Скорбим и помним…

На 71-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончался Алексей Петрович Логинов, бывший заместитель председателя правительства,председатель комитета сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. Ушёл из жизни яркий, неординарный, неравнодушный, беззаветно преданный своему делу человек, имя которого вписано в аграрную летопись вятского края.

Алексей Петрович Логинов родился 24 июля 1950 года в Богородском районе Кировской области. После окончания Кировского сельскохозяйственного техникума и службы в рядах Вооруженных сил работал инженером, старшим инженером Зуевского управления сельского хозяйства, затем главным инженером и начальником производственного отдела Кировского областного Госплемобъединения. В 1983 году Алексей Петрович получил высшее образование, окончив Кировский сельскохозяйственный институт.

В течение 16 лет его профессиональная деятельность была неразрывно связана с пригородным совхозом, а затем с агрофирмой «Дороничи». Здесь в полной мере проявился его талант организатора сельскохозяйственного производства. Являясь безусловным лидером коллектива, сочетая деловые качества, предприимчивость и целеустремлённость с уважительным отношением к людям, Алексей Петрович реальными делами и достижениями утверждал себя в качестве сильного и авторитетного руководителя.

В 1997 году Алексею Петровичу предложили перейти на работу в администрацию Кировской области на должность заместителя губернатора — председателя комитета сельского хозяйства и продовольствия. Занимая этот ответственный пост в течение семи лет, он внёс большой личный вклад в поддержку предприятий агропромышленного комплекса, разработку и реализацию федеральных и областных программ в сфере сельхозпроизводства, развитие сельских территорий. В эти годы Алексей Петрович много сделал для интеграции агропромышленного комплекса в рыночную экономику. Во многом благодаря его активной позиции были заложены основы сегодняшних успехов вятских аграриев.

Алексея Петровича всегда отличали работоспособность, умение вдохновлять окружающих, готовность браться за решение сложных и амбициозных задач. В течение всей жизни он постоянно работал над собой, совершенствовал свои организаторские способности, углублял знания. Алексей Петрович активно занимался научной работой, написал и опубликовал ряд статей, успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Его заслуги перед государством по достоинству оценены рядом высоких наград. За многолетний и самоотверженный труд в сельхозпроизводстве и органах управления Алексей Петрович награждён орденом Трудового Красного Знамени и орденом Почёта. Указом Президента РФ ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Всем, кто знал Алексея Петровича Логинова, он запомнится как грамотный и талантливый руководитель, знающий проблемы вятской деревни, как трудолюбивый, глубоко порядочный и принципиальный человек. Его авторитет у коллег, руководителей предприятий, жителей Кировской области был непререкаем. Люди ценили его за преданность родной земле, ответственность и высокий профессионализм.

До последних дней Алексей Петрович жил интересами агропромышленного комплекса Кировской области, поддерживая активную связь с руководителями сельхозпредприятий. Это был необыкновенной души человек, с добрым сердцем и внимательным отношением к окружающим. Таким он и запомнится.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам Алексея Петровича Логинова. Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты. Светлая память…

Васильев И.В.

Чурин А.А.

Курдюмов Д.А.

Береснев Р. А.

Коробов А.В.

Котлячков А.А.

Царегородцев А. Г.

Маковеева Л.А.

Финченко М.С.

Дрождин Б.И.

Могилюк А.Л.

Пентегов Г.И.

Перескоков А.В.

Пинаев А.А.

Покручина А.А.

Помаскин А.М.

Саблин В.П.

Сысолятин В.П.

Торсунов В.Ю.