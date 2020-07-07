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«Ситуация лучше, чем прогнозировалась весной. Работаем в стабильном режиме»

В областном правительстве обсудили вопрос обеспечения устойчивого развития экономики региона. Заседание провёл председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Ирина Макарова Власть, Слайдер

Межведомственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики Кировской области прошла в режиме видеоконференции.

Открывая совещание, Александр Чурин отметил, что неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией, оказала влияние на темпы социально-экономического развития как всей страны в целом, так и нашего региона.

С целью поддержания экономики и сохранения деятельности предприятий региональным министерством экономического развития и поддержки предпринимательства совместно с органами исполнительной власти разработан и реализуется план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Кировской области. Также сформирован перечень системообразующих предприятий, имеющих существенное влияние на занятность населения и социальную стабильность в регионе.

Как рассказала министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева, в регионе вводится постепенное послабление ограничительных мер на работу предприятий.

— Не прекращали свою работу предприятия непрерывного производства. Это сельское хозяйство, пищевая промышленность, металлургия, химическая промышленность, транспорт и организации жилищно-коммунального хозяйства и ряд других отраслей. Также продолжали работу медицинские организации, аптеки, продуктовые магазины, организации, обеспечивающие население товарами первой необходимости, и часть организаций финансовой сферы, — доложила министр. — Уже через неделю после введения режима нерабочих дней по всей стране в Кировской области было разрешено работать региональным системообразующим предприятиям, на которых трудятся порядка 88 тысяч человек. Также могли работать строительные организации и организации, осуществляющие деятельность по государственным и муниципальным контрактам, по государственному оборонному заказу и ряд других.

Ещё через неделю возобновили свою работу лесозаготовители и лесопереработчики, к концу апреля практически все предприятия реального сектора были открыты, тогда же начала работу сфера бытовых услуг.

— Ситуация в области стабильная. Анализ показывает, что обрабатывающая отрасль промышленности, сельское хозяйство развиваются устойчиво, в тех рамках, которые закладывались. Есть определённое снижение спроса на продукцию, но ситуация обстоит лучше, чем прогнозировалась весной. Работаем в стабильном режиме, — отметил Александр Чурин.

Министр финансов Кировской области Лариса Маковеева добавила, что задолженностей по финансированию из областного бюджета нет.

— Финансирование расходов осуществляется своевременно и в полном объёме, у нас нет задержек по выплате заработной платы бюджетникам, выплатам, связанным с социальной поддержкой, — рассказала министр.

Председатель правительства Кировской области отметил, что эти показатели говорят о слаженной работе отраслевых министерств.

— Ранее проведённая работа в финансово-экономическом секторе позволила нам в условиях пандемии полностью выполнить все взятые на себя социальные обязательства и обязательства по заключённым договорам и контрактам. Я думаю, что та устойчивость, которой обладает сегодня областной бюджет, позволит нам и в дальнейшем стабильно финансировать как бюджетную сферу, так и другие мероприятия, — подчеркнул Александр Чурин.

Председатель правительства поручил профильным министерствам ещё раз проинформировать предприятия о важности соблюдения санитарных норм и правил, разработанных Роспотребнадзором. Так как каждое предприятие, будь это крупное или небольшое производство, несёт ответственность за сохранение здоровья своих сотрудников и посетителей.

Фото Александра ПАПЫРИНА

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Ирина Макарова

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