу медицинские организации, аптеки, продуктовые магазины, организации, обеспечивающие население товарами первой необходимости, и часть организаций финансовой сферы, — доложила министр. — Уже через неделю после введения режима нерабочих дней по всей стране в Кировской области было разрешено работать региональным системообразующим предприятиям, на которых трудятся порядка 88 тысяч человек. Также могли работать строительные организации и организации, осуществляющие деятельность по государственным и муниципальным контрактам, по государственному оборонному заказу и ряд других.

Ещё через неделю возобновили свою работу лесозаготовители и лесопереработчики, к концу апреля практически все предприятия реального сектора были открыты, тогда же начала работу сфера бытовых услуг.

— Ситуация в области стабильная. Анализ показывает, что обрабатывающая отрасль промышленности, сельское хозяйство развиваются устойчиво, в тех рамках, которые закладывались. Есть определённое снижение спроса на продукцию, но ситуация обстоит лучше, чем прогнозировалась весной. Работаем в стабильном режиме, — отметил Александр Чурин.

Министр финансов Кировской области Лариса Маковеева добавила, что задолженностей по финансированию из областного бюджета нет.

— Финансирование расходов осуществляется своевременно и в полном объёме, у нас нет задержек по выплате заработной платы бюджетникам, выплатам, связанным с социальной поддержкой, — рассказала министр.

Председатель правительства Кировской области отметил, что эти показатели говорят о слаженной работе отраслевых министерств.

— Ранее проведённая работа в финансово-экономическом секторе позволила нам в условиях пандемии полностью выполнить все взятые на себя социальные обязательства и обязательства по заключённым договорам и контрактам. Я думаю, что та устойчивость, которой обладает сегодня областной бюджет, позволит нам и в дальнейшем стабильно финансировать как бюджетную сферу, так и другие мероприятия, — подчеркнул Александр Чурин.

Председатель правительства поручил профильным министерствам ещё раз проинформировать предприятия о важности соблюдения санитарных норм и правил, разработанных Роспотребнадзором. Так как каждое предприятие, будь это крупное или небольшое производство, несёт ответственность за сохранение здоровья своих сотрудников и посетителей.

Фото Александра ПАПЫРИНА