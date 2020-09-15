«Сказочный Большой» на Вятке

В мраморном здании представлены почти 120 экспонатов из фондов музея Большого театра. Среди них — подлинные костюмы легендарных артистов, театральные афиши прошлых десятилетий, миниатюрная копия зрительного зала Большого театра в сиянии знаменитой люстры и самое «вкусное» — эскизы костюмов, созданные художниками-декораторами с начала ХХ века и до наших дней к постановкам по мотивам русских сказок.

Это изумительные декорации почти столетней давности, причудливо перемешанные с кадрами из современных балетных постановок и погружающие в сказку с первого взгляда: внутреннее убранство теремов, мёртвое поле из «Руслана и Людмилы» — и Снегурочка под ЛЭП, и Щелкунчик в эталонных костюмах Симона Вирсаладзе, уже больше полувека живущих на сцене. Особый раздел выставки посвящён братьям Васнецовым, давшим начало новому направлению в театре: «русскому стилю»…

— Не так давно отгремел Васнецовский пленэр. И вот прошло буквально несколько дней — и в Кирове открывается ещё одна замечательная выставка, — отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, ставший гостем праздника. — Эта экспозиция позволит нам познакомиться с одними из лучших постановок за всю историю Большого театра — сказочными спектаклями, созвучными васнецовской теме. Самый узнаваемый в мире русский художник — Васнецов, самый узнаваемый в мире театр — Большой. Поэтому здорово, что они соединились здесь. И я искренне признателен руководству музея и директору Большого театра Владимиру Урину, нашему земляку, некогда возглавлявшему Кировский театр юного зрителя, за предоставленную кировчанам возможность познакомиться с уникальной коллекцией.

Как подчеркнула директор музея Большого театра Лидия Харина, выставка не очень большая, но очень личная, ведь музей находится «при живом театре», и здесь всегда есть что показать зрителям. Вот, например, занавес, украшавший сцену «самого большого театра» ровно 50 лет. Огромный, тяжёлый, сотканный из шёлка и 300 кг золотых нитей, он участвовал во всех спектаклях с 1955-го по 2005 год. А потом стал достоянием музея и приехал в Киров, чтобы удивить зрителей.

— Театральная выставка в нашем городе — это большая редкость. И я абсолютно уверен, что она будет пользоваться колоссальной популярностью не только у театралов, но и у огромного количества простых жителей нашего города, — такими словами завершил официальную часть мероприятия Владимир Грибанов, руководитель регионального отделения Союза театральных деятелей.

«Сказочный Большой» задержится в Кирове на два месяца — до 15 ноября. Если выставка придётся по душе кировчанам (а иначе и быть не может), то в перспективе возможно продолжение — уже с новыми экспонатами, которых в коллекции музея Большого театра более 200 тысяч.