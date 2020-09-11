Скорбим и помним… Ушёл из жизни бывший глава Уржумского района Виктор Силин

Ушел из жизни Виктор Васильевич Силин, возглавлявший Уржумский район с апреля 2011 года по август 2020 года. Скончался ответственный, преданный своему делу человек, искренне заинтересованный в развитии своей малой родины.

Виктор Васильевич Силин родился 22 марта 1961 года в д. Верхняя Вичмарь Уржумского района Кировской области.После окончания Костромского государственного педагогического университета вернулся в родной район,работал сначала учителем, потом директором Донауровской средней школы, заместителем директора уржумского детского дома, долгое время возглавлял центр занятости населения своего района. Был депутатом Уржумской районной Думы II и III созывов, заместителем председателя Уржумской районной Думы, а также председателем постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и налогам.

Виктора Васильевича отличали работоспособность, готовность браться за решение сложных задач. Под его руководством Уржумский район принимал активное участие в областных и федеральных программах по строительству и благоустройству сел и поселков, автомобильных дорог, переселению жителей из ветхого и аварийного жилья.

За время его службы на территории Уржумского района построено несколько объектов физической культуры,детский сад на 240 мест с плавательным бассейном, реконструирован Дом культуры в с. Лазарево, начато строительство нового Дома культуры.По инициативе Виктора Васильевича создан и работает муниципальный фонд поддержки предпринимательства.

Всем, кто знал Виктора Васильевича, он запомнится, как грамотный руководитель, знающий проблемы родного района, как болеющий душой за свое дело человек.

Его заслуги по достоинству оценены рядом высоких наград: нагрудный знак «Почетный работник Минтруда России», Почетная грамота Федеральной Государственной службы занятости России, Почетная грамота Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Благодарственные письма и Почетные грамоты Правительства Кировской области, Законодательного Собрания Кировской области, Избирательной комиссии Кировской области.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая память…

Виктор Васильевич Силин будет похоронен в субботу 12 сентября, на кладбище г. Уржума. Церемония прощания состоится в 12:30 в Троицком соборе

г. Уржума.

Васильев И.В., Чурин А.А., Курдюмов Д.А., Береснев Р. А., Коробов А.В., Котлячков А.А., Царегородцев А. Г., Маковеева Л.А., Финченко М.С., Коев Н.П.